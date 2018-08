Börse Vorerst keine großen Sprünge im Dax

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch zunächst keine großen Sprünge geben. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Am Dienstag hatte er 0,1 Prozent im Minus bei 12.527 Punkten geschlossen.

Schwung könnte das Thema Handel bringen. Anleger warten gespannt darauf, ob Kanada der Vereinbarung zwischen USA und Mexiko beitritt, der das das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta ersetzen soll. Das Land könnte aber auch eigene Bedingungen verhandeln wollen.

Im Zentrum steht zur Wochenmitte auch der GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt, und die Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Dienstag 0,1 Prozent höher bei 26.064 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,03 Prozent auf 2897 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen gewann 0,15 Prozent auf 8030 Zähler. In Tokio lag der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Mittwoch 0,1 Prozent höher.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Ströer Börsen-Chart zeigen für Furore sorgen, nachdem die britische Investmentbank HSBC die Papiere des Werbevermarkters von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 72 Euro angehoben hatte. Die Kurskorrektur seit Jahresbeginn sei zu deutlich ausgefallen, schrieb Analyst Olivier Moral in einer Studie. Immerhin habe die operative Entwicklung im ersten Halbjahr den Erwartungen entsprochen. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate gewannen Ströer im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs des Vortages zuletzt 2,5 Prozent.

Auch die Anteilsscheine von United Internet Börsen-Chart zeigen profitierten von einer positiven Analystenstudie und kletterten auf Tradegate um 2,3 Prozent nach oben. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hatte die Aktien von "Hold" auf "Buy" angehoben, das Kursziel aber von 61 auf 56 Euro gesenkt.

Die Aktien von Tele Columbus reagierten auf Tradegate mit einem Kursplus von 12 Prozent auf eine Gewinn- und Umsatzwarnung des Kabelnetzbetreibers. Wegen der Übernahme des Konkurrenten Pepcom und höheren Kosten für das Anwerben von Neukunden senkte das Unternehmen nochmals seine Jahresziele. Die Anleger hatten im Vorfeld allerdings noch Schlimmeres erwartet. Denn allein in den ersten drei August-Wochen büßten die Papiere mehr als die Hälfte ihres Wertes ein. Auslöser dafür war der verschobene Halbjahresbericht. Seit Mitte März waren die Aktien von Tele Columbus um fast drei Viertel eingebrochen.

Euro unter 1,17 Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch knapp unter der Marke von 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1690 US-Dollar und damit so viel wie am späten Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1710 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften die Impulse durch Konjunkturdaten eher schwach ausfallen. In Deutschland werden zwar Zahlen zur Verbraucherstimmung veröffentlicht. An den Finanzmärkten sorgen sie jedoch nur selten für Bewegung. In den USA stehen Wachstumsdaten zum zweiten Quartal auf dem Programm. Es handelt sich aber lediglich um detailliertere Daten auf Basis einer zweiten Schätzung.

Ölpreise leicht gesunken

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 75,91 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um drei Cent auf 68,50 Dollar.

Am Rohölmarkt blieben starke Impulse zunächst aus. Für Erleichterung hatte zuletzt die Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko gesorgt. Belastet wird die Stimmung dagegen durch die anhaltenden wirtschaftlichen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China.

