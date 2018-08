Börse Hoffnung auf Lösung im Handelsstreit treibt Japans Börse an

In Japan legt der Nikkei wieder zu. Dank der Gewinne in den USA dürfte auch der Dax mit leichten Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten.

Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA hat die Kurse am Aktienmarkt in Tokio zum Wochenschluss angetrieben. "Investoren gehen langsam davon aus, dass es Zeichen für ein Ende des eskalierenden Handelskriegs geben könnte", sagte Takuya Takahashi, Finanzmarkt-Stratege bei Daiwa Securities. China hatte am Donnerstag erklärt, noch im August werde eine Delegation in die USA fliegen, um Lösungen in dem Streit zu suchen. Die "Washington Post" hatte berichtet, die Gespräche könnten am 21. und 22. August geführt werden und damit unmittelbar vor dem Termin, an dem die neuen US-Zölle auf chinesische Güter in Kraft treten sollen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 22.303 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent auf 1697 Zähler.

Die Börse in Shanghai lag zuletzt 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen notierten kaum verändert.

Ein Euro wurde mit 1,1379 Dollar bewertet, kaum verändert zum späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 110,87 Yen gehandelt.

Unter Druck standen in Tokio Aktien aus der Chip-Branche, nachdem der US-Chipanlagen-Bauer Applied Materials am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit seiner Prognose für das laufende Jahr die Anleger verschreckt hatte.

Dax kaum verändert erwartet

An den deutschen Börsen wird mit einem kaum veränderten Dax-Start gerechnet. Dank der Kursgewinne in den USA hatte der Dax am Donnerstag im späten Handel noch zugelegt und die Marke von 12.200 Zählern wieder überwunden. Am Freitag dürfte er kaum verändert bei 12.240 Punkten in den Handel starten.

Der Dax wurde vor allem von den Verlusten des Index-Schwergewichts Bayer gebremst, die erneut rund 5 Prozent nachgaben und deutlich unter die Marke von 80 Euro fielen. Laut einem Bericht der "Wirtschaftswoche" drohen Bayer Börsen-Chart zeigen nach der Übernahme von Monsanto nun weitere Klagen in den USA.

US-Börsen: Dow und Nasdaq mit Gewinnen

Die Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die US-Börsen am Donnerstag unterstützt. Stützend hinzu kamen gute Zahlen von Einzelhändler Walmart und ein überraschender Ausblick des Netzwerkspezialisten Cisco. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen legte um 1,5 Prozent zu, während der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen um 0,4 Prozent vorrückte.

Börsianer hoffen nun auf eine Annäherung zwischen China und den USA: Peking wird auf Einladung der US-Seite Ende August eine Delegation zur Gesprächen nach Washington schicken. Obwohl die US-Regierung weiterhin im Konflikt mit Ankara eine harte Hand zeigt, hat sich auch die Lage an der Währungsfront inzwischen entspannt. Nach ihrem massiven Wertverfall hat sich die türkische Lira stabilisieren können, hier half zuletzt auch die Nachricht, dass Katar der Türkei mit einer milliardenschweren Finanzspritze zu Hilfe kommt.

Euro erholt sich von einjährigem Tiefstand

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich wieder leicht erholt, nachdem er zur Wochenmitte zum Dollar auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen war. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1380 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1321 Dollar festgesetzt.

mit dpa und Reuters