Weil an den US-Märkten zu Wochenbeginn nicht gehandelt wurde, fehlen dem Dax auch am Dienstagmorgen zunächst die Impulse. Doch dann trauen sich die Anleger aus der Deckung. Bankenwerte im Dax sind zunächst gefragt.

Gute eine Stunde vor Handelsbeginn sah es noch nicht so gut aus: Doch nach seinem etwas schwächeren Wochenauftakt hat der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag zunächst einen Erholungsversuch gestartet und kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,32 Prozent auf 12.385 Punkte. Rückenwind lieferten die Börsen Chinas, die im späten Handel anzogen. Beim Dax richten sich nun die Blicke auf die Widerstände um 12.450 Zähler. Erst darüber würde sich das Bild Experten zufolge eher wieder aufhellen.

Im Fokus der Anleger stand aber nach wie vor der Streit der USA mit anderen Wirtschaftsnationen über höhere Warenzölle. "Das weitere Geschehen an den internationalen Finanzmärkten hängt weiterhin von Donald Trump ab", sagte Marktanalyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Gefürchtet sind vor allem weitere Ankündigungen im Handelsstreit mit China und Europa." Aber auch die Streitigkeiten des US-Präsidenten mit der Europäischen Union seien noch nicht ganz vom Tisch.

Mit den Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe stehen die wichtigsten Konjunkturtermine an diesem Tag denn auch in den Vereinigten Staaten auf der Agenda.

Auch der breitere Markt zeigte sich im frühen Handel freundlich. Der Index der mittelgroßen Werte MDax Börsen-Chart zeigen rückte um 0,34 Prozent auf 26.910 Punkte vor. Der TecDax Börsen-Chart zeigen übertrumpfte sein bisheriges Jahreshoch und stieg zuletzt um 0,76 Prozent auf 3047 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen kletterte ebenfalls moderat nach oben.

Im Technologieindex TecDax Börsen-Chart zeigen ragten die Titel von Nordex Börsen-Chart zeigen heraus mit einem Kursplus von 2,9 Prozent. Der Windturbinenbauer erhielt einen Großauftrag aus Argentinien. Unter den Top-Favoriten im Leitindex waren die Aktien der Banken gefragt. Die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen und der Commerzbank Börsen-Chart zeigen legten je mehr als 1 Prozent zu.

Auf Unternehmensseite scheint den Aktien des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental Börsen-Chart zeigen Rückenwind durch eine Kaufempfehlung des US-Analysehauses Bernstein garantiert. Für Analyst Max Warburton ist nach dem jüngsten Kursrutsch der Zeitpunkt gekommen zuzugreifen. Anleger hätte die Gelegenheit, sich ein hochqualitatives und gut positioniertes Unternehmen zu einem günstigen Preis ins Depot zu legen. Auf der Handelsplattform Tradegate verteuerten sich die Papiere vorbörslich um mehr als 1 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Eine weitere Empfehlung durch Lampe brachte auch die Papiere des Chipherstellers Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen vorbörslich ins Laufen. Sie rückten bei Tradegate um mehr als 2 Prozent vor.

Auch der geplante Aktiensplit des Saatgutherstellers KWS Saat Börsen-Chart zeigen kam bei den Anlegern gut an. Der Schritt dürfte die Handelbarkeit der Aktien erhöhen.

Euro gibt etwas nach

Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1605 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1609 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften unter anderem amerikanische Konjunkturdaten für Interesse sorgen. Es wird der vielbeachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie veröffentlicht. Der Indikator weist einen hohen Gleichlauf mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung in den USA auf. Analysten rechnen mit einem leichten Rückgang von hohem Niveau aus.

Ölpreise fallen leicht

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 78,18 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg ebenfalls leicht auf 70,17 Dollar.

Am Ölmarkt herrschen derzeit vor allem Angebotsrisiken vor, die die Preise in der Tendenz stützen. Beobachter nennen zum einen die Anfang November in Kraft tretenden US-Sanktionen gegen Iran, die einem Ölembargo gleichkommen. Das iranische Rohölangebot dürfte spätestens dann deutlich fallen.

