Börse Chinas Börse erholt sich, Trump schwächt den Dollar

Der Dax startet erneut einen Erholungsversuch. Die Gewinne in den USA sowie die Erholung bei Dax-Schwergewicht Bayer stützen. US-Präsident Trump kritisiert die Zinserhöhungen der Fed und schwächt den Dollar.

Chinas Börsen haben am Dienstag ihre am Vortag begonnene Erholung fortgesetzt. Ein stärkerer Yen hat dagegen die japanischen Börsen am Dienstag gebremst. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen verlor 0,1 Prozent auf 22.170 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,3 Prozent auf 1687 Zähler.

In Deutschland dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag kaum verändert bei 12.330 Punkten in den Handel starten.

.Der Dollar fiel um 0,18 Prozent auf 109,87 Yen. Damit wurde die psychologisch wichtige Marke von 110 Yen erstmals seit Ende Juni wieder unterschritten.

Die Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank Fed schwächte den Dollar. Trump dämpfte auch die Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit mit China.

Ein Euro in Dollar Börsen-Chart zeigenb wurde in Fernost mit 1,1518 Dollar gehandelt, deutlich im Plus gegenüber dem späten New Yorker Handel am Montag.

Spekulationen auf eine Beilegung des Zollstreits der USA mit China haben die Wall Street am Montag gestützt. Die Regierung in Peking will in den kommenden Tagen eine Delegation zu Verhandlungen nach Washington schicken.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 0,4 Prozent höher auf 25.758 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 2857 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 7821 Punkte.

Dax und EuroStoxx50 schlossen am Montag jeweils etwa ein Prozent höher auf 12.331 beziehungsweise 3396 Punkten.

Trumps Kritik an der Fed

Im späten US-Handel gaben die Börsen einen kleinen Teil ihrer Gewinne ab. US-Präsident Donald Trump kritisierte den Kurs der Notenbank Fed. "Ich bin nicht davon begeistert, dass er (Fed-Präsident Jerome Powell) die Zinsen erhöht. Nein, ich bin nicht begeistert", sagte Trump in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

Bei den Einzelwerten sorgte die geplante 2,8 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Sodastream durch Pepsico für Aufsehen. "In einer Zeit, in der Regierungen stark gezuckerte Getränke besteuern, nutzt Pepsico offenbar die Gelegenheit, seine Produktpalette zu erweitern und neue Märkte zu erschließen", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Die an der Wall Street notierten Papiere des israelischen Wassersprudler-Anbieters Sodastream stiegen um mehr als neun Prozent. Pepsico notierten dagegen leicht im Minus.

Nike Börsen-Chart zeigen-Aktien legten rund drei Prozent zu, nachdem zwei Brokerhäuser ihre Einstufungen für den Sportbekleidungshersteller erhöht hatten.

mit reudters und dpa