Börse Dax wird 30 - und taumelt weiter abwärts

Zur Großbildansicht REUTERS Abwärts: Seit Mitte Juni hat der Dax deutlich nachgegeben. Seit Gründung des Dax im Jahr 1988 hat der deutsche Leitindex jedoch eine durchschnittliche Rendite von rund 8 Prozent pro Jahr geschafft

Kursrutsch zum 30. Geburtstag: Der Dax taumelt weiter abwärts in Richtung 12.000 Punkte. Die Regierungskrise in Deutschland belastet den Euro, und die Eskalation im Handelskrieg drückt auf die Börsen in Asien.

Zum 30. Geburtstag des Dax Börsen-Chart zeigen müssen sich Anleger zum Handelsstart erneut auf Verluste einstellen. Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der Leitindex am Montag wegen der Regierungskrise in Deutschland rund 1 Prozent tiefer eröffnen und unter der Marke von 12.200 Punkten starten.

Der Dax Börsen-Chart zeigen , der am 1. Juli 1988 erstmals berechnet wurde, wird im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse mit einer Feierstunde geehrt werden. Im langjährigen Durchschnitt hat der Dax eine jährliche Rendite von rund 8 Prozent eingefahren - trotz zahlreicher Finanzkrisen und der Dot-Com-Blase 2000. Mit Blick auf die vergangenen drei Wochen sieht die Bilanz jedoch trübe aus: Seit Mitte Juni hat der Dax knapp 1000 Punkte verloren, das ist ein Verlust von rund 8 Prozent. Und der Abwärtstrend könnte sich kurzfristig noch fortsetzen.

Seehofer droht mit Rücktritt und stellt Merkel Ultimatum

Börsianer blicken mit Sorge nach Berlin, denn dort steht ein Spitzentreffen der zerstrittenen Schwesterparteien CDU und CSU wegen des seit Wochen schwelenden Asylstreits bevor. Dieser hatte sich am Sonntag unerwartet zugespitzt, Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte seinen Rücktritt angeboten, wenn es in der Frage der Zurückweisung von Migranten an den Grenzen keine Einigung mit der CDU gibt. Nun soll es am Montag Nachmittag noch ein Gespräch zwischen Merkel und Seehofer geben - Seehofer will seinen Rücktritt vom Ergebnis dieses Gesprächs abhängig machen. Börsianer sorgen sich vor einem Auseinanderbrechen der Regierungskoalition.

Deutliche Verluste in Asien

In Tokio gab der Nikkei-Index deshalb 1,9 Prozent auf 21.891 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,4 Prozent auf 2809 Punkte.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa am Freitag Gewinne eingebüßt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent höher bei 24.271 Punkten, während die Technologiebörse Nasdaq 0,1 Prozent auf 7510 Zähler gewann. Der S&P-500 stieg um 0,1 Prozent auf 2718 Stellen.

Auch der globale Handelsstreit zwischen den USA und anderen Industrienationen ließ Anleger nicht los. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump wieder mit Drohungen nachgelegt und gesagt, die EU sei "genauso schlimm wie China". In Europa und China setzt sich unterdessen immer mehr die Erkenntnis durch, dass die USA unter Trump kein Verhandlungspartner mehr sind.

Regierungskrise in Deutschland belastet den Euro

Die Regierungskrise in Deutschland belastet unterdessen den Euro Börsen-Chart zeigen . Die Gemeinschaftswährung schwächte sich am Montag um ein halbes Prozent auf 1,1631 Dollar ab, nachdem der Ayslstreit zwischen CDU und CSU am Sonntag eskalierte. Die beiden Unionsparteien planen nach der Rücktrittsankündigung von Innenminister Horst Seehofer im Tagesverlauf einen erneuten Anlauf zur Einigung in der Migrationsfrage.

"Grundsätzlich kann es für den Euro durchaus relevant sein, wenn sich die politische Landschaft in Deutschland fundamental verändert", sagte Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank. Der Euro sei ein "politisch gewolltes Experiment" und die dringend benötigten Reformen in der Euro-Zone, die den Euro Börsen-Chart zeigen auf ein stabiles Fundament setzten, seien ohne Deutschland nicht denkbar.

"Ein Auseinanderbrechen der Union aus CDU und CSU würde es in Zukunft nicht einfacher machen, eine stabile Regierungsmehrheit zu finden." Allerdings seien auch die anderen Parteien, die für eine Regierungsbildung infrage kämen, grundsätzlich an einem pro-europäischen Kurs interessiert. Die Stabilität des Euro sei selbst bei einer Eskalation des Asylstreits nicht in Gefahr.

mit dpa und reuters