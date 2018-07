Börse Anleger feiern Deeskalation im Handelsstreit, Daimler am Dax-Ende

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt honorieren am Donnerstag die abgewendete Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) honorieren. Der Dax Börsen-Chart zeigen notierte am Morgen 1,31 Prozent im Plus bei 12.744,25 Punkten. Am Mittwoch hatte der Dax angesichts von Gewinnwarnungen von General Motors (GM) und Fiat 0,9 Prozent auf 12.579,33 Punkte verloren. Drohende US-Zölle auf europäische Fahrzeuge drückten zusätzlich auf die Kurse der Autobauer.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,06 Prozent auf 26.970,64 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen rückte um 0,59 Prozent auf 2933,09 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone gewann 0,7 Prozent.

Bei ihrem Krisentreffen in Washington verständigten sich US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Vorabend überraschend auf einen Plan zur Beilegung des Konflikts. Sie wollen nun Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter in Gang bringen. Mögliche US-Zölle auf Autos sind nach Auffassung der EU vorerst vom Tisch. Davon dürften vor allem die Aktien der Autobranche profitieren.

"Wenn die Vorschläge in eine verbindliche Vereinbarung umgesetzt werden, wäre Deutschland der große Gewinner", schrieb Analyst Heino Ruland von Ruland Research. Allerdings sei die Politik des US-Präsidenten "erratisch". In der vergangenen Woche sei die EU aus Sicht Trumps noch ein Gegner der USA gewesen, nun sei sie wieder ein verlässlicher Partner. Investoren lebten also weiter "von der Hand in den Mund". Kurzfristig rechnet Ruland aber mit einer Kurs-Rally, angeführt vom Autosektor.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die geldpolitischen Beratungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Experten zufolge wird der Handelsstreit mit den USA auch dort Thema sein. Sie erhoffen sich neue Hinweise zum Zeitpunkt einer für Herbst 2019 erwarteten Zinserhöhung.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,7 Prozent und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 1,2 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,9 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 22.572 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,9 Prozent auf 2878 Punkte.

Aus Branchensicht waren am Donnerstag Autoaktien dank der Entspannung im Handelsstreit auch europaweit mit Abstand am stärksten gefragt. So stieg der Sektorindex Stoxx Europe Automobiles & Parts zuletzt um 2,2 Prozent. Die Papiere von BMW Börsen-Chart zeigen und Volkswagen Börsen-Chart zeigen verteuerten um 2,7 beziehungsweise 3,6 Prozent. Sie waren damit unter den besten Werten im Dax.

Die Aktien von Daimler Börsen-Chart zeigen sanken hingegen als Dax-Schlusslicht um 0,83 Prozent. Der Auto- und Lkw-Bauer hatte am Donnerstagmorgen seine Geschäftszahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, die bei den Anlegern nicht so gut ankamen. Weil für den Vergleich im Rechtsstreit um das Lkw-Mautsystem Toll Collect hohe Kosten anfielen und der Konzern unter anderem in China höhere Rabatte geben musste, sackte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 29 Prozent ab. Das operative Ergebnis rutschte um 30 Prozent ab. Der Umsatz ging trotz eines höheren Fahrzeug-Absatzes um 1 Prozent zurück.

Die Titel der Deutschen Börse Börsen-Chart zeigen legten um unterdurchschnittliche 0,4 Prozent zu. Der Börsenbetreiber hatte am Vorabend über seine jüngste Geschäftstätigkeit informiert. Das Unternehmen gehört weiterhin zu den Nutznießern der Unruhe an den Finanzmärkten. Gleichzeitig schmälerten die Kosten für den laufenden Umbau den Gewinn. Dieser stieg zwar deutlich, allerdings immer noch weniger stark als Analysten erwartet hatten. Die Nettoerlöse legten um 10 Prozent zu, das Ergebnis um 19 Prozent.

Die Aktien von Covestro Börsen-Chart zeigen rückten nach der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftsentwicklung um 1,4 Prozent vor. Eine starke Nachfrage nach Kunststoffen und hohe Verkaufspreise stimmen den Werkstoffkonzern für 2018 optimistischer. Der Dax -Konzern hob die Jahresprognosen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow an.

Airbus-Papiere Börsen-Chart zeigen waren mit einem Plus von 5,6 Prozent an der MDax-Spitze zu finden. Der Konzern steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 8 Prozent. Das operative Ergebnis verdoppelte sich auf 1,15 Milliarden Euro und fiel damit höher als erwartet aus. Der Konzerngewinn brach hingegen um 69 Prozent ein. Hier hätten im ersten Halbjahr eine höhere Steuerquote und die Neubewertung von Finanzinstrumenten belastet, hieß es. Wegen der Übernahme des Mittelstreckenjets von Bombardier Börsen-Chart zeigen wird das operative Ergebnis des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns 2018 etwas niedriger als bislang angepeilt ausfallen.

Die Anteilsscheine von Puma Börsen-Chart zeigen fielen hingegen um mehr als 2 Prozent nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Der Hersteller von Sport- und Lifestyle-Artikeln habe sich zurückhaltend zum zweiten Halbjahr geäußert, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank. Das zweite Quartal sei zwar gut gelaufen, die Markterwartungen seien jedoch noch höher gesteckt gewesen.

Die Titel von Wacker Chemie stiegen nach einer hervorragenden Performance des Spezialchemiekonzerns im zweiten Quartal um 5,5 Prozent. Der Bau-Boom treibt die Geschäfte des Konzerns weiter an. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal vor allem dank einer guten Nachfrage nach Silikonen um mehr als 9 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte auch deshalb mit einem Plus von knapp 3 Prozent nicht ganz so deutlich zu. Unter dem Strich verdienten die Bayern 38 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Dagegen sorgten die Kennziffern des Gabelstapler-Herstellers Kion Börsen-Chart zeigen für Enttäuschung und einen Kurseinbruch am MDax-Ende von 8 Prozent. Lieferengpässe bei einzelnen Zulieferern sowie ungünstige Wechselkurse haben dem Unternehmen das zweite Quartal verhagelt. Auch Lohnkostensteigerungen und die Entwicklung der Materialpreise machten dem Unternehmen zu schaffen. Der Gewinn sank um annähernd ein Viertel und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten.

Auch die operative Entwicklung von Aixtron Börsen-Chart zeigen kam an der Börse sehr schlecht an: Die Aktien des Ausrüsters der Halbleiterindustrie sackten als TecDax-Schlusslicht um knapp 6 Prozent ab. Zwar hat das Unternehmen dank hoher Nachfrage nach LED-Produktionsmaschinen und Anlagen zur Herstellung von Lasern seine Jahresprognosen erneut erhöht. Und auch der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten um 3 Prozent zu, das operative Ergebnis (Ebit) lag bei zwölf Millionen Euro. Doch damit lief das erste Halbjahr von Aixtron etwas schwächer, als Experten erwartet hatten.

Deeskalation im Handelsstreit gibt Euro Auftrieb

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag im frühen Handel seine Vortagesgewinne gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1729 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1690 (Dienstag: 1,1706) Dollar festgesetzt.

Für Auftrieb beim Euro hatte am Vorabend gesorgt, dass US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bei einem Krisentreffen in Washington überraschend eine weitere Eskalation im Handelsstreit abwenden konnten. Sie einigten sich auf einen konkreten Plan zur Beilegung des Konflikts und wollen Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter beginnen. Mögliche hohe US-Zölle auf Autos sind nach Auffassung der EU vorerst vom Tisch.

Im weiteren Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Zinsentscheidung der EZB. Experten erwarten, dass die Währungshüter an ihrem im Juni angekündigten Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm festhalten werden. Mit Spannung wird beobachtet, ob die EZB ihre bisherigen Angaben zum Zeitpunkt der Zinswende präzisieren wird.

Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel keine einheitliche Richtung gefunden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im September kostete am Morgen 74,30 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte dagegen bei 69,30 Dollar.

Ein unerwartet starker Rückgang der amerikanischen Ölreserven gibt den Ölpreisen etwas Auftrieb. In der vergangenen Woche waren die Rohölbestände in den USA laut Regierungsangaben vom Mittwoch um 6,1 Millionen Barrel auf 404,9 Millionen Barrel gesunken. Analysten hatten nur einen Rückgang um 3,0 Millionen Barrel erwartet. Andererseits liegt die US-Ölproduktion mit 11,0 Millionen Barrel pro Tag weiter auf Rekordniveau.

Hinzu kamen Sorgen um die kurzfristige Ölversorgung. Saudi-Arabien hat nach Angriffen jemenitischer Rebellen mit sofortiger Wirkung alle Fahrten von Öltankern durch die Meeresstraße Bab al-Mandab in Richtung Rotes Meer vorerst gestoppt. Die Transporte würden erst wieder aufgenommen, "wenn sich die Lage klärt", wurde der saudische Energieminister Khalid al-Falih in der Nacht zum Donnerstag zitiert.

dpa-afx, rtr