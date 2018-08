Börse Dax unter Druck, Bayer-Aktien im freien Fall

Der Dax Börsen-Chart zeigen knüpft am Montag zunächst an die schwache Entwicklung der vergangenen beiden Wochen an: Belastet durch die Türkei-Krise und Sorgen um Bayer rutschte der deutsche Leitindex im frühen Handel um 0,61 Prozent auf 12.348,17 Punkte ab.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Montagmorgen um 0,38 Prozent abwärts auf 26.571,34 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen sank um 0,33 Prozent auf 2913,60 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen verlor über ein halbes Prozent.

Bayers US-Tochter Monsanto war im Rechtsstreit mit einem Krebspatienten in den USA wegen verschwiegener Risiken seiner Unkrautvernichter zu Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe verurteilt worden. Analyst Michael Leacock vom Investmenthaus Mainfirst kassierte in einer ersten Reaktion seine Kaufempfehlung. Unabhängig vom Richtig oder Falsch des Urteils dürfte es wegen der Unsicherheiten lange auf den Aktien lasten, erklärte der Experte. Monsanto ist mit tausenden ähnlichen US-Klagen konfrontiert. Es weist einen Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und dem Kontakt zu seinen Produkten zurück. Bayer-Aktien sackten um gut 11 Prozent ab.

"Die Börsen sind zurück im Krisenmodus - mit einem gefährlichen Cocktail aus Belastungsfaktoren", sagte Thomas Altmann. Der Portfoliomanager von QC Partners spielt dabei vor allem auf den Konflikt zwischen den USA und der Türkei an, der zu weiteren massiven Wertverlusten der türkischen Lira Börsen-Chart zeigen führt. Aber auch der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibe ein Problem.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa am Freitag ihre Verluste vergrößert. Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,8 Prozent tiefer bei 25.313 Punkten, während der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 0,7 Prozent verlor auf 7839 Zähler. Der S&P500 fiel ebenfalls um 0,7 Prozent auf 2833 Stellen. In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Montag um 1,6 Prozent auf 21.934 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel ebenfalls um 1,6 Prozent auf 2750 Punkte.

Salzgitter-Aktien Börsen-Chart zeigen fanden nach dem aktuellen Geschäftsbericht keinen klaren Trend und verloren zuletzt leicht an Wert. Analyst Eugene King von Goldman Sachs bewertete die Resultate in einer ersten Reaktion als durchwachsen. Positiv sei der bessere Vorsteuergewinn, so der Experte. Leicht enttäuschend seien indes lediglich bestätigte Jahresziele, nachdem er und auch die Markterwartungen bereits darüber lägen. King hält den Ausblick von Salzgitter allerdings für konservativ.

Für die Papiere von United Internet Börsen-Chart zeigen und ihrer Tochter 1&1 Drillisch ging es indes kräftig aufwärts. Trotz pessimistischerer Erwartungen für die Steigerung der Anzahl von Vertragskunden bei der Mobilfunktochter steht United Internet zu seinen Gewinnzielen.

Euro auf Jahrestief

Der Euro Börsen-Chart zeigen steht weiter unter Druck. Am Montagmorgen fiel die Gemeinschaftswährung auf einen neuen 12-Monats-Tiefstand. Ein Euro kostete zeitweilig 1,1365 US-Dollar und damit so wenig wie letztmalig im Juli 2017. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1456 Dollar festgesetzt.

Der Euro verliert derzeit an Wert, weil der Kursverfall der türkischen Lira Sorgen um einige europäische Banken mit viel Geschäft in der Türkei hervorruft. Erfasst werden von der Lira-Krise auch zunehmend Währungen von großen Schwellenländern. Am Montagmorgen stand besonders der südafrikanische Rand unter Druck, der zwischenzeitlich um 10 Prozent absackte. Auch der mexikanische Peso gab nach, allerdings weniger stark.

Die türkische Lira stand am Montag weiter unter Druck. Erstmals mussten mehr als sieben Lira für einen Dollar gezahlt werden, für einen Euro wurden erstmals mehr als acht Lira fällig. In den jüngsten Handelsstunden konnte sich die türkische Währung etwas erholen.

Am Markt hieß es, zur Erholung hätten auch Eingriffe der türkischen Zentralbank vom Montagmorgen beigetragen. Die Notenbank ergriff ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die überwiegend darauf abzielen dürften, die Marktliquidität zu erhöhen. Die Lira reagierte mit Kursschwankungen.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Woche zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Oktober 72,67 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel um zwei Cent auf 67,61 Dollar.

Starke Impulse blieben am Ölmarkt zum Wochenstart zunächst aus. Belastet wurden die Rohölpreise zuletzt durch den sich weiter zuspitzenden Handelsstreit zwischen den USA und China. Es werden negative konjunkturelle Folgen und eine schwächere Nachfrage nach Erdöl befürchtet. Begrenzt werden die Preisrückgänge jedoch durch den anhaltenden Streit zwischen den USA und Iran wegen dessen Atomprogramm. Sanktionen der USA dürften das Rohölangebot Irans deutlich sinken lassen.

mg/dpa-afx, rtr