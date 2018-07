Börse Drohungen im Zollstreit belasten Dax

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag weiter nachgeben. Am Freitag hatte er wegen der drohenden Verschärfung des Handelsstreits mit den USA und dem Vorwurf von US-Präsident Donald Trump, die Europäer manipulierten den Euro-Kurs, ein Prozent im Minus bei 12.561,42 Punkte geschlossen.

Die EU hat einem Pressebericht zufolge weitere Vergeltungsmaßnahmen in der Schublade, sollte US-Präsident Donald Trump den Handelsstreit etwa mit Strafzöllen auf Autos aus der EU noch verschärfen. Die Europäer könnten in diesem Fall ihrerseits mit zusätzlichen Zöllen auf etliche Produkte aus den USA antworten, berichtet die "Bild am Sonntag".

Angesichts des Handelskonflikts haben die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer vor Gefahren für die Weltwirtschaft gewarnt. "Die kurz- und mittelfristigen Risiken haben zugenommen", hieß es in der Erklärung beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs von 19 wichtigen Industrie- und Schwellenländern und der Europäischen Union, kurz G20, in Buenos Aires.

Thomas Altmann konnte dem Treffen auch Positives abgewinnen: "Dass sich die G20-Finanzminister auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen konnten, ist ein gutes Zeichen", sagte der Portfoliomanager von QC Partners. US-Päsident Trump habe jedoch mit seiner Drohung gegen den Iran "die nächste politische Großbaustelle aufgemacht". Trump hatte hat den iranischen Präsidenten Ruhani am Wochenende mit martialischen Worten vor einem Streit mit den USA gewarnt.

An der Wall Street waren die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland abgebröckelt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung fast unverändert, während der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 0,1 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Montag um 1,4 Prozent auf 22.391 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg dagegen um 0,7 Prozent auf 2850 Punkte.

Bayer und Wirecard im Blick

Von Unternehmensseite sollte es am Montag noch relativ ruhig bleiben, bevor in den kommenden Tagen die Quartalsberichtssaison Fahrt aufnehmen wird. Insofern dürften Kursbewegungen vor allem von neuen Analystenkommentaren ausgehen. So könnten die Papiere des Pharma- und Agrochemiekonzerns Bayer Börsen-Chart zeigen einen Blick wert sein, nachdem die britische Investmentbank Barclays sie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 110 Euro angehoben hatte. Mit Blick auf die Resultate zum zweiten Quartal erwartet Analyst Emmanuel Papadakis eher positive Nachrichten der Leverkusener.

Die Anteilsscheine von Wirecard Börsen-Chart zeigen sind nach einer Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs ebenfalls im Fokus der Anleger. Analyst Mohammed Moawalla hob das Kursziel von 168 auf 200 Euro an und beließ die Aktien auf der "Conviction Buy List". Er begründete dies mit seinen erhöhten Gewinnschätzungen für den Zahlungsdienstleister. Wirecard dürfte in den kommenden zwei bis drei Jahren sein organisches Umsatzwachstum von jeweils mindestens 25 Prozent beibehalten. Dazu erscheine die Aktie trotz des starken Kursanstiegs seit Jahresbeginn im Vergleich zur Konkurrenz immer noch bescheiden bewertet, ergänzte Moawalla.

An der Mailänder Börse verlieren die Aktien von Fiat Chrysler Börsen-Chart zeigen vorbörslich 4 Prozent. Konzernlenker Sergio Marchionne muss die Chefposten bei dem italienisch-amerikanischen Autobauer und der Tochter Ferrari aus gesundheitlichen Gründen abgeben. An der Spitze von Fiat steht nun der bisherige Jeep-Chef Mike Manley. Und auch Formel-1-Pilot Sebastian Vettel bekommt einen neuen Chef: Fiat-Präsident John Elkann.

Trump treibt Euro nach oben

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Montag im frühen Handel gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1734 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. In der Nacht auf Montag war der Kurs zwischenzeitlich bis auf 1,1750 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1670 (Donnerstag: 1,1588) Dollar festgesetzt.

Bereits vor dem Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump mit Vorwürfen der Währungsmanipulation an die Adresse Chinas und der Europäischen Union (EU) den Dollar zu allen wichtigen Währungen unter Druck gebracht. Zudem kritisierte er den Zinserhöhungskurs der US-Notenbank Fed. Die Anleger reagierten verunsichert - die Renditen auf US-Staatspapiere legten deutlich zu.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Euroraum sowie zum US-Häusermarkt für Impulse am Devisenmarkt sorgen.

Ölpreise trotz neuer Drohungen gesunken

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im September kostete am Morgen 73,01 US-Dollar. Das waren 6 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 9 Cent auf 68,17 Dollar.

Gegenseitige Drohungen zwischen Iran und den USA konnten den Ölpreisen keinen Auftrieb geben. Irans Präsident Hassan Ruhani drohte mit einer Blockade der Ölexportrouten am Persischen Golf. US-Präsident Donald Trump reagierte mit martialischen Worten. "Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden Konsequenzen von der Art zu spüren bekommen, wie sie wenige zuvor in der Geschichte erleiden mussten", schrieb er in der Nacht zum Montag auf Twitter.

Laut Händlern ist der Ölmarkt weiterhin von der Erwartung einer sinkenden Nachfrage aufgrund des eskalierenden Handelsstreits vor allem zwischen den USA und China geprägt. Auch ein Rückgang der Ölbohrlöcher in den USA trieb den Ölpreis vor dem Hintergrund nicht.

mg/dpa-afx/rtr