Börse Dax vor weiteren Kursgewinnen

Zur Großbildansicht REUTERS Kursrally an der Börse: Der Dax setzt seine Erholung fort

Optimistische Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur US-Konjunktur hatten dem Dax am Dienstag kräftigen Auftrieb verschafft. Weil die US-Börsen im späten Geschäft weiter zulegten, rechnen Händler mit neuerlichen Kursgewinnen im deutschen Leitindex.

Ermutigende Aussagen des US-Notenbankchefs zur Konjunktur werden dem Dax Börsen-Chart zeigen Börsianern zufolge am Mittwoch erneuten Auftrieb geben. Am Dienstag hatte er 0,8 Prozent höher bei 12.261,54 Punkten geschlossen. Eine Stunde vor regulärem Handelbeginn zeichnete sich zum Handelsstart ein Plus von 0,34 Prozent auf 12.704 Punkte ab. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Börsenbarometer der Eurozone dürfte ebenfalls höher in den Tag starten.

Fed-Chef Jerome Powell hatte sich bei einer Anhörung vor dem US-Kongress trotz des Handelsstreits mit China optimistisch zu den Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft geäußert. Powell sprach von weiteren graduellen Leitzinsanhebungen, äußerte sich aber zurückhaltend zu den von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelskonflikten. Vom zweiten Teil seines Auftritts am Mittwoch versprechen sich Investoren keine neuen Impulse. In der Regel wiederholt der Notenbankchef dort die Aussagen vom Vortag.

Am Mittwoch stehen erneut zahlreiche Firmenbilanzen aus Europa und den USA zur Veröffentlichung an. Morgan Stanley will als letzte US-Großbank ihren Zwischenbericht vorlegen. Nach Handelsschluss an der Wall Street werden unter anderem die Zahlen von Ebay Börsen-Chart zeigen und IBM Börsen-Chart zeigen erwartet.

Auf deutscher Seite legt berichtet Software AG Börsen-Chart zeigen . Analyst Knut Woller von der Baader Bank verwies vor allem auf die Lizenzumsätze, die nach einer negativen Überraschung im ersten Quartal wieder angesprungen seien. Woller sieht den Softwarekonzern damit auf einem guten Weg, um die gesteckten Jahresziele zu erreichen. Die Aktien notierten auf der Handelsplattform Tradegate mehr als 3 Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag.

Im MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte sind die Papiere von Brenntag Börsen-Chart zeigen einen Blick wert. Die Commerzbank hatte die Anteilsscheine des Chemikalienhändlers zum Kauf empfohlen. Auf Tradegate gewannen sie gut 2 Prozent./

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland leicht zugelegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,2 Prozent und der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen 0,6 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent. In Tokio zog der Nikkei Börsen-Chart zeigen Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,6 Prozent auf 22.842 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,4 Prozent auf 2808 Punkte.

Eurokurs und Ölpreise geben weiter

Der Kurs des Euro hat am Mittwochmorgen weiter nachgegeben. Zuletzt kostete ein Euro 1,1630 Dollar und damit etwas weniger als noch am Dienstagabend. Der Kurs war am Dienstag nach einer Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell unter Druck geraten und deutlich unter die Marke von 1,17 Dollar gerutscht. Powell hatte sich optimistisch über die Verfassung der US-Wirtschaft geäußert. Er signalisierte zudem, dass die Notenbank ihren Kurs einer graduellen Leitzinserhöhung fortsetzen will.

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre jüngste Talfahrt nach einer kurzen Erholung am Dienstag fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete im frühen Handel mit 71,79 Dollar 36 Cent weniger als am Dienstag. Damit ist das Brent-Öl wieder in etwa so viel Wert wie am Anfang der Woche, als es auf den tiefsten Stand seit April gefallen war.

Ähnlich sieht die Bewegung bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August. Hier sank der Preis am Mittwochmorgen um 48 Cent auf 67,59 Dollar. Für die erneut nachgebenden Kurse machten Händler neue Daten zu den Lagerbeständen in den USA verantwortlich. Nach einer Erhebung des American Petroleum Institute legten diese zu.