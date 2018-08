Börse Netflix hebt Nasdaq auf Rekordhoch, Hoffnung für Dax

In den USA haben der Nasdaq Composite und der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht. Auch Asiens Börsen legen zu. Das sind gute Vorgaben für den Dax, um die Marke von 12.400 Punkten zu überwinden.

US-Börsen auf Rekordjagd, Erholung an der deutschen Börse: Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte zum Wochenstart die jüngst umkämpfte Marke von 12 400 Punkten hinter sich lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 0,37 Prozent höher auf 12.440 Punkte. In der Vorwoche war er zuletzt knapp darunter auf der Stelle getreten, hatte aber dank des starken Wochenbeginns insgesamt anderthalb Prozent zugelegt.

Auftrieb kommt von der Wall Street: Hier hatte der marktbreite S&P 500 dank der Signale für eine weiterhin behutsame US-Geldpolitik vom Notenbankertreffen in Jackson Hole abermals ein Rekordhoch erreicht.

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, bestätigte in einer Rede insgesamt die Erwartungen der Investoren. Der Währungshüter sieht trotz der robusten Konjunktur keine große Gefahr für eine Überhitzung der US-Wirtschaft.

S&P 500 sowie Nasdaq Composite auf Rekordhoch

Auch der Technologiewerte-Index Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen erklomm eine Bestmarke bei 7945 Punkten. Hier stützten vor allem die kräftigen Kursgewinne beim Streaming-Anbieter Netflix Börsen-Chart zeigen den Tech-Index.

Netflix, eine der großen Börsen-Erfolgsgeschichte des vergangenen Jahres, scheint zurück in der Spur. Nachdem der Videodienst in den vergangenen Wochen nach enttäuschenden Quartalszahlen ordentlich Federn lassen musste, verabschiedete sich der Titel am Freitag mit fast sechs Prozent Plus aus dem Handel.

Suntrust-Analyst Matthew Thornton hatte das Unternehmen zuvor zum Kauf empfohlen: Eine Auswertung des Suchverhaltens von Internet-Nutzern deute auf starke Abonnentenzuwächse im dritten Quartal hin. Vor allem in Übersee-Märkten kämen offenbar die Eigenproduktionen des Unternehmens (etwa "The Crown", siehe oben) gut an.

Trotz der guten Laune bleibt der weiter schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China in den Hinterköpfen der Anleger. Er kann jederzeit wieder zum Störfeuer werden. Im Fokus steht am Vormittag aber erst einmal das Ifo-Geschäftsklima.

Langfristig orientierte Anleger warten weiterhin ab. Seit Monatsbeginn hat der Dax mehr als drei Prozent an Wert verloren.

Vor allem in puncto Zollstreit harren die Investoren noch immer auf den entscheidenden Durchbruch. In den vergangenen Tagen ließen die USA und China ihren Handelsstreit immer weiter eskalieren. Beide Regierungen verhängten zuletzt neue Sonderzölle gegen das jeweils andere Land. Eine Gesprächsrunde zwischen Delegationen der zwei Wirtschaftsgroßmächte endete ergebnislos. "Das Säbelrasseln geht ungehindert weiter", urteilt Christian Henke vom Brokerhaus IG Markets.

Erneuter Rückgang des Ifo-Index erwartet

Auf der Konjunkturseite könnte es am Montag mit dem Ifo-Index spannend werden. Experten erwarten für August einen minimalen Rückgang. Der Geschäftsklima-Index des Münchner Ifo-Instituts war im Juli zum siebten Mal in acht Monaten gefallen. Ein erneuter Rückgang wäre ein ernstzunehmendes Konjunktur-Frühwarnsignal, sagt Altmann von QC Partners. Ebenfalls veröffentlicht werden die Verbraucherpreise für den Euroraum (Freitag). Die Analysten der Commerzbank rechnen für August mit einer im Vergleich zum Vormonat unveränderten Kernteuerungsrate von 1,1 Prozent.

Aus den USA stehen unter anderem das Verbrauchervertrauen (Dienstag) und der Chicagoer Einkaufsmanagerindex (Freitag) auf der Agenda. Von den Daten erhoffen sich die Anleger Hinweise auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Fed-Chef Jerome Powell hat am Freitag die New Yorker Börsen mit dem Festhalten an seinem Kurs der behutsamen Zinserhöhungen trotz der Kritik von Präsident Donald Trump beruhigt. Die Wirtschaft zeige sich stark und die Inflation liege nahe beim Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank, sagte er. Der S&P-Index erklomm daraufhin ein Rekordhoch.

Asiens Börse legen zu

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA hat Anleger in Fernost am Montag in Kauflaune versetzt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen legte bis zum späten Vormittag 0,8 Prozent zu auf 22.789 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent auf 1725 Zähler.

Auch die asiatischen Märkte außerhalb Japans legten zu. Der S&P500 E-mini Futures kletterte auf ein Rekordhoch.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte sich am Freitag auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole ungeachtet der Kritik von Präsident Donald Trump für eine Fortsetzung des bisherigen Kurses der behutsamen Zinserhöhungen ausgesprochen.

Euro legt weiter zu

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat zu Wochenbeginn weiter zugelegt. In der Spitze stieg die Gemeinschaftswährung am Montagmorgen auf 1,1653 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang August. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1588 Dollar festgesetzt.

Am Montag richten sich die Blicke von Analysten und Anlegern nach München. Dort veröffentlicht das Ifo-Institut seinen Geschäftsklimaindex. Die monatliche Unternehmensumfrage gilt als wichtigstes Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft. Im vergangenen halben Jahr hat sich der Indikator im Trend eingetrübt. Für August rechnen Bankvolkswirte mit einer geringfügigen Aufhellung.

mit dpa und reuters