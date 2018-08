Börse VW und Infineon stützen Dax

Starke Firmenbilanzen stützen den deutschen Aktienmarkt. In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik hielten sich Investoren aber mit größeren Käufen zurück, sagten Börsianer. Der Dax Börsen-Chart zeigen legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,2 Prozent auf 12.832 Punkte zu. Am Dienstag stagnierte der deutsche Leitindex bei 12.805,50 Punkten. Dennoch hatte der Dax dank seiner Stärke in den vergangenen Wochen im Juli den höchsten Monatsgewinn seit April verbucht.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Mittwochmorgen 0,20 Prozent auf 26.960,28 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen stieg um 0,57 Prozent auf 2899,56 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen rückte um 0,09 Prozent auf 3528,57 Punkte vor.

Neben der erneuten Flut von Firmenbilanzen richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank. Es gilt zwar als ausgeschlossen, dass die Fed den Leitzins antastet. Experten gehen aber davon aus, dass sie am Abend (MESZ) zwei Anhebungen bis zum Jahresende signalisieren wird. Wenige Stunden zuvor veröffentlicht die private Arbeitsagentur ADP US-Beschäftigtenzahlen. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag und liefern Hinweise auf die Geldpolitik der kommenden Monate.

Die Nervosität im Technologiesektor, die zuletzt in New York bei den Branchenwerten für einen Ausverkauf gesorgt hatte, könnte zur Wochenmitte etwas schwinden. "Ein stärkeres Ergebnis von Apple Börsen-Chart zeigen hat die Nerven der Anleger hier über Nacht etwas beruhigt", schrieb Analyst Michael McCarty von CMC Markets. Der iPhone-Hersteller übertraf im vergangenen Quartal die Erwartungen der Analysten und ist auf Kurs, beim Börsenwert die Marke von einer Billion Dollar zu knacken.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,4 Prozent und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 0,5 Prozent höher. Der S&P500 stieg ebenfalls um 0,5 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 22.746 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 2869 Punkte.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und andere Indizes in Echtzeit

Der Chiphersteller Infineon Börsen-Chart zeigen äußerte sich nach einem guten dritten Geschäftsquartal optimistischer zum Gesamtjahr. Ihm halfen eine Entspannung auf der Währungsseite sowie gut laufende Geschäfte bei Automobilen und in der Industrie. Die Aktien gehörten mit einem Kursplus von 2,9 Prozent zu den Favoriten im Dax.

Gefragt waren auch die Titel von Volkswagen Börsen-Chart zeigen , die sich um 0,3 Prozent verteuerten. Der Autobauer steigerte den operativen Quartalsgewinn ebenfalls stärker als erwartet und verdiente mit 5,6 Milliarden Euro so viel wie noch nie.

Die Papiere von Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen rutschten dagegen um 3,8 Prozent ab. Der Industriekonzern senkte wegen zusätzlicher Aufwendungen im Industriegütergeschäft und einer Neubewertung einzelner Projekte seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018. Das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebit) soll nun am unteren Ende der bisher in Aussicht gestellten 1,8 bis 2 Milliarden Euro liegen. Auch der freie Barmittelzufluss (FCF) dürfte nicht mehr wie erhofft positiv, sondern negativ ausfallen. "Der neue Ausblick ist ein Desaster", kommentierte ein Händler. Mit dem erneut negativen FCF verschlechtere sich die ohnehin alarmierende Kapitalausstattung des Unternehmens weiter. Dazu liege die neue Ebit-Prognose 10 Prozent unter der Konsensschätzung.

Euro weiter unter 1,17 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1680 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,1736 Dollar festgesetzt.

Händler begründeten die Kursverluste des Euro mit einem auf breiter Front stärkeren US-Dollar. Die amerikanische Währung profitierte von Meldungen, wonach die US-Regierung zum einen die diplomatischen Kanäle nach China geöffnet hat, um im Handelskonflikt wieder ins Gespräch mit Peking zu kommen. Zum anderen wurde auf Berichte verwiesen, wonach die US-Regierung zugleich Druck auf China ausübt, indem sie über noch höhere Zölle auf Importwaren nachdenkt.

Hohe Rohölbestände drücken Ölpreise

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im September 73,98 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 33 Cent auf 68,43 Dollar.

Am Markt wurden die Preiseinbußen zum einen mit neuen Lagerdaten aus den USA begründet. Am späten Dienstagabend hatte das private American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Anstieg der Rohölbestände im Land gemeldet. Höhere Vorräte drücken zumeist auf die Preise. An diesem Mittwoch wird die US-Regierung ihre wöchentlichen Lagerzahlen bekanntgeben.

Zudem nannten Händler die anhaltende Furcht vor den konjunkturellen Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China als den Preis belastenden Faktor. Nach Medienberichten denken die USA darüber nach, Importwaren aus China noch höher als geplant mit Zöllen zu belegen. Ein eskalierender Handelskonflikt könnte der Weltwirtschaft schweren Schaden zufügen und damit auch die Ölnachfrage belasten.

dpa-afx, rtr