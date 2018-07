Börse Hoffnung im Handelsstreit - Auto-Aktien legen zu

Zur Großbildansicht DPA Autowerte im Plus: In Bezug auf den Handelsstreit könnten an der Börse die Bullen die Oberhand gewinnen.

Am Freitag treten US-Zölle für chinesische Produkte in Kraft, der Handelsstreit droht zu eskalieren. Der Dax legt dennoch zu - deutsche Autobauer hoffen auf einen besonderen Deal mit den USA.

Die vage Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt mit den USA hat die Autowerte am Donnerstag angeschoben. Die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen legten am Donnerstag Vormittag jeweils um rund 2 Prozent zu und zählten damit zu den stärksten Werten im Dax Börsen-Chart zeigen . Der Dax selbst kletterte um 1,1 Prozent auf 12.450 Punkte und setzte damit zu einer Erholung an.

Dem "Handelsblatt" zufolge hat der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, den Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen eine mögliche Lösung in dem Konflikt um drohende Strafzölle unterbreitet. Grenell habe erklärt, die USA seien zu einer Null-Lösung bereit, also zu einem Komplett-Verzicht auf Autozölle, wenn auch Europa darauf verzichte. Allerdings ist weder Grenell noch ein CEO eines deutschen Autobauers für Zollfragen zuständig.

"Auch wenn die EU letztlich mit den USA über die Zölle verhandeln muss, ist das doch mal ein Signal", sagte ein Händler. "Vielleicht kommt nun ja Bewegung in die Sache."

Die EU-Kommission wollte sich inhaltlich nicht zu dem Bericht äußern. US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, europäische Autos mit 20 Prozent Einfuhrzoll zu belegen, sollte die EU ihre Handelsbarrieren nicht abbauen.

Börsen in Asien fallen weiter, CSI unter Druck

Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt das bestimmende Thema an den asiatischen Aktienmärkten. So kündigte Pekings Zollverwaltung einen Tag vor Inkrafttreten von Sonderzöllen der USA auf Waren aus China im Wert von 34 Milliarden US-Dollar an, dass die chinesischen Gegenmaßnahmen mit Abgaben auf US-Einfuhren in ähnlicher Höhe "sofort nach den neuen US-Zöllen" an diesem Freitag umgesetzt werden, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Anleger treibt mit Blick auf die Zölle schon länger die Angst vor den negativen Folgen für die Wirtschaft um. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland setzte auch am Donnerstag seinen Abwärtstrend fort. Er schloss 0,63 Prozent tiefer mit 3342,44 Punkten. Im Jahresverlauf hat er nun schon mehr als 17 Prozent eingebüßt.

In Hong Kong fiel der Hang Seng Börsen-Chart zeigen um zuletzt 0,74 Prozent auf 28 032,36 Punkte. Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen fiel zum Handelsschluss um 0,78 Prozent auf 21 546,99 Punkte

Euro kaum bewegt

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1660 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1642 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen einige interessante Konjunkturdaten an. In Deutschland werden Auftragsdaten aus der Industrie erwartet. Sie geben einen Hinweis darauf, ob sich der verhaltene wirtschaftliche Jahresstart fortsetzt. In den USA werden Daten vom Arbeitsmarkt und der ISM-Dienstleistungsindex erwartet. Letzterer gilt als guter Signalgeber für den Zustand der US-Konjunktur.

Am Abend veröffentlicht dann die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten und Anleger werden die Mitschrift auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik abklopfen.

cr/rtr/dpa