Börse SAP bremst Dax aus

Nach fünf Tagen mit Kursgewinnen gibt der Dax wieder etwas nach. Anleger werden vorsichtig. Einige Investoren nehmen Gewinne mit. Die Aktie von SAP gerät unter Druck, obwohl der Konzern die Prognose anhebt.

Der Dax Börsen-Chart zeigen ist nach fünf Gewinntagen in Folge leicht ins Minus gerutscht. Der Deutsche Leitindex fiel am Donnerstag um 0,24 Prozent auf 12 735,42 Punkte. Zu den größten Verlierern im Dax gehörten die Aktien von SAP mit Verlusten von mehr als 2 Prozent.

Die Aktien von SAP Börsen-Chart zeigen rutschten trotz erneut angehobener Gesamtjahresziele um 2,6 Prozent ab. Insgesamt habe der Software-Konzern ein solides Ergebnis vorgelegt, schrieb Analyst Knut Woller von der Baader Helvea Bank in einem Kommentar. Allerdings schwächelten die Lizenzeinnahmen.

Der Markt lasse es nun erst einmal etwas ruhiger angehen, nachdem es der Dax zuletzt auf seinen höchsten Stand seit einem Monat geschafft hatte, hieß es am Morgen von Marktbeobachtern. Eher schwache Wirtschaftsdaten und die Geopolitik seien zuletzt bei Anlegern in den Hintergrund getreten, begründete Michael McCarthy von CMC Markets das erhöhte Kursniveau.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,21 Prozent auf 26 836,30 Punkte nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax bewegte sich bei 2879,04 Zählern kaum vom Fleck. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der wiederum gab etwas nach.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und andere Indizes in Echtzeit

Asiens Märkte unter Druck

Die anfängliche Kauflaune der Asien-Anleger ist am Donnerstag schnell verpufft. Der Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent im Minus bei 22.764,68 Punkten und die Börse Shanghai büßte 0,5 Prozent auf 2772,70 Zähler ein. Die jüngsten US-Firmenbilanzen seien zwar ermutigend, der zunehmende Protektionismus in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen verhindere aber weitere Kursgewinne, sagte Yasuo Sakuma, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Libra. "Die Furcht vor einem Handelskrieg wird nicht über Nacht verschwinden."

Es bestehe das Risiko einer Eskalation sowohl zwischen den USA und China als auch zwischen den USA und Europa. Gegen den Trend legten Ölwerte wie Showa Shell, Cosmo, Inpex und Idemitsu Kosan bis zu vier Prozent zu. Letztere markierten mit 5050 Yen sogar ein Rekordhoch.

Dem Wirtschaftsblatt "Nikkei" zufolge wollen japanische Firmen nach US-Drohungen kein iranisches Öl mehr kaufen. Dies schürte Börsianern zufolge Spekulationen auf steigende Energiepreise. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen:

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch gesunken und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Im Vormittagshandel rutschte die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1619 US-Dollar. Am Dienstag wurde der Euro noch über 1,17 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1707 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollarstärke, die den Euro Börsen-Chart zeigen im Gegenzug unter Druck setzte. Ausschlaggebend seien jüngste Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. "Bei der Anhörung vor dem Kongress äußerte sich US-Notenbankchef Powell optimistisch über die Wirtschaft und signalisierte, den Kurs gradueller Leitzinserhöhungen beibehalten zu wollen", erklärte Experte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den starken Dollar.

Neue Kursverluste gab es außerdem am Morgen beim britischen Pfund. Der Kurs fiel zeitweise bis auf 1,3080 US-Dollar. Zum Vergleich: Am Montag hatte das Pfund zeitweise knapp unter der Marke von 1,33 Dollar gestanden. Am Markt wurden die Kursverluste mit der politischen Unsicherheit in Großbritannien erklärt.

"Das britische Unterhaus gleicht einem Pulverfass", kommentierte Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank. Es werde zunehmend offensichtlich, dass es Premierministerin Theresa May immer schwerer fällt, im Parlament eine Mehrheit für ihren Brexit-Plan zu gewinnen.