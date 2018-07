Börse US-Kursrally schiebt Dax weiter an

Zur Großbildansicht AFP An der New Yorker Börse schloss der Dow Jones auf Tageshoch und liefert damit eine gute Basis für Dax und Co. Der Tech-Index Nasdaq 100 erreichte sogar ein Rekordhoch

Gute Handelsvorgaben aus den USA stützen am letzten Handelstag der Woche den Dax. Im Fokus stehen zunächst Aktien der Allianz, Bankenwerte sowie die Papiere von Rheinmetall.

Die Vortageserholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag zunächst fortgesetzt. Für Rückenwind sorgen die freundlichen Überseebörsen sowie aktuelle Wirtschaftsdaten aus China. Im frühen Handel kletterte der Dax Börsen-Chart zeigen um 0,5 Prozent auf 12.555 Punkte und nahm damit die Marke von 12.600 Zählern wieder in den Blick. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen startete ebenfalls im Plus.

Am Vorabend hatte der Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen in den USA ein Rekordhoch erreicht, und auch der Dow Jones war deutlich gestiegen. Dies trieb auch die Kurse am Freitag in Asien an.

Ungeachtet der Handelsspannungen ist Chinas Warenaustausch mit den USA im ersten Halbjahr stark gestiegen. Außerdem trieb Händlern zufolge Chinas bisher ausgebliebene aggressive Reaktion auf den jüngsten Affront der US-Führung im zugespitzten Handelsstreit den Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Vorabend an. Der US-Leitindex baute im Handelsverlauf seine Gewinne aus und schloss nahe seinem Tageshoch.

Was in den Vereinigten Staaten passiert, wird für die Anleger auch im Tagesverlauf weiter wichtig sein. Denn dort startet die Berichtssaison mit drei großen Finanzhäusern: Wells Fargo Börsen-Chart zeigen, JPMorgan Börsen-Chart zeigen und die Citigroup Börsen-Chart zeigen . Die Geschäftsentwicklung der letzteren beiden Geldinstituten im zweiten Quartal könnte auch die Aktien der Deutschen Bank bewegen.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und andere Indizes in Echtzeit

In den Blick könnten auch die Anteile der Allianz Börsen-Chart zeigen rücken, deren Aktien auf der Handelsplattform Tradegate um 0,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zulegten. Vorstandschef Oliver Bäte will noch in diesem Jahr einen neuen Strategieplan präsentieren. "Wir arbeiten daran und werden die Ergebnisse Ende November vorstellen", sagte er dem "Handelsblatt". Im Zentrum des zweiten Mehrjahresplans seiner Amtszeit sollen Kundenorientierung, einfachere Produkte und eine konsequente Digitalisierung stehen. Ziel sei es, dass jeder Bereich die Wettbewerber bei der Kundenzufriedenheit übertrifft.

Die Aktien von Rheinmetall Börsen-Chart zeigen , die tags zuvor bereits um etwas mehr als 5 Prozent zugelegt hatten, könnten erneut steigen. Sie gewannen auf Tradegate weitere 2,3 Prozent hinzu. Am Vortag bereits hatten Aussagen der Bundeskanzlerin gestützt. Angela Merkel hatte während des Nato-Gipfels in Brüssel höhere Militärausgaben in Aussicht gestellt.

Ölpreise nur wenig bewegt

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im September kostete am Morgen 74,27 US-Dollar und damit 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August stieg hingegen leicht um 8 Cent auf 70,41 Dollar.

Im Verlauf der Woche hatte die Sorge vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China die Ölpreise noch zeitweise stark sinken lassen. Jüngste Daten aus China dürften die Anleger kurz vor dem Wochenende dagegen ein Stück weit beruhigt haben. In der ersten Jahreshälfte war der Warenaustausch der beiden größten Volkswirtschaften der Welt deutlich gestiegen, die chinesische Zollbehörde meldete am Freitag einen Zuwachs um 13,1 Prozent.

rei/dpa