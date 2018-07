Börse Dax startet mit leichten Verlusten

Ohne Impulse von der Leitbörse in New York ist der Dax am Morgen zunächst leicht abgerutscht und pendelte dann um seinen Vortagesschluss. Aktien von Thyssenkrupp führen nach einer Kaufempfehlung den Dax an.

Für den Dax zeichnet sich zur Wochenmitte ein ruhiger Tag mit zunächst moderaten Verlusten ab. Da an der Wall Street wegen des Unabhängigkeitstages in den USA kein Börsenhandel stattfindet, dürfte sich der deutsche Leitindex erfahrungsgemäß mit einer klaren Richtung schwer tun. Von den schwachen asiatischen Märkten ist ebenfalls keine Unterstützung zu erwarten, und die Agenda an Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen sieht übersichtlich aus.

Zu Handelsbeginn notierte der Dax Börsen-Chart zeigen 0,13 Prozent leichter bei 12.332 Punkten. Auf die Stimmung drückten die am Freitag in Kraft tretenden US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar. China werde auf US-Güter ebenfalls Zölle im gleichen Umfang erheben, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einer mit der Situation vertrauten Person. US-Präsident Donald Trump befinde sich weiterhin auf Frontalkurs gegen China, betonte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Vor allem Technologiewerte wie Infineon Börsen-Chart zeigen mussten Federn lassen. Inmitten des Handelsstreits mit den USA hat ein chinesisches Gericht dem amerikanischen Halbleiterhersteller Micron Börsen-Chart zeigen offenbar den Verkauf von 26 Chip-Produkten in der Volksrepublik untersagt. Infineon-Titel gaben 1,5 Prozent nach.

Thyssenkrupp-Aktien führen den Dax an

Aktien von Thyssenkrupp gewannen 2,5 Prozent. Konzernchef Heinrich Hiesinger bekräftigte, nach der Abspaltung des Stahlgeschäfts den Mischkonzern weiter umzubauen. Zudem empfahl die UBS die Titel Händlern zufolge zum Kauf. Die Analysten stuften die Titel auf "Buy" von "Neutral" und hoben das Kursziel auf 30 von zuvor 24 Euro an.

Die Aktien der deutschen Autobauer zeigten sich am Mittwoch vorbörslich zunächst kaum bewegt von mäßigen US-Absatzzahlen für den Juni.

Für Erleichterung sorgte ein Rückzug von Deutz Börsen-Chart zeigen aus seinem chinesischen Joint-Venture. Der Motorenbauer steigt aus dem Gemeinschaftsunternehmen "Deutz Dalian" vollständig aus und veräußert seine 50-prozentige Beteiligung an den Partner FAW. Die Aktien legten 2,5 Prozent zu.

Nach dem verhaltenen Wochenstart hatte Deutschlands wichtigster Aktienindex am Dienstag deutlich von der Einigung zwischen CDU und CSU im Asylstreit profitiert. Doch am Mittwoch fehlt nicht nur der Rückenwind von den Börsen in Übersee: Auch die US-Importzölle auf chinesische Produkte, die am Freitag in Kraft treten sollen, werfen bereits ihre Schatten voraus. Am Markt wird fest mit entsprechenden Gegenmaßnahmen Pekings gerechnet.

Ölpreise ziehen wieder an, Euro über 1,16 Dollar

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch von ihrem Preisrutsch am Dienstagnachmittag erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Morgen 78,11 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 40 Cent auf 74,54 Dollar.

Am Dienstag hatten die Ölpreise zunächst zugelegt, waren aber im Nachmittagshandel stark unter Druck geraten. Vor dem Preisrutsch war amerikanisches Rohöl erstmals seit Ende 2014 über die Marke von 75 Dollar gestiegen. Dann folgte jedoch ein rascher Einbruch um bis zu zweieinhalb Dollar. Später stabilisierten sich die Preise wieder.

Der Euro hat sich am Mittwoch deutlich über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten. Die über Nacht erzielten Gewinne konnte die Gemeinschaftswährung aber nicht vollständig halten. Am Mittwochmorgen kostete ein Euro 1,1664 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1665 Dollar festgesetzt.