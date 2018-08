Nach Rekord an der Wall Street Dax legt zu, Bayer klettert weiter

Der Dax pendelt um die Marke von 12.400 Punkten. Am Vorabend hat der US-Index S&P 500 ein Rekordhoch erreicht. Die Aktie von Bayer setzt ihre Erholung fort, während das Papier von Linde unter Druck gerät.

Nach seiner kleinen Erholung an den beiden ersten Wochentagen hat der Dax am Mittwoch die Marke von 12.400 Punkten zurückerobert. Der deutsche Leitindex notierte nach den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent im Plus bei 12.407 Punkten.

Am Vorabend war der für professionelle Investoren wohl wichtigste US-Index S&P 500 auf ein neues Rekordhoch geklettert, jedoch dämpften anschließend politische Meldungen die Freude der Anleger. US-Präsident Trump gerät nach Aussagen seines Anwalts Michael Cohen stärker unter Druck.

Im Blick stehen an diesem Mittwoch die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Zudem zieht das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole bereits die Aufmerksamkeit auf sich. Nach wie vor präsent, aber etwas in den Hintergrund gerückt ist die Währungskrise in der Türkei.

Die Gespräche von Delegationen aus USA und China zur Beilegung des Zollstreits sind für Mittwoch und Donnerstag angesetzt.

Wall Street: S&P 500 auf Rekordhoch

Daneben warten Investoren gespannt auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Abend (MESZ). Von den Mitschriften der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank erhoffen sie sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen. In den USA hatten die Konjunkturoptimisten die Wall Street angeschoben. Der S&P-500 stieg zeitweise auf ein Rekordhoch. Der Dow-Jones-Index schloss 0,3 Prozent höher auf 25.822 Punkten.

Unter den Einzelwerten dürfte Linde Börsen-Chart zeigen im Fokus stehen. Die Fusion des deutschen Industriegasekonzerns Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair zum weltgrößten Anbieter von Sauerstoff und Helium muss eine weitere Hürde nehmen.

Die Aktie von Linde Börsen-Chart zeigen gehörte mit einem Minus von 1,5 Prozent zu den schwächsten Werten im Dax. Dagegen setzte das Papier von Bayer mit einem Plus von 1,1 Prozent seine Erholung fort.

Deutsche Bank rät zum Kauf der Bayer-Aktie

Die Deutsche Bank hat Bayer Börsen-Chart zeigen nach dem deutlichen Kursverlust seit dem 10. August auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Kursverfall gehe auf die über die Monsanto-Übernahme zum Konzern gekommenen Herbizide Glyphosat und Dicamba zurück, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn das Glyphosat-Thema in den USA noch eine Weile belasten dürfte, scheine der Konzern zuversichtlich zu sein, dass die Gesamtrisiken begrenzt seien.

Der US-Aktienmarkt ist unterdessen weiter auf Erholungskurs. Die Furcht vor zu hohen Aktienbewertungen und der internationale Handelskonflikt scheinen - zumindest vorerst - vergessen. Der marktbreite S&P 500 kletterte am Dienstag auf ein Rekordhoch von 2873 Punkten, der Dow Jones erreichte das höchste Niveau seit 6 Monaten.

Michael Cohen belastet Trump

Als Hauptgrund für den leichten Verfall nach dem Rekordhoch im S&P gelten politische Sorgen. So hat der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, mehrere Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung eingeräumt. Seine Aussage vor einem US-Gericht wurde so interpretiert, dass er dies im Auftrag von Trump getan hat.

Asiens Börsen tendierten auf die politischen Nachrichten aus den USA hin gemischt. Japans Nikkei 225 tendiert 0,6 Prozent stärker, Hongkongs Hang Seng gewinnt zur Stunde 0,38 Prozent. Chinas CSI 300 dagegen liegt 0,52 Prozent im Minus.

Euro hält an Kursgewinnen fest

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat seine kräftigen Kursgewinne der Vortage gehalten und sich am Mittwochmorgen nur wenig bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1575 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1502 Dollar festgesetzt.

Bis zum Dienstagabend hatte noch eine Dollarschwäche dem Euro Auftrieb verliehen. Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher ruhigen Handel am Devisenmarkt. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Allerdings dürfte die Geldpolitik in den USA stärker in den Fokus rücken. Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht, von dem sich Investoren neue Hinweise auf den Zeitpunkt künftiger Zinserhöhungen erhoffen.

Außerdem rückt das Treffen von Notenbankern im amerikanischen Jackson Hole, das am Donnerstag beginnen wird, stärker in den Mittelpunkt das Interesses. Mit Spannung wird vor allem eine Rede des amerikanischen Notenbankchefs Jerome Powell erwartet. Zuletzt hatten Medien berichtet, dass sich US-Präsident Donald Trump kritisch über den Fed-Vorsitzenden geäußert habe. Der US-Präsident stört sich demnach daran, dass Powell nicht für eine Politik des billigen Geldes stehe. Stattdessen habe der Fed-Vorsitzende die Leitzinsen immer weiter angehoben.

