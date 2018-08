Börse Euro fällt auf Jahrestief, Lira erneut unter Druck

Der Euro ist auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr gesunken. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1317 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,1406 Dollar festgesetzt.

Auch die türkische Lira gab wieder nach. Zuletzt fiel sie gegenüber dem US-Dollar um etwa ein Prozent auf 6,43 Lira je Dollar. Damit wurde jedoch nur ein kleiner Teil der Gewinne zunichte gemacht, die die Lira am Dienstag eingefahren hatte.

Trotz dieser jüngsten Stabilisierung sind die Verluste zu den großen Währungen nach wie vor drastisch. Zum amerikanischen Dollar beträgt das Minus seit Jahresbeginn 40 Prozent. Fachleute sehen die Lira-Krise noch nicht ausgestanden.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Der Dax dürfte nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Mittwoch kaum verändert in den Handel starten. Am Dienstag hatte er dank einer Verschnaufpause in der türkischen Währungskrise nahezu verändert bei 12.358,87 Punkten geschlossen.

Die Probleme der Türkei dürften vorerst jedoch auf dem Radar der Investoren bleiben. Die USA drohen mit weiterem wirtschaftlichen Druck, sollte US-Pastor Andrew Brunson in der Türkei festgehalten werden. Im Fokus dürften neben der Türkei aber auch zahlreiche Konjunkturdaten stehen - unter anderem die US-Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze. Von den Zahlen erhoffen sich Börsianer Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Die Wall Street hatte am Dienstag leicht im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index gewann 0,4 Prozent. Der S&P rückte um 0,6 Prozent vor.

luk/dpa/reuters