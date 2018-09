Börse Bayer zieht Dax ins Minus

Der Dax gibt weiter nach und nähert sich der Marke von 12.000 Punkten. Vor allem die Verluste beim Schwergewicht Bayer belasten den deutschen Leitindex. Auch Adidas gibt deutlich nach.

Dax realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und Nasdaq in Echtzeit

Der Dax Börsen-Chart zeigen verliert nach seinem Rutsch vom Vortag weiter an Boden. Kurz nach Handelsbeginn notierte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent im Minus bei 12.135 Punkten. Der Verlust geht zu großen Teilen auf einen deutlichen Abschlag beim Dax-Schwergewicht Bayer Börsen-Chart zeigen zurück.

Vor der nächsten Runde der Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und Kanada bleiben Dax-Anleger vorsichtig. Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau lehnt Zugeständnisse in Kernfragen bei den Gesprächen um die Neuauflage des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta ab.

Unabhängig davon rechnen Börsianer damit, dass US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen neue Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar verhängt.

Bayer hebt Prognose an - doch Aktie fällt weiter

Bereits am Dienstag war der Dax Börsen-Chart zeigen wegen des anhaltenden Handelsstreits, Währungsturbulenzen in Schwellenländern und Haushaltsprobleme in Italien etwas mehr als einen Prozent gefallen. Viele gehen davon aus, dass sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt weiter eintrüben dürfte.

Schlusslicht im Dax war Bayer Börsen-Chart zeigen mit einem Kursminus von 2,4 Prozent. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern steigerte zwar den operativen Quartalsgewinn um 3,9 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro und hob die Prognose an. Dennoch fürchten Anleger die Rechtsrisiken in den USA und schickten die Aktie auf das tiefste Niveau seit fünf Jahren.

Wirecard vor Aufstieg in den Dax - Commerzbank steigt ab

Ebenfalls für Bewegung könnte die anstehende Neubesetzung der wichtigen Aktienindizes nach Börsenschluss sorgen. Der Aufstieg des Zahlungsabwicklers Wirecard in den deutschen Leitindex gilt dabei als sicher - im Gegenzug dürfte das Dax-Gründungsmitglied Commerzbank Börsen-Chart zeigen in den MDax Börsen-Chart zeigen absteigen. Die Wirecard-Aktie könnten ihren Höhenflug fortsetzen, nachdem Barclays und UBS ihre Kursziele zum Teil deutlich erhöht haben. Wirecard legte knapp ein Prozent zu.

Auch die Papiere des Chipzulieferers Aixtron und des Modekonzerns Hugo Boss könnten von positiven Studien profitieren. So stufte die britische Bank HSBC Hugo Boss von "Hold" auf "Buy" hoch. Die Aktie zog bei Tradegate um 1,3 Prozent an. Ebenfalls nach oben ging es für die Papiere von Aixtron, die von der Privatbank Berenberg hochgestuft wurden. Die im TecDax Börsen-Chart zeigen gelisteten Anteile des Chipzulieferers stiegen vorbörslich mehr als drei Prozent.

Euro fällt, Dollar steigt, Ölpreis steigt

Die Angst vor einer Ausweitung der Finanzkrisen in den Schwellenländern hat Asiens wichtigste Aktienmärkte zur Wochenmitte merklich unter Druck gesetzt. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands zuletzt um rund 1,2 Prozent.

Der Hang Seng in Hongkong verlor kurz vor Handelsschluss gar mehr als 2 Prozent. In Japan schloss der Nikkei Börsen-Chart zeigen 0,40 Prozent tiefer bei 22 606,08 Punkten.

"Die Währungskrise in den Schwellenländern geht weiter. Aus der Währungskrise kann schnell eine Wirtschaftskrise werden. Und eine Wirtschaftskrise wird sich nicht auf die Schwellenländer beschränken", glaubt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners. Strafzölle und Währungen seien derzeit die beiden Themen, die das Weltwirtschaftswachstum deutlich bremsen könnten, was die Nervosität der Anleger erheblich steigere, so Altmann. "Es gibt im Moment einfach deutlich mehr Gründe, Aktien zu verkaufen als Aktien zu kaufen.

Euro kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch etwas an Wert gewonnen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1595 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Insgesamt hielten sich die Kursbewegungen am Devisenmarkt aber zunächst in Grenzen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs des Euro Börsen-Chart zeigen am Dienstagnachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften sich Anleger unter anderem auf Konjunkturdaten konzentrieren. Im Euroraum stehen die stets beachteten Einkaufsmanager-Indizes für die Dienstleister auf dem Programm. Zudem werden Umsatzzahlen der Einzelhändler veröffentlicht. Diese geben einen Hinweis auf die Stärke des Privatkonsums.

