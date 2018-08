Börse Dax im Plus, TecDax auf 18-Jahres-Hoch

Der Dax pendelt weiter um die Marke von 12.400 Punkten. Für den Gesundheitskonzern Fresenius steigt die Hoffnung, im Streit mit Akorn ungeschoren davonzukommen. Der TecDax erreicht unterdessen das höchste Niveau seit 18 Jahren.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag freundlich eröffnet. Der Dax legte zuletzt 0,2 Prozent zu und tastete sich wieder an die Marke von 12.400 Punkten heran. Der Technologie-Index TecDax Börsen-Chart zeigen erreichte mit 2977 Punkten den höchsten Stand seit Ende 2000. Zuletzt notierte das Technologie-Barometer mit plus 0,3 Prozent auf 2972 Punkten. Bis zur runden 3000er-Marke fehlt nicht mehr viel.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es um 0,22 Prozent hoch auf 26 837,74 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbesserte sich um 0,16 Prozent.

Damit zeichnet sich für den Dax auf Wochensicht nach einer zuletzt dreiwöchigen Verlustserie ein Plus von derzeit 1,5 Prozent ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag ebenfalls 0,2 Prozent höher erwartet. Unternehmens- und konjunkturseitig ist es recht ruhig. Die bestimmenden Themen sind weiterhin der Handelsstreit sowie das Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole, wo sich am Nachmittag der Präsident der US-Zentralbank Fed, Jerome Powell, äußern wird.

Handelsstreit zwischen USA und China schwelt weiter

China und die Vereinigten Staaten haben in ihrer jüngsten Gesprächsrunde zum Zollkonflikt anscheinend noch keinen Durchbruch erzielen können - dies war aber von Experten auch nicht erwartet worden. Ein schnelles Ende der Strafzölle, mit denen sich die beiden größten Volkswirtschaften derzeit in immer neuen Runden überziehen, ist damit weiterhin nicht absehbar.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Hoffnung für Fresenius im Streit mit Akorn

Die Fresenius-Aktien gewannen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gut 2 Prozent zum Xetra-Schluss, nachdem es am Vorabend positive Signale für den deutschen Medizinkonzern im Prozess mit dem US-Generikahersteller Akorn gegeben hatte. Fresenius hatte die 4,4 Milliarden Euro schwere Übernahme im April abgeblasen, weil Akorn laut Einschätzung der Bad Homburger mehrere Vollzugsvoraussetzungen nicht erfüllte. Dagegen klagte Akorn.

Akorn-Aktien sind am Donnerstag während der Gerichtsverhandlung über die vom Medizinkonzern Fresenius abgeblasenen Übernahme des US-Generikaherstellers um 14 Prozent eingebrochen. Händler, die den Prozess verfolgten, werteten die Fragen des Richters an die Akorn-Anwälte als negativ für das Unternehmen.

Goldman Sachs rät zum Kauf von FMC

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat unterdessen die Fresenius-Tochter Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen (FMC) mit "Buy" und einem Kursziel von 98 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Das aus fundamentaler Sicht weiterhin solide US-Dialysegeschäft des Dax-Konzerns dürfte 2019 und in den Folgejahren besser werden, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sei die Aktie derzeit attraktiv bewertet.

Mit rund 3 Prozent im Plus profitierten die Anteile von Wacker Chemie von einem positiven Kommentar der Bank HSBC.

Euro kaum verändert, Nikkei legt zu

Ein schwächerer Yen hat den japanischen Börsen zum Wochenschluss Schwung verliehen. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen gewann 0,9 Prozent auf 22.601 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent. Der Dollar hielt sich über 111 Yen und damit deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 110 Yen. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA gaben dem Greenback zuletzt Auftrieb.

Der US-Währungshüter Robert Kaplan rechnet ungeachtet der Kritik von US-Präsident Donald Trump mit drei bis vier weiteren Zinsanhebungen in den nächsten neun bis zwölf Monaten. Trump hatte am Montag in einem Reuters-Interview den Kurs der Fed ungewöhnlich offen attackiert.

mit dpa und reuters