Börse Neue US-Zollpläne drücken Börsen

Im Zollstreit dreht US-Präsident Donald Trump an der Eskalationsspirale

Im Handelsstreit drohen die USA in den frühen Morgenstunden mit weiteren Zöllen. In Asien tauchen die Börsen ab, auch der Dax notiert vorbörslich im Minus. In Sorge vor einem Handelskrieg geben ebenso die Ölpreise nach.

Die US-Pläne für weitere Zölle im Handelsstreit setzen den Anlegern am deutschen Aktienmarkt zu. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch tiefer starten. Am Dienstag hatte er 0,5 Prozent höher bei knapp 12.610 Punkten geschlossen. US-Präsident Donald Trump erhöht im Handelsstreit mit China den Druck und will für weitere Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar zusätzliche Zölle erlassen. China bezeichnete die Pläne als absolut inakzeptabel.

An den Börsen in Asien reagierten Anleger nervös: An den China-Börse lagen der Shanghai-Composite sowie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen jeweils 2,6 Prozent im Minus. In Tokio ging der Nikkei Börsen-Chart zeigen mit 1,2 Prozent in die Knie.

Am frühen Morgen war bekannt geworden, dass die USA eine weitere Liste mit möglichen Strafzöllen auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar vorgelegt haben. Für den Fall des Inkrafttretens der neuen Zölle hat die Regierung in Peking Gegenmaßnahmen angekündigt.

Die Europa-Reise des US-Präsidenten könnte die Anleger ebenfalls auf Trab halten. "Die Angst vor dem Auftritt Trumps beim Nato-Gipfel wächst", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Erst hat man den US-Präsidenten als wankelmütig eingeschätzt. Dann hat man darauf gehofft, dass seine Berater ihn ausbremsen. Jetzt rechnet man jedes Mal mit dem Schlimmsten." Der Streit über den Wehretat dürfte das Treffen Trumps mit den Verbündeten überschatten.

Die Wirtschafts-Terminkalender bleiben weiterhin relativ leer. Auf der Notenbankseite dürfte eine Konferenz der Europäischen Zentralbank in Frankfurt im Fokus stehen.

An der Wall Street hatten positive Firmenzahlen am Dienstag für Auftrieb gesorgt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 0,6 Prozent höher bei nahezu 24.919 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,3 Prozent.

Sorge vor Handelskrieg belasten Ölpreise

Die Ölpreise sind am Mittwoch wegen neuer Sorgen vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im September kostete am Morgen 78,33 US-Dollar und damit 53 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 37 Cent auf 73,74 Dollar.

Die Sorge vor einem Handelskrieg habe die Rohstoffmärkte zur Wochenmitte generell unter Druck gesetzt und auch die Ölpreise mit nach unten gezogen, hieß es von Marktbeobachtern. Der aktuelle Handelsstreit zwischen den USA und China könnte die Weltwirtschaft insgesamt belasten und damit die Nachfrage nach Rohöl bremsen, erläuterte Analyst Peter O'Connor vom australischen Beratungsunternehmen Shaw and Partners die fallenden Preise.

Euro sinkt nur leicht

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1725 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1713 Dollar festgesetzt.

Eine weitere Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgte am Devisenmarkt vorerst nicht für stärkere Kursbewegungen. Der japanische Yen, traditionell ein sicherer Anlegerhafen und Gradmesser für die Nervosität der Märkte, stand am Morgen kaum verändert.

rei/la mit Nachrichtenagenturen