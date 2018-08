Börse Kleiner Lichtblick für den Dax

Zur Großbildansicht DPA Kurstafel Börse Frankfurt

Nach den kräftigen Verlusten der Vortage geht es zum Wochenschluss ein wenig aufwärts im Dax. Allzu weit wollen sich die Anleger vor dem US-Arbeitsmarktbericht aber nicht aus dem Fenster lehnen. Auf Wochensicht wird der Dax wohl auch ein klares Minus einfahren. Nach Zahlen stehen Aktien der Allianz zunächst im Fokus.

Nach den Kursverlusten in den vergangenen Tagen haben Anleger am Freitag Chancen zum Wiedereinstieg genutzt. Rückenwind kam von soliden Quartalsergebnissen der Allianz und vom Euro, der sich auf 1,1578 Dollar abschwächte. An den Nerven der Investoren zehrte aber der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Dax Börsen-Chart zeigen eröffnete den Handel 0,2 Prozent fester mit 12.572 Punkten.

Außerdem hatte Apple am Donnerstagabend für gute Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq gesorgt, die zuletzt ebenfalls unter Negativ-Schlagzeilen gelitten hatte: Der Börsenwert des iPhone-Herstellers erreichte erstmals die Marke von einer Billion Dollar, was bei vielen anderen Technologiewerten ebenfalls gut ankam.

Allzu weit wollten sich Investoren wegen des bevorstehenden Arbeitsmarktberichts der US-Regierung nicht aus dem Fenster lehnen. Dieser wird mit Spannung erwartet, weil sich Anleger Hinweise darauf versprechen, wie es mit der US-Geldpolitik über das Jahr 2018 hinaus weitergeht. "Analysten werden genau beobachten, ob sich die gute wirtschaftliche Entwicklung langsam auch in schneller steigenden Löhnen niederschlägt", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners.

Auf Wochensicht steuert der Dax Börsen-Chart zeigen auf ein klares Minus von über 2 Prozent zu, nachdem er zuvor vier Wochen in Folge zugelegt hatte. Vor allem am Donnerstag war das Börsenbarometer wegen der drohenden Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit heftig unter Druck geraten. Doch vor dem Wochenende ließ auch der Druck an den zuletzt gebeutelten chinesischen Handelsplätzen sichtbar nach.

Die Aktien der Allianz Börsen-Chart zeigen waren mit einem Kursplus von rund einem halben Prozent unter den Top-Favoriten im Dax. Der Versicherungskonzern verdiente im zweiten Quartal dank Zuwächsen in der Sparte Vermögensverwaltung mehr als im Vorjahreszeitraum. Vor allem die Vermögensverwaltung habe sich besser entwickelt als gedacht, schrieb JPMorgan-Analyst Michael Huttner am Morgen. Daher sei das Übertreffen der Marktschätzung eher "von niedriger Qualität".

Die im TecDax notierten Titel des österreichischen IT-Unternehmens S&T rückten um ein Prozent auf 24,68 Euro vor. Der Gewinn des Konzerns legte im ersten Halbjahr wegen Einsparungen und höherer Erlöse um 35 Prozent auf 37 Millionen Euro zu.

Euro weiter unter 1,16 Dollar

Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,16 Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1595 US-Dollar und damit kaum mehr als am späten Vorabend. Im asiatischen Handel war der Euro auf ein Zweiwochentief von 1,1581 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,1617 Dollar festgesetzt.

rei mit Nachrichtenagenturen