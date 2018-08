Börse Dax im Plus erwartet - trotz der US-Sanktionen

Der Dax schwankt um die Marke von 12.600 Punkten. Die US-Sanktionen gegen den Iran sind in Kraft getreten. In USA und Asien tendieren die Indizes dennoch fester.

Der Dax dürfte am Dienstag gut behauptet in einen von der Berichtssaison geprägten Handelstag starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,11 Prozent höher bei 12 612 Punkten. Nach einer soliden Entwicklung in New York geben ihm auch Kursgewinne in Fernost eine eher positive Tendenz vor.

Experten zufolge machen Handelsstreitigkeiten aber weiterhin die Schlagzeilen. Laut Analyst Michael McCarthy von CMC Markets hemmt die Sorge vor einer bremsenden Wirkung auf die Weltwirtschaft derzeit das Interesse der Anleger an Aktien - auch wenn es aus der Sicht der Unternehmen gut laufe. Trotz des Widerstands der EU hat US-Präsident Donald Trump heute die umstrittenen Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt.

Die Agenda für den Dienstag ist mit den Zahlen zur deutschen Industrieproduktion sowie der nächsten Etappe der Berichtssaison gut gefüllt. Neben der Deutschen Post Börsen-Chart zeigen und der Commerzbank Börsen-Chart zeigen , die am Morgen bereits über ihr zweites Quartal berichteten, öffnen noch zahlreiche Nebenwerte aus den Indizes der zweiten Reihe ihre Bücher.

Wall Street und Asien gut behauptet

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,2 Prozent und der Nasdaq 0,6 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Dienstag um 0,6 Prozent auf 22.639 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,3 Prozent auf 2740 Punkte.

Euro stoppt Talfahrt

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat die Talfahrt der vergangenen Handelstage am Dienstag vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1557 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Wochenauftakt war der Euro noch zeitweise bis auf 1,1530 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1543 Dollar festgesetzt. Das Inkrafttreten erneuter Sanktionen der USA gegen den Iran hatte am Morgen keine größeren Kursreaktionen am Devisenmarkt zur Folge.

Türkische Lira gibt weiter nach

Weiter auf rasanter Talfahrt war hingegen die türkische Lira. In der Nacht auf Dienstag mussten erstmals mehr als sechs Lira für einen Euro gezahlt werden. In der Spitze wurde ein Euro für 6,2695 Lira gehandelt. Am Morgen erholte sich der Kurs wieder etwas, auf zuletzt etwa 6,10 Lira für einen Euro.

Mit Reuters und dpa