Börse Dax vor Treffen von Juncker und Trump unter Druck

Nach den Gewinnen vom Vortag steht der Dax am Mittwoch wieder unter Druck. Anleger blicken nervös auf das Treffen von EU-Kommissionschef Juncker und US-Präsident Trump. Ein Durchbruch im Zollstreit wird allerdings nicht erwartet. Im Fokus stehen die Aktien der Deutschen Bank und von Linde.

Nach den Vortagesgewinnen halten sich Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte wegen möglicher Neuigkeiten im Handelskonflikt zurück. Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen notierte am Morgen kaum verändert bei 12.693 Punkten.

Am Dienstag hatte er dank ermutigender Firmenbilanzen 1,1 Prozent im Plus bei 12.689,39 Punkten geschlossen. Zudem hatten die Aktienmärkte stark davon profitiert, dass China mit einem Bündel von Maßnahmen die Nachfrage im Land ankurbeln und so die Auswirkungen des Handelsstreits mildern will.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,05 Prozent auf 26.721,78 Punkte nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen rückte um 0,07 Prozent auf 2907,63 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone zeigte sich ebenfalls kaum verändert.

Mit Spannung dürften die Börsianer nun nach Washington schauen, wo sich am Abend EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit US-Präsident Donald Trump trifft. Trump geht mit unverhohlenen Drohungen in das Gespräch: Er hat bereits davor deutlich gemacht, im Handelskonflikt nicht vor weiteren Zöllen zurückzuschrecken, sollten die Handelspartner keine Zugeständnisse machen.

Vor diesem Hintergrund warten Investoren gespannt auf den Ifo-Index. Er liefert Hinweise, ob und wie stark sich der Handelskonflikt auf die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen schlägt. Darüber hinaus rollt erneut eine Flut von Firmenbilanzen auf die Börsianer zu. Unter anderem öffnen der Airbus-Rivale Boeing und das Online-Netzwerk Facebook ihre Bücher.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,8 Prozent höher, während der Nasdaq Börsen-Chart zeigen fast unverändert bei 7840,77 Stellen blieb. Der S&P500 stieg um 0,5 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 22.599 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 2904 Punkten.

DWS unter Druck, Linde legt zu

Bei den Unternehmen stand unter anderem DWS Börsen-Chart zeigen im Rampenlicht. Nach dem erneuten Abzug von Kundengeldern kippte die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen ihr Gesamtjahresziel für den Mittelzufluss. Dies komme nicht unerwartet, sagten Börsianer. Die DWS-Aktie verlor 3 Prozent.

Die Papiere von Linde Börsen-Chart zeigen stiegen dagegen um 4 Prozent. Vor der geplanten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair gab der Industriegasekonzern ein Umsatz- und Gewinnplus bekannt.

Euro notiert unter 1,17 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung lag am Morgen bei 1,1684 US-Dollar und damit etwas unter dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1706 (Montag: 1,1716) Dollar festgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf könnte das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland neue Impulse am Devisenmarkt mit sich bringen. Experten erwarten einen leichten Rückgang, der auf Verschlechterungen sowohl bei der Lagebewertung als auch bei den Zukunftserwartungen zurückzuführen sein dürfte.

Zudem werden die Anleger das Treffen von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Blick behalten. Ein konkretes Ergebnis wird nicht erwartet. Trump schlug zwar per Twitter vor, alle gegenseitigen Zölle, Handelsbarrieren und Subventionen aufzugeben, machte aber selbst deutlich, dass er an eine Umsetzung nicht glaubt.

Ölpreise deutlich höher

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im September kostete am Morgen 73,92 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 68,73 Dollar.

Hinweise auf ein gesunkenes Angebot in den USA gaben den Preisen Auftrieb. Nach Angaben des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) vom Vorabend sind die US-Lagerbestände in der vergangenen Woche gesunken. Die API-Daten gelten als Vorabindikator für die im weiteren Tagesverlauf anstehenden offiziellen Zahlen, wenn sie auch häufig abweichen.

Zudem gibt weiterhin das verbale Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran den Ölpreisen Auftrieb. Irans Präsident Hassan Rohani hatte mit einer Blockade der Ölexportrouten am Persischen Golf gedroht. US-Präsident Donald Trump reagierte mit martialischen Worten.

dpa-afx, rtr