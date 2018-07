Dax im Plus Asylstreit beigelegt - Erleichterung an der Börse

Der Asylstreit zwischen den Unionsparteien ist vorerst beigelegt. Anleger zeigen sich erleichtert. Im Blick stehen die Aktien der Allianz und der Commerzbank.

Die Einigung im Asylstreit zwischen CSU und CDU sorgt bei Anlegern für Erleichterung: Der Dax Börsen-Chart zeigen startet am Dienstag 0,72 Prozent höher bei 12.326,88 Punkten. Am Montag hatte er 0,6 Prozent schwächer bei 12.238 Punkten geschlossen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer haben ihren erbitterten Asylstreit beigelegt und ein Auseinanderbrechen der Union vorerst abgewendet. Die Schwesterparteien wollen nun Transitzentren für bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Aus diesen Zentren sollen Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden.

"Das befürchtete Auseinanderbrechen der Union aus CDU und CSU wurde damit abgewendet", sagte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Nun werde sich der Blick der Investoren wieder der Konjunktur zuwenden. Vor allem die europäischen Einzelhandelsumsätze und die Auftragseingänge in den USA im Mai stünden im Fokus.

Neben den Geschehnissen in Berlin werden Anleger den Handelsstreit weiterhin im Blick behalten. An den Börsen in Asien gab es deswegen deutliche Verluste. In Tokio sank der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigenum ein Prozent auf 21.591 Zähler. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,9 Prozent auf 2752 Punkte.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland am Montag zugelegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigenbeendete die Sitzung 0,1 Prozent höher bei 24.307 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,3 Prozent auf 2726 Zähler. Die Wall Street schließt wegen des Unabhängigkeitstags am Mittwoch früher als sonst.

Unter den Top-Favoriten im Dax waren die Aktien der Allianz Börsen-Chart zeigen mit einem Kursplus von 1,3 Prozent. Der Versicherungskonzern hat einen Aktienrückkauf angekündigt. Das Volumen des neuen Programms beträgt laut Angaben des Konzerns vom Montagabend bis zu eine Milliarde Euro. Es soll an diesem Mittwoch starten und bis zum 30. September abgeschlossen sein. Die gekauften Papiere will die Allianz einziehen. Ein Händler verwies darauf, dass die Münchener damit im laufenden Jahr bereits das zweite Aktienrückkauf-Programm auflegten.

Für Commerzbank-Papiere Börsen-Chart zeigen profitieren dank Fortschritten beim Umbau des Geldhauses. Die Sparte EMC, in dem das Geldhaus sein Geschäft mit Aktienderivaten und börsengehandelten Fonds (ETFs) bündelt, wird wie erwartet an die französische Großbank Société Générale verkauft. Einen Preis nannten die beiden Häuser nicht. Der Markt erwarte für die Commerzbank einen Erlös im dreistelligen Millionenbereich, kommentierte ein Börsianer. Derweil äußerten sich mehrere Analysten negativ zur Commerzbank-Aktie. Das Papier legte 1,1 Prozent zu.

Euro büßt leichte Gewinne wieder ein

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag stabil über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten. Die leichten Gewinne, die die Gemeinschaftswährung am späten Vorabend nach der Einigung im Asylstreit zwischen den Unionsparteien erzielt hatte, konnten nicht ganz gehalten werden. Am Dienstagmorgen kostete ein Euro 1,1630 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1639 Dollar festgelegt.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die dem Devisenhandel stärkere Impulse geben könnten. Zu nennen sind in erster Linie Auftragszahlen aus der amerikanischen Industrie. In Europa gibt das Statistikamt Eurostat Umsatzzahlen für den Einzelhandel der Eurozone bekannt. Am Abend wird sich EZB-Chefvolkswirt Peter Praet in einer Rede zur Geldpolitik im Währungsraum äußern.

Ölpreise wieder gestiegen

Die Ölpreise sind am Dienstag nach einer Verschnaufpause am Vortag wieder gestiegen. Während der US-Ölpreis auf einen neuen dreieinhalbjährigen Höchststand stieg, legte auch Nordseeöl zu. Das knappe Angebot bestimmt derzeit das Marktgeschehen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im August kostete am Morgen 77,82 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 73 Cent auf 74,67 Dollar.

In den vergangenen Wochen sind die Ölpreise im Trend deutlich gestiegen. Ausschlaggebend ist das knappe Angebot an Erdöl, das zurückgeht auf Angebotsengpässe in zahlreichen Förderländern. Zwar will die Opec zusammen mit anderen Ländern wie Russland ihre Produktion ausweiten. Es ist aber fraglich, ob es angesichts einer rückläufigen Produktion in Ländern wie Libyen oder Venezuela unter dem Strich zu einer nennenswert höheren Förderung kommt.

Neue Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg deuten das Problem an: Demnach hat der Ölriese Saudi-Arabien seine Tagesproduktion im Juni kräftig um 330.000 Barrel ausgeweitet. Für die Opec insgesamt verbleibt jedoch nur eine Ausweitung um 30.000 Barrel je Tag. Verantwortlich dafür werden die hohen Produktionsausfälle in anderen Mitgliedsländern gemacht.

dpa-afx, rtr