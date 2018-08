Börse Dax leicht im Plus, Chinas Börsen legen deutlich zu

Der Dax startet einen Erholungsversuch. In China legen die Indizes trotz des Zollstreits mit den USA deutlich zu. In den USA fällt die Aktie von Tesla ins Minus zurück.

Erholungsversuch: Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er 0,1 Prozent verloren auf 12.633 Punkte. Die jüngsten Versuche des Dax, nach oben auszubrechen, seien zuletzt gescheitert, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Unter anderem der Handelsstreit zwischen China und den USA schlägt Anleger auf den Magen. Außerdem berichten zahlreiche Unternehmen über den Verlauf des vergangenen Quartals.

Telekom, Adidas, Merck und ThyssenKrupp mit Zahlen

So dürften unter anderem die Zahlen der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen und von Adidas Börsen-Chart zeigen für Interesse sorgen.

Auf der Konjunkturseite bleibt der Kalender dünn. In den USA stehen lediglich der Wochenbericht vom Arbeitsmarkt und die Erzeugerpreise für Juli an.

Der kriselnde ThyssenKrupp-Konzern setzte nach der Kritik von Anlegern erstmals jeder Geschäftssparte Mittelfristziele und will insbesondere in der Verwaltung Kosten senken.

Telekom hebt Ausblick leicht an, doch schwacher Dollar bremst

Die Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen hat dank der florierenden Geschäfte ihrer Tochter T-Mobile US ihren Ausblick erneut leicht angehoben. Im Gesamtjahr werde nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda) von 23,4 Milliarden Euro gerechnet, teilte das Dax-Unternehmen am Donnerstag mit. Das sind 100 Millionen Euro mehr als bisher prognostiziert. Da das US-Geschäft fast die Hälfte zum Umsatz beiträgt, ist der Bonner Konzern von Wechselkurseffekten besonders betroffen. Aufgrund des im Jahresvergleich schwächeren US-Dollar fiel der Umsatz im zweiten Quartal um fast drei Prozent auf 18,37 Milliarden Euro, stieg unter Herausrechnung der Währungsentwicklung jedoch um 1,3 Prozent. T-Mobile US befindet sich gerade mitten im Zusammenschluss mit dem kleineren Konkurrenten Sprint.

Wall Street kaum verändert: Amazon gefragt, Tesla etwas schwächer

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste etwas ausgebaut. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,2 Prozent tiefer bei 25.583 Punkte. Die Nasdaq und der S&P500 tendierten bei 7887 beziehungsweise 2857 Stellen minimal fester.

An der Nasdaq Börsen-Chart zeigen sorgten die Kursgewinne beim Schwergewicht Amazon für Unterstützung, während die Aktie von Tesla nach ihrer Kursrally am Mittwoch im späten Handel wieder um rund 3 Prozent nachgab.

In Tokio blieb der Nikkei-Index am Donnerstag fast unverändert bei 22.634 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite stieg dagegen um 1,9 Prozent auf 2796 Punkte. An Chinas Börsen war es einer der stärksten Tage seit Wochen.

Euro gibt Gewinne wieder ab

Der Euro Börsen-Chart zeigen notierte am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1615 US-Dollar gehandelt. Bereits in der Nacht hatte der auf diesem Niveau gelegen.

Am Vortag hatte der Euro noch von einer breit angelegten Dollar-Schwäche profitiert und merklich zugelegt. Mit einer überwiegend freundlichen Stimmung an den internationalen Aktienmärkten sei die Risikofreude gestiegen, sagten Händler. Dies habe Investoren zuletzt wieder aus dem Dollar gelockt, der als sicherer Anlagehafen gilt. Am Markt war gleichzeitig die Rede von einer Gegenbewegung, nachdem der Euro am Montag auf den tiefsten seit Ende Juni gefallen war.

Nach Einschätzung der Experten vom Bankhaus Metzler ist es trotz der Erholung am Vortag verfrüht, von einer Trendumkehr beim Euro zu sprechen. "Die konjunkturellen Datenveröffentlichungen aus dem einheitlichen Währungsraum sind zwar gemischt, doch insbesondere aus Deutschland, und somit in wirtschaftlicher Hinsicht dem Zugpferd, kommen mehr und mehr schlechte Wachstumsnachrichten", heißt es in einem Kommentar. Außerdem haben am Mittwoch auch Zahlen zur spanischen Industrieproduktion enttäuscht.

Angesichts der laufenden Haushaltsdiskussionen in Rom könnte laut den Metzler-Experten auch das Thema Italien wieder hochkochen. Finanzminister Giovanni Tria versuchte in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore", die Märkte zu beruhigen. Die Ausgabenpläne der Regierung würden die Verpflichtung zur Schuldenreduzierung nicht gefährden. Auch die Mitgliedschaft in der Eurozone stehe nicht zur Debatte, versicherte Tria.