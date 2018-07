Börse Dax dreht ins Plus - Käufer wagen sich vor

Der Dax nähert sich der Marke von 12.600 Punkten - trotz der Spannungen zwischen USA und China. Anleger erwarten solide Quartalszahlen aus den USA.

Erholung am deutschen Aktienmarkt: Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Montag nach verhaltenem Start wieder ins Plus gedreht und nähert sich wieder der Marke von 12.600 Punkten. Gewinne im Pharma- und Industriesektor überwogen zu Wochenbeginn die Unsicherheit zu Beginn der US-Quartalssaison.

Anleger gingen vorsichtig in die neue Handelswoche, die voll gepackt ist mit Unternehmenszahlen, sagte ein Marktbeobachter. Die Welle der Quartalsberichte kommt ins Rollen, wie immer ausgehend von den USA.

Trump trifft Putin in Helsinki

Aktuelle Wirtschaftsdaten aus China scheinen dem Markt am Morgen keine Orientierungshilfe sein. Die Wirtschaft war dort im zweiten Quartal mit 6,7 Prozent ein bisschen langsamer gewachsen. Angesichts der drohenden Eskalation im Handelskonflikt mit den USA zeigt sich Chinas Wirtschaft damit aber widerstandsfähig, wie Experten meinen. Nicht aus den Augen lassen sollten Anleger derweil auch den Gipfel des russischen Staatschefs Wladimir Putin mit dem US-Präsident Donald Trump, die am Montag in Helsinki zusammen kommen.

Apple-Zulieferer Dialog nach Zahlen gefragt

Auch hierzulande präsentierten schon erste Unternehmen ihre Geschäftszahlen. So schnitt der Chipentwickler Dialog Semiconductor im zweiten Quartal besser ab, als das Unternehmen selbst erwartet hatte. Den Anstieg beim operativen Ergebnis begründete Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen mit einer effizienteren Produktion. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Aktien deutlich an.

Unter anderem höhere Kosten sowie negative Währungseffekte belasteten hingegen das Ergebnis von Drägerwerk . Der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik bestätigte dennoch seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Auf Tradegate fielen die Papiere um mehr als 2 Prozent. Ein Händler sprach von der "nächsten Enttäuschung".

US-Konjunktur brummt wegen Steuerreform, China-Wachstum gebremst

Bei den US-Wirtschaftsdaten werden Anleger am Montag genauer auf die Einzelhandelszahlen für Juni hinschauen. Am Donnerstag steht neben den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten der Industrieindex der Philly Fed für Juli auf dem Tableau. "In den USA spricht mehr und mehr dafür, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal so kräftig wie seit fast vier Jahren nicht mehr expandiert hat", sagte Commerzbank-Ökonom Christoph Balz.

Dagegen schwäche sich das Wachstum in China ab. "Nach unserer Einschätzung wirken sich nun der Schuldenabbau und der Abschwung im Immobiliengeschäft aus, während gleichzeitig unter den Banken die Sorgen vor Kreditausfällen zunehmen", erläuterte Balz. Am Montag will die Volksrepublik Daten zur Industrieproduktion und zum Bruttoinlandsprodukt vorlegen.

Bilanzsaison: IBM, Microsoft und SAP legen Bilanzen vor

Die Bilanzsaison kommt in Europa und den USA in der neuen Woche auf Touren. Die Investmentbank Goldman Sachs und der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson werden am Dienstag erwartet, gefolgt von dem Kreditkartenanbieter Visa, der Bank Morgan Stanley und dem Technologie-Schwergewicht IBM am Mittwoch.

Für Anleger in Deutschland wird es am Donnerstag besonders spannend, wenn mit SAP der erste Dax-Konzern seine Bücher öffnet. Nach der überraschenden Margenverbesserung zu Jahresanfang rechnen die Analysten des Investmenthauses Baader Helvea für das zweite Quartal mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität bei dem Software-Anbieter. Am selben Tag werden auch Microsoft-Zahlen erwartet.

Enttäuschende China-Daten belasten Asiens Börsen

Wegen eines enttäuschenden Wirtschaftswachstums in China ziehen sich Anleger aus den dortigen Aktien zurück. Die Börse Shanghai verlor am Montag 0,8 Prozent. Die japanischen Märkte blieben wegen eines Feiertages geschlossen.

Der Anstieg der chinesischen Industrieproduktion verlangsamte sich im Juni auf sechs von 6,8 Prozent im Vormonat. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Plus von 6,5 Prozent gerechnet. Die Konjunktur der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft sei aber weiterhin robust, betonte Jim McCafferty, Chef-Analyst für Asien beim Finanzkonzern Nomura. Schließlich sei eine Verlangsamung nach den enormen Wachstumsraten der vergangenen Jahre absehbar. Offenbar mache der Handelsstreit mit den USA viele China-Anleger nervös.

ZTE nach Einigung mit USA gefragt

Gegen den Trend schossen die in Hongkong notierten Aktien von ZTE gut 15 Prozent in die Höhe. Die USA hatten das Embargo gegen den chinesischen Smartphone-Produzenten aufgehoben. Im April hatten die USA Strafmaßnahmen gegen ZTE verhängt, weil das Unternehmen gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen verstoßen haben soll.

In Japan bleiben die Börsen am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.

Euro stabilisiert sich

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Freitag nach zwischenzeitlichen Verlusten etwas stabilisiert. Zuletzt zeigte sich die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel bei 1,1677 US-Dollar wenig bewegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1643 (Donnerstag: 1,1658) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8589 (0,8578) Euro.

Der Euro Börsen-Chart zeigen profitierte von eher enttäuschend ausgefallenen amerikanischen Konjunkturdaten. Zudem stützte ihn die Nachricht etwas, dass die US-Notenbank Fed trotz Risiken durch den Handelsstreit ihren geldpolitischen Straffungskurs nach wie vor für richtig hält. Man gehe davon aus, dass weitere schrittweise Zinsanhebungen mit der wirtschaftlichen Entwicklung vereinbar seien, hieß es in einem halbjährlichen Bericht für den US-Kongress