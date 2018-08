Börse Handelsstreit lastet auf dem Dax

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltkonjunktur ziehen sich Anleger aus dem deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor zur Eröffnung am Donnerstag 1,02 Prozent auf 12 606,55 Punkte. Genährt wurden die Spekulationen Börsianern zufolge von der Drohung zusätzlicher Strafzölle auf chinesische Importe durch Donald Trump. Der US-Präsident will Einfuhren im Volumen von 200 Milliarden Dollar mit einer Abgabe von 25 Prozent belegen. Das wäre mehr als doppelt so viel wie bislang geplant.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,63 Prozent auf 26 728,64 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen fiel um 0,96 Prozent auf 2871,57 Zähler an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,64 Prozent auf 3486,61 Punkte bergab. Der Euro Börsen-Chart zeigen verbilligte sich zum Handelsstart um etwa 0,24 Prozent auf 1,16 Dollar.

Neben politischen Sorgen belastete der gut dreiprozentige Kursverlust des Index-Schwergewichts Siemens Börsen-Chart zeigen den Dax. Die Quartalsergebnisse seien zufriedenstellend, einige Analysten hätten aber auf eine Erhöhung der Gewinnprognose gehofft, sagte ein Börsianer.

Die Aktien von Metro Börsen-Chart zeigen stiegen dagegen um zwei Prozent, obwohl der Handelskonzern mit einem schrumpfenden Gewinn zu kämpfen hat. Der Rückgang sei aber geringer ausgefallen als befürchtet, sagte Analyst James Grzinic von der Investmentbank Jefferies.

luk, reuters, dpa