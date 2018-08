Börse Währungskrisen belasten Dax

Der Dax Börsen-Chart zeigen fiel am Morgen um 0,39 Prozent auf 12.512,60 Punkte. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent im Plus bei 12.561,68 Punkten geschlossen. Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank um 0,49 Prozent auf 27.152,06 Punkte. Der TecDax Börsen-Chart zeigen verlor 0,28 Prozent auf 3031,09 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gab um rund 0,3 Prozent nach.

Negative Vorgaben der asiatischen Börsen und die anhaltende Unsicherheit über den Handelsstreit der USA mit China beunruhigten die Anleger, hieß es. Auch die Frage, ob Kanada dem Vertrag zwischen den USA und Mexiko, der das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta ersetzen soll, beitreten wird, beschäftigt Anleger weiter.

Am Donnerstag stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Terminplan. Hierzu gehören die deutschen Inflationszahlen sowie das Barometer für das europäische Wirtschaftsklima. Von den US-Konsumausgaben erhoffen sich Börsianer Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen durch die Notenbank (Fed). Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Im Blick werden Investoren auch die Turbulenzen rund um die türkische Lira behalten, die andere Schwellenländer-Währungen wie die indische Rupie oder den argentinischen Peso in Mitleidenschaft ziehen.

An der Wall Street markierten der S&P-500-Index und der Nasdaq-Index am Mittwoch neue Allzeithochs. Der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher bei 26.126 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,6 Prozent auf 2914 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen stieg um ein Prozent auf 8109 Stellen. In Tokio lag der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Donnerstag 0,1 Prozent höher.

Unklarheit über die künftige Unternehmensführung belastete die Aktien von Scout24, die um rund 5 Prozent fielen. Das Unternehmen teilte mit, dass Vorstandschef Gregory Ellis aus persönlichen Gründen seinen Posten verlassen wolle. Die Gespräche darüber seien aber noch in einem frühen Stadium.

Euro bei 1,17 US-Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag weiter um die Marke von 1,17 US-Dollar herum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1698 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas tiefer auf 1,1660 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen einige Konjunkturdaten auf dem Plan, die für Interesse sorgen dürften. In Europa werden Inflationsdaten aus Deutschland erwartet. Die Zahlen sind nicht zuletzt für den geldpolitischen Kurs der EZB von Belang. In den USA werden ebenfalls Preisdaten veröffentlicht. Es handelt sich um den alternativen Preisindex PCE, der von der amerikanischen Notenbank als bevorzugtes Inflationsmaß betrachtet wird.

mg/dpa-afx, rtr