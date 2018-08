Börse Dax steigt weiter - 12.600 Punkte im Blick

Zur Großbildansicht DPA Börsen-Bulle: Der Dax hat sich wieder erholt

Der Dax nimmt nach seiner Kursrally vom Vortag nun die Marke von 12.600 Punkten in den Blick. Die grundsätzliche Einigung zwischen USA und Mexiko stützt den Index. Auch Autowerte profitieren.

Die grundsätzliche Einigung Mexikos und der USA im Streit über das Freihandelsabkommen Nafta liefert dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst weiteren Schwung. Der Dax Börsen-Chart zeigen kletterte im frühen Handel auf 12.576 Punkte und damit 0,3 Prozent über den Vortagesschluss. Besonders gefragt waren im frühen Handel die Aktien von RWE Börsen-Chart zeigen und von Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen, die von Analysten-Empfehlungen profitierten.

Bereits zu Wochenbeginn hatten die Anleger nach den positiven Signalen im Handelsstreit mehr Hoffnung geschöpft, dass sich die USA bei den Zollstreitigkeiten auch mit anderen Staaten wie Kanada und China oder mit der Europäischen Union einigen wird. Der Dax Börsen-Chart zeigen war am Montag um mehr als 1 Prozent gestiegen.

An der Wall Street waren der S&P 500 sowie die Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen -Indizes auf Rekordhochs geklettert. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss am Montag ein Prozent höher bei 26.049 Zählern und nähert sich ebenfalls wieder seinem Rekordhoch.

Rekordjagd an der Wall Street

Eine mögliche Eskalation der Handelskonflikte galt als Gefahr für die Weltwirtschaft. Sie hatte die Anleger in den vergangenen Monaten immer wieder vorsichtig gestimmt.

Angesichts der fortgesetzten Entspannung im Zollstreit sollten die Aktien von Autobauern im Blick gehalten werden. Sie hatten am Montag deutlich profitiert, nachdem die Drohungen hoher US-Einfuhrzölle sie zuletzt besonders belastet hatten

In Tokio zog der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Dienstag um 0,2 Prozent auf 22.849 Zähler an.

Anleger richten ihre Aufmerksamkeit im Tagesverlauf unter anderem auf die Veröffentlichung des Barometers für die Stimmung der US-Verbraucher am Nachmittag (MESZ).

An der US-Börse konnte die Aktie von Tesla Börsen-Chart zeigen ihre Verluste auf zuletzt 2 Prozent reduzieren. Unternehmenschef Elon Musk hat seinen Plan aufgegeben, den Elektroauto-Hersteller von der Börse zu nehmen. Keine drei Wochen nach der aufsehenerregenden Ankündigung erklärte er, negative Reaktionen von Anlegern hätten ihn zum Rückzieher bewogen. Der Zick-Zack-Kurs dürfte die bereits laufenden Ermittlungen der mächtigen US-Börsenaufsicht SEC zu Musks Aktionen noch befeuern. Musk räumte bereits ein, dass eine Finanzierungszusage aus Saudi-Arabien noch nicht ganz in trockenen Tüchern sei - obwohl er diesen Eindruck Ende Juli gewonnen habe.

Euro gibt etwas nach

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag gegenüber dem Dollar leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1665 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht auf Dienstag mit 1,1697 Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang August gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1633 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar stieg gegenüber vielen Währungen an. Am Markt wurde die Grundsatzeinigung zwischen den USA und Mexiko auf ein bilaterales Handelsabkommen als Grund genannt. Das Abkommen soll nach dem Willen der US-Regierung das gegenwärtige Freihandelsabkommen Nafta ersetzen, dem auch Kanada angehört. Mit Kanada wurde bislang jedoch keine Einigung erzielt.

Am Dienstag stehen in der Eurozone einige Konjunkturdaten an. Allerdings handelt es sich um Zahlen aus der zweiten Reihe mit eher geringer Marktrelevanz. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt und zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Freitag auf 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,12 Prozent auf 141,21 Punkte nach. Der Bund-Future verlor 0,32 Prozent auf 162,61 Punkte.