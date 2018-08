Börse "Baldige" Zinserhöhung in den USA setzt Euro unter Druck

Die Furcht vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA dürfte den Dax laut Börsianern am Donnerstag ins Minus drücken. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex nahezu unverändert bei 12.385,70 Punkten geschlossen. Trotz laufender Verhandlungen zur Lösung des Konflikts setzten die USA wie auch China weitere Sonderzölle auf Waren des jeweils anderen Landes im Volumen von 16 Milliarden Dollar in Kraft. Der chinesische Leitindex kam kaum vom Fleck.

Die Wall Street hatte nach der Veröffentlichung der Fed-Protokolle nur schwer eine klare Richtung gefunden. Die Anleger verhielten sich zurückhaltend, nachdem aus den Aufzeichnungen hervorgegangen war, dass die US-Notenbank an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten will. Der Dow-Jones-Index schloss 0,3 Prozent tiefer, der S&P 500 stagnierte bei 2862 Zählern und der Nasdaq-Composite stieg um fast 0,4 Prozent.

Auf der Konjunkturseite stehen diesseits des Atlantiks die Barometer für die Stimmung der deutschen und europäischen Einkaufsmanager sowie der europäischen Verbraucher auf dem Terminplan.

Fed hält "baldige" Zinserhöhung für nötig - Auftrieb für den Dollar

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1554 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1616 Dollar festgesetzt.

Die Aussicht auf weiter steigenden Zinsen in den USA gab dem Dollar Börsen-Chart zeigen am Morgen Auftrieb, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Am Vorabend war mit der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed bekannt geworden, dass viele Ratsmitglieder eine "baldige" Zinserhöhung für notwendig erachten. Damit gilt eine nächste Zinserhöhung im September als sicher. Die anhaltend robuste Wirtschaftsentwicklung und eine Inflationsrate in der Nähe von zwei Prozent sprächen für weitere "graduelle" Leitzinsanhebungen, hieß es außerdem im Protokoll.

Allerdings sehen die amerikanischen Notenbanker auch Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick vor allem in der Handelspolitik. Ein breiter und langer Handelsstreit könne negative Effekte auf das Geschäftsklima, Investitionen und Beschäftigung haben. Zuletzt hatte der Handelsstreit zwischen China und den USA eine neue Eskalationsstufe erreicht.

luk/reuters/dpa-afx