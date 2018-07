Nach der starken Vorwoche Gewinnmitnahmen und Wall Street belasten Dax

Der Dax hat am Montag der guten Vorwoche Tribut gezollt. Als Belastung erwies sich zudem die zuletzt schwache Wall Street, die auch in Asien die Aktienkurse drückte. Der Dax Börsen-Chart zeigen startete 0,3 Prozent schwächer mit 12.822 Punkten in den Handel. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex unterstützt von ermutigenden Firmenbilanzen 0,4 Prozent im Plus bei 12.860,40 Punkten geschlossen. Insgesamt war der Dax mit dem größten Wochengewinn seit März aus dem Handel gegangen und hatte zudem die vierte Woche in Folge zugelegt. Sollte der Index seinen aktuellen Schwächeanfall überwinden, könnte es im auslaufenden Juli zum besten Börsenmonat seit September 2017 reichen.

Auch die anderen deutschen Börsenindizes standen am Montagmorgen etwas unter Druck: Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,07 Prozent auf 26 957,71 Punkte nach unten und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen verlor 0,60 Prozent auf 2934,90 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen sank um 0,33 Prozent auf 3515,51 Punkte.

Investoren blieben nach Angaben von Händlern zurückhaltend, weil in dieser Woche zahlreiche Firmenbilanzen sowie wichtige Zentralbankentscheidungen in Japan und den USA anstehen. Auch trauten einige Anleger der vergangene Woche getroffenen Handelsabsprache von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker nicht über den Weg. Zwar hätten sich die beiden darauf verständigt, dass es Gespräche zum Abbau von Handelsschranken geben solle, sagte Volkswirt Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. "Jedoch hat die Vergangenheit bereits gezeigt, dass verschiedene Absichtserklärungen seitens des US-Präsidenten nur kurze Halbwertzeiten aufwiesen.".

Neben den Quartalszahlen zahlreicher Unternehmen richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die deutschen Inflationszahlen. Von diesen erhoffen sie sich Hinweise auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Darüber hinaus steht das Barometer für die Stimmung in den europäischen Unternehmen auf dem Terminplan.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste ausgeweitet. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss den Handel 0,3 Prozent tiefer bei 25.451 Punkten, während der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 1,5 Prozent verlor auf 7737 Stellen. Der S&P500 fiel um 0,7 Prozent auf 2818 Zähler. In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Montag um 0,7 Prozent auf 22.558 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 2865 Punkte.

Einer der größten Gewinner an der deutschen Börse waren die Aktien des Anlagenbauers Gea Group Börsen-Chart zeigen mit einem Kursplus von 5,3 Prozent. Die Quartalszahlen des Unternehmens seien besser ausgefallen als erwartet, sagte ein Händler. Gea konnte im zweiten Quartal mehr Aufträge an Land ziehen als noch vor einem Jahr und seinen Umsatz steigern. Dank Einsparungen kletterte die operative Marge ebenfalls. Den Umsatz erwartet Gea im laufenden Jahr am oberen Ende der eigenen Zielspanne, das operative Ergebnis (Ebitda) dagegen am unteren Ende.

Dagegen zeigten sich Investoren enttäuscht von den Zahlen des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers Börsen-Chart zeigen . Dessen Aktien verloren zu Handelsbeginn 3,7 Prozent. Siemens Healthineers verdiente im dritten Geschäftsquartal wegen negativer Währungseffekte, Anlaufkosten für das Diagnostiksystem Atellica sowie Aufwendungen für einen kürzlich an Land gezogenen Automatisierungsauftrag weniger als ein Jahr zuvor. Die Resultate lägen unter den Erwartungen, erklärte ein Händler.

Euro tritt auf der Stelle

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1655 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. An den Devisenmärkten waren die Kursausschläge im frühen Handel überwiegend schwach. Die EZB hatte den Referenzkurs des Euro am Freitagnachmittag auf 1,1625 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart dürften Anleger neue Preisdaten aus Deutschland und Spanien in den Blick nehmen. Es werden erste Zahlen für Juli erwartet. In der Eurozone hat sich die Teuerung in den vergangenen Monaten beschleunigt, allerdings vornehmlich wegen höherer Energiepreise. Ohne diesen Effekt ist das allgemeine Preisniveau wesentlich schwächer gestiegen.

Ölpreise nach Kursrutsch vom Freitag uneinheitlich

Die Ölpreise haben sich am Montag zunächst wenig von der Stelle bewegt. Händler sprachen von fehlenden Impulsen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im September 74,28 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg dagegen um 21 Cent auf 68,90 Dollar.

Am Freitagabend waren die Ölpreise kurzzeitig unter Druck geraten. Auslöser waren neue Daten zu den aktiven Bohrlöchern in den USA. Der Dienstleister Baker Hughes hatte einen augenscheinlich zwar nur moderaten Anstieg mitgeteilt, der aber kurzfristig zu einem starken Preisrutsch führte. Am Montagmorgen war ein Großteil der Kursverluste wieder wettgemacht.

Daten zur amerikanischen Erdölförderung werden an den Finanzmärkten seit jeher stark beachtet. Zuletzt ist die Bedeutung dieser Zahlen zusätzlich gestiegen, weil die Marktmacht der USA auf diesem Gebiet rapide wächst. Fachleute erwarten, dass die Vereinigten Staaten bald zum größten Rohölförderer der Welt aufsteigen werden.

dpa-afx, rtr