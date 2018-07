Börse Dax steuert auf beste Monatsbilanz seit April zu

Inmitten einer Flut an Bilanzzahlen und nach schwachen Vorgaben aus Asien und den USA sucht die Börse in Deutschland nach einer Richtung. Der Dax Börsen-Chart zeigen startete am Dienstag kaum verändert mit einem leichten Plus von 0,08 Prozent bei 12.808,99 Punkten. Damit steuert der Leitindex für den Juli auf einen Kursgewinn von etwa 4 Prozent und damit die beste Monatsbilanz seit April zu. Am Montag hatte der Dax 0,5 Prozent auf 12.798,20 Punkte verloren.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstagmorgen um 0,07 Prozent auf 26.904,55 Punkte hoch und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen gewann 0,13 Prozent auf 2916,04 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen legte um 0,07 Prozent auf 3514,90 Punkte zu.

Auf der Konjunkturseite widmen sich die Anleger nach der Zinsentscheidung der Bank of Japan den zweitätigen Beratungen der US-Notenbank Fed, deren Ergebnisse aber erst am Mittwochabend (MESZ) veröffentlicht werden. In den USA werden zudem der Einkaufsmanagerindex für den Großraum Chicago und das Verbrauchervertrauen - beides für Juli - veröffentlicht.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste ausgebaut. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,6 Prozent tiefer bei 25.306 Punkten. Der Ausverkauf bei Technologiewerten setzte sich am Vorabend fort, der Nasdaq Börsen-Chart zeigen verlor 1,4 Prozent. Anleger dürften daher genau auf die nachbörslich erwarteten Ergebnisse von Apple achten. "Apple hat das Potential, die Korrektur zu stoppen oder richtig auszuweiten", sagte Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners. Der S&P500 fiel um 0,6 Prozent.

In Tokio blieb der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Dienstag fast unverändert bei 22.541 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 2864 Punkte.

Alleine aus dem Dax lassen sich heute vier Unternehmen in die Bücher blicken: Der Gesundheitskonzern Fresenius, seine Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care, die Lufthansa und der weltweit zweitgrößte Baustoffkonzern HeidelbergCement.

Der starke Euro nagt weiterhin am Wachstum des Medizinkonzerns Fresenius Börsen-Chart zeigen und sorgte für einen Umsatzrückgang. Der Nettogewinn legte dank eines positiven Sondereffektes dennoch deutlich zu, da die Tochter Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen (FMC) ihren Anteil am Ärztenetzwerk US-Ärztenetzwerk Sound Inpatient Physicians versilbert hatte. Ein Händler sah die Fresenius-Zahlen auf den ersten Blick im Rahmen der Erwartungen, während FMC etwas besser abgeschnitten habe. Den angehobenen operativen Ergebnisausblick für die auf Flüssigmedizin spezialisierte Fresenius-Tochter Kabi hätten einige Anleger aber schon erwartet.

HeidelbergCement Börsen-Chart zeigen überraschte mit einem Umsatzanstieg. Das operative Ergebnis (Ebitda) erfüllte Händlern zufolge die Erwartungen. Zusammen mit den bestätigten Jahreszielen dürften die Ergebnisse ausreichen, um die Aktie zu stützen, sagte ein Börsianer. Am Morgen notierte die Aktie 2,3 Prozent höher.

Derweil machte die Lufthansa Börsen-Chart zeigen die teure Integration von Teilen des Konkurrenten Air Berlin und höhere Treibstoffkosten dank gestiegener Ticketpreise weitgehend wett. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) ging zwar zurück, übertraf aber die Analystenerwartungen. Die Aktien legten daher um 5,5 Prozent zu und waren mit Abstand größter Gewinner im Dax.

Nachbörslich stehen in den USA noch die Quartalszahlen von Apple Börsen-Chart zeigen auf den Terminkalendern.

Euro wieder stärker

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag über der Marke von 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1715 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der japanische Yen reagierte mit sichtbaren Kursschwankungen auf neue Entscheidungen der Bank of Japan. Die Notenbank bestätigte einerseits ihre lockere Geldpolitik, gestaltete diese jedoch andererseits etwas flexibler aus.

Am Dienstag stehen sowohl im Euroraum als auch in den USA zahlreiche Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Diesseits des Atlantiks werden etwa Inflations- und Wachstumsdaten für die Eurozone erwartet. In den Vereinigten Staaten steht das von der amerikanischen Notenbank präferierte Inflationsmaß zur Veröffentlichung an. Außerdem beginnt die Zentralbank mit ihrer zweitägigen Sitzung, deren Ergebnisse am Mittwochabend erwartet werden.

Ölpreise leichter

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im September 74,70 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 22 Cent auf 69,90 Dollar.

Die Rohölmärkte stehen nach wie vor im Bann von Angebots- wie Nachfragerisiken. Auf der Angebotsseite sorgte zuletzt ein Streik auf drei Ölplattformen in der Nordsee für Beunruhigung. Hinzu kommen die Spannungen zwischen den USA und dem großen Förderland Iran. Auf der Nachfrageseite ist nach wie vor Ungewiss, wie sich der Handelsstreit zwischen den USA und zahlreichen anderen großen Volkswirtschaften wie China weiter entwickeln und auf die globale Konjunktur auswirken wird.

