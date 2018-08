Nach Kursrutsch und Jahrestief Dax und Euro erholen sich leicht

Zur Großbildansicht REUTERS Der Dax dürfte am Donnerstag einen Erholungsversuch starten. Der Yuan war am Mittwoch eingebrochen und hatte die Börsen weltweit belastet

Nach dem Kursrutsch vom Vortag startet der Dax einen Erholungsversuch. Anleger bleiben jedoch vorsichtig: Der Yuan erholt sich zwar leicht, bleibt aber in der Nähe seines Zehnjahrestiefs zum Dollar.

Erholungsversuch: Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte laut Banken und Brokerhäusern am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten und die Marke von 12.200 Punkten wieder überwinden. Der X-Dax notierte eine Stunde vor Eröffnung des Handels in Frankfurt knapp 0,5 Prozent im Plus. Am Mittwoch hatte der Dax wegen der Streitigkeiten der USA mit China und der Türkei 1,6 Prozent im Minus bei 12.163 Punkten geschlossen.

Etwas Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China keimte nach der Ankündigung neuer Gespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften auf. Die Volksrepublik will noch im August eine Delegation in die USA schicken.

Chinesischer Yuan leicht erholt

Anleger in Asien haben sich am Donnerstag in der Defensive gehalten. Zwar wollen China und die USA noch in diesem Monat einen neuen Anlauf nehmen zur Lösung des Handelskonflikts. Trotzdem hatten Investoren keine Lust auf Aktien: Der 225 Werte umfassende Leitindex in Japan schloss 0,1 Prozent schwächer bei 22.192 Punkten, der breiter gefasste japanische Index Topix verlor 0,6 Prozent auf 1687 Zähler.

Auch an den Börsen in Peking und Shanghai herrschte Zurückhaltung, die dortigen Aktienindizes fielen um je rund ein halbes Prozent. Eine chinesische Delegation will nach Angaben des Pekinger Handelsministeriums Ende des Monats auf Einladung der Amerikaner in die USA fliegen, um über den seit Monaten schwelenden Streit über höhere Zölle für Waren zu sprechen.

Am Devisenmarkt sorgte die Nachricht für Entspannung. Die chinesische Währung, die in den vergangenen Tagen unter Druck gestanden hatte, erholte sich leicht. Ein Dollar fiel zeitweise auf 6,87 Yuan und rückte weiter von der Sieben-Yuan-Marke ab, die zuletzt während der Finanzkrise 2008 erzielt wurde.

Dow grenzt Verluste ein, Verfallstag am Freitag

Im Tagesverlauf dürften zudem die Bilanzen mehrerer Firmen sowie das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia in den Fokus rücken. Außerdem wirft der kleine Verfall am Freitag seine Schatten voraus. In den Tagen zuvor schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

An der Wall Street hatte der starke Dollar am Mittwoch die Stimmung belastet. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss gut 0,5 Prozent schwächer, der S&P 500 verlor knapp 0,8 Prozent und der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen gab gut 1,2 Prozent nach.

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag von seinem am Vortag erreichten rund einjährigen Tiefstand erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1390 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1321 Dollar festgesetzt.

Nicht nur der Euro, auch viele andere Währungen konnten sich gegenüber dem US-Dollar erholen. In den Tagen zuvor war die amerikanische Währung von vielen Anlegern als sicherer Hafen angesteuert worden, was andere Devisen unter Druck gesetzt hatte. Ursache war vor allem die türkische Währungskrise. Die Lira stand am Donnerstagmorgen zwar wieder etwas unter Druck. In den vergangenen beiden Tagen hat sie sich jedoch etwas von ihren massiven Kursverlusten erholen können.

Für Entspannung sorgte auch am Devisenmarkt die Aussicht auf neue Handelsgespräche zwischen den USA und China. Die Weltreservewährung Dollar war deshalb weniger stark gefragt.

luk/la/reuters/dpa-afx