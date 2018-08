Börse Dax und Lira leicht erholt - Schnäppchenjäger unterwegs

Nach dem Kursrutsch der vergangenen Tage dürfte der Dax mit Gewinnen in den Handel starten. Die türkische Lira stabilisiert sich etwas. Erste Schnäppchenjäger sind bereits an der Börse unterwegs.

Leichte Erholung am Dienstag: Einige Anleger nutzen die Kursverluste der vergangenen Tage zum Wiedereinstieg in Aktien. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Dienstag etwas höher in den Handel starten. Im frühen Handel dürfte der deutsche Leitindex wieder die Marke von 12.400 Punkten überwinden.

Belastet durch den Kurseinbruch des Indexschwergewichts Bayer Börsen-Chart zeigen und die Türkei-Krise war der Dax am Montag mit 12.323 Punkten im Handelsverlauf auf ein Sechswochentief abgetaucht. Im späten Handel erholte er sich etwas. Der Dax Börsen-Chart zeigen bleibt zwar laut dem technischen Analysten Martin Utschneider weiter im Fahrwasser der türkischen Lira, die im Zuge der Spannungen des Landes mit den USA zuletzt massiv abgewertet hatte. In der Nacht zu Dienstag erholte sich die türkische Landeswährung jedoch etwas.

Neben den Dauerbrenner-Themen Währungskrise in der Türkei und Handelsstreit zwischen den USA und China richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Zahlen für das deutsche und europäische Wirtschaftswachstum.

Außerdem steht der ZEW-Index auf dem Terminplan, der die Stimmung der deutschen Börsianer widerspiegelt.

Zahlreiche Unternehmen lassen sich in die Zahlen blicken, darunter der Energiekonzern RWE Börsen-Chart zeigen. Sein Ergebnis ging im ersten Halbjahr wie erwartet zurück. Grund waren nach RWE-Angaben vor allem niedrigere Stromgroßhandelspreise. Aus den hinteren Börsenreihen legen unter anderem die Aareal Bank, Ceconomy und Symrise ihre Bilanzen des vergangenen Quartals offen.

Wall Street schwächer

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste ausgeweitet. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,5 Prozent tiefer bei 25.187 Zählern, während der Nasdaq 0,2 Prozent verlor auf 7819 Punkte. Der S&P500 fiel um 0,4 Prozent 2821 Stellen.

In Tokio zog der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Dienstag um 1,9 Prozent auf 22.280 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,5 Prozent auf 2772 Punkte.

Euro und Lira stabilisiert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag nach kräftigen Verlusten stabilisiert. Am Markt wurde dies mit der ebenfalls stabileren türkischen Lira begründet. In den Tagen zuvor war der Euro durch den Kursverfall der Lira mit nach unten gezogen worden.

Am Dienstagmorgen kostete ein Euro 1,1405 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1403 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften Anleger neben dem weiteren Verlauf der Lira-Krise die zahlreichen zur Veröffentlichung anstehenden Wirtschaftsdaten in den Blick nehmen. Insbesondere im Euroraum werden einige Daten bekanntgegeben, darunter Wachstumszahlen und der Stimmungsindikator des Mannheimer ZEW-Instituts. In den USA werden Preisdaten vom Außenhandel erwartet.

mit Material von dpa und reuters