Börse Dax startet im Plus

Am Vortag hatte der Dax im Minus geschlossen. Dank guter Vorgaben aus Asien und ordentlicher Firmenbilanzen aus dem Technologie- und Bankensektor erhalten deutsche Aktien Auftrieb. Der Dax startet im Plus.

Starke Geschäftszahlen der Google-Mutter Alphabet und Kursgewinne an den asiatischen Börsen ermuntern Anleger zur Rückkehr in den deutschen Aktienmarkt. Nach drei Tagen mit Kursverlusten in Folge stieg der Dax Börsen-Chart zeigen zur Eröffnung am Dienstag um 0,4 Prozent auf 12.594 Punkte. Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,37 Prozent auf 26.624 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen rückte um 0,69 Prozent auf 2906 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone verbuchte ein Plus von rund 0,3 Prozent.

Die gestiegene Gewinnmarge von Alphabet hob Börsianern zufolge die Stimmung in der europäischen Technologiebranche. Hinzu komme ein optimistischer Ausblick des österreichischen Apple-Zulíeferers AMS. Dessen in Zürich notierte Aktien stiegen um 11,6 Prozent. Im gehörten der Chip-Hersteller Infineon Börsen-Chart zeigen mit einem Kursplus von 1,2 Prozent zu den Favoriten. Die Titel des Chip-Designers Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen gewannen 3,3 Prozent. "Der AMS-Ausblick schürt Hoffnungen auf ähnlich optimistische Aussagen bei Dialog", sagte ein Börsianer.

Gute Geschäftszahlen der Schweizer Großbank UBS Börsen-Chart zeigen stützten Händlern zufolge deutsche Bankenwerte. Aktien der Commerzbank Börsen-Chart zeigen gehörten mit einem Plus von zunächst knapp 1,8 Prozent zu den gefragtesten Werten im Dax. Papiere der Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen rückten um rund 0,8 Prozent vor.

Im SDax Börsen-Chart zeigen waren die die Aktien von Klöckner & Co. Börsen-Chart zeigen gefragt, die sich um 2,9 Prozent verteuerten. Der Stahlhändler steigerte dank anziehender Preise in den USA seinen operativen Gewinn um etwa ein Drittel.

Vor allem die chinesischen Handelsplätze verzeichneten einen deutlichen Aufschwung. Hauptgrund dafür war die Ankündigung der Regierung in Peking, die heimische Exportwirtschaft zu stützen, um damit die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA zu mildern. "China macht damit einmal mehr deutlich, wie gering die Angriffsfläche für Donald Trump ist. Die Anleger feiern das Maßnahmenpaket schon mal", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Marktexperte Christian Henke vom Broker IG warnte aber, dass die Verunsicherung der Anleger über den Handelskonflikt noch zu groß sei. "Eine Entspannung oder ein Ende des Streits ist momentan nicht absehbar. US-Präsident Donald Trump könnte jederzeit wieder mit entsprechenden Äußerungen die nächste Verkaufswelle an den Finanzmärkten auslösen", so Henke.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und andere Indizes in Echtzeit

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius Börsen-Chart zeigen hat mit einem unerwartet starken zweiten Quartal den ernüchternden Jahresstart wieder ausgebügelt. Vor allem der Bereich Bioprocess Solutions, in dem der Konzern Produkte für die Herstellung von Biopharmazeutika anbietet, lief besser als vom Unternehmen gedacht. Der Vorstand hob daher die Umsatzziele für den Bereich und den Gesamtkonzern an. Auf Tradegate verteuerten sich die Sartorius Börsen-Chart zeigen-Papiere um 0,4 Prozent. Ein Händlern warnte jedoch davor, dass die Titel nach ihrem rasanten Anstieg seit Ende Juni nun anfällig für Gewinnmitnahmen seien.

Euro vor Zinsentscheidung am Donnerstag schwächer

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag im frühen Handel gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1675 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1716 (Freitag: 1,1670) Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer fortgesetzten Gegenbewegung am Devisenmarkt. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump den Dollar zu allen wichtigen Währungen unter Druck gebracht, indem er Vorwürfe der Währungsmanipulation an die Adresse Chinas und der Europäischen Union (EU) gerichtet hatte. Experten hielten die Marktreaktion aber für überzogen. Zuletzt hat Trump abermals seine harte Haltung im Handelsstreit bekräftigt.

Die Blicke der Anleger richten sich inzwischen auf die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag. Analysten erwarten, dass die Währungshüter an ihrem im Juni angekündigten Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm festhalten werden. Im Fokus wird die Frage stehen, ob die EZB ihre bisherigen Angaben zum Zeitpunkt der Zinswende präzisieren wird.

mit Nachrichtenagenturen