Dax schwächer erwartet Goldman Sachs sieht bei Puma viel Luft nach oben

Dax-Anleger dürften sich wegen der schwelenden Themen Handelsstreit und Koalitionskrise am Donnerstag zurückhalten. Händler rechnen mit einem schwächeren Start des Dax. Nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalelf sieht es nicht gut aus für die Aktien von Adidas. Bei Puma hingegen sehen Analysten noch sehr viel Kurspotential.

Nach der Erholung zur Wochenmitte sieht es am Donnerstag zunächst nicht nach weiteren Gewinnen im Dax aus. Eine Stunde vor dem regulären Handelsbeginn deutete sich ein Minus von 0,32 Prozent zum Handelsbeginn an, was einem Stand von 12.308 Punkten entspräche. Am Mittwoch hatte der Dax Börsen-Chart zeigen 0,9 Prozent höher bei 12.348 Punkten geschlossen.

Die Anleger werden durch widersprüchliche Signale im globalen Handelskonflikt weiter verunsichert. Nachdem am Mittwochnachmittag die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump vorerst auf ein hartes Durchgreifen gegen chinesische Investitionen in US-Technologie verzichtet, noch etwas beruhigt hatte. Sorgten Aussagen aus Trumps Umfeld wenig später jedoch für neue Ungewissheit über den Kurs der US-Regierung.

Die Wall Street zeigte daraufhin wieder deutlich Schwäche und der Dow Jones Industrial fiel unter die 200-Tage-Linie zurück. Sie gilt als längerfristiges Trendbarometer. Bei recht stabilem Handel am Morgen in Asien ergibt sich aber nicht nur in der Nachrichtenlage, sondern auch mit Blick auf die Überseebörsen ein gemischtes Bild.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Die Erholung am Vortag sei vor allem eine überfällige Gegenbewegung auf die vorangegangenen hohen Verluste gewesen, sagte Analyst Christian Schmidt von der Helaba.

Für Zurückhaltung an den Börsen könnte auch der EU-Gipfel in Brüssel sorgen. Dort steht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Asylfrage unter Erfolgsdruck. Bis zum Wochenende will sie eine europäische Lösung präsentieren, die Innenminister Horst Seehofer (CSU) von einem nationalen Alleingang abhalten soll.

Bei den Einzelaktien könnten Adidas Börsen-Chart zeigen und Puma Börsen-Chart zeigen im Fokus stehen. Nach dem historisch frühen Aus der deutschen Fußballer bei der WM in Russland schließen Händler Kursverluste der Aktien des Ausrüsters Adidas nicht aus. Im vorbörslichen Handel gaben sie nach.

Puma Börsen-Chart zeigen-Aktien dagegen könnten von einem auf 600 Euro erhöhten Kursziel der Investmentbank Goldman Sachs profitieren. Das neue Kursziel räumt den Papieren fast 30 Prozent Aufwärtspotenzial ein. Sie legten vorbörslich zu. Am Abend veröffentlicht zudem der Kontrahent Nike Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal.

Euro notiert weiter unter 1,16 Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter unter der Marke 1,16 US-Dollar gelegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1560 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Belastet wird der Euro zurzeit vor allem durch einen stärker werdenden Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1616 Dollar festgesetzt.

Wesentlich stärker als der Euro sind von der Dollar-Stärke die Währungen vieler Schwellenländer betroffen. So fiel am Donnerstagmorgen die indische Rupie auf ein Rekordtief zur US-Währung. Der US-Dollar profitiert derzeit von der Aussicht auf höhere Zinsen. Dies setzt vor allem solche Währungen unter Druck, die den Anlegern offene Flanken bieten. Dazu gehört die Rupie, weil Indien aufgrund seines hohen Leistungsbilanzdefizits auf einen steten Zustrom ausländischen Kapitals angewiesen ist.

Ölpreise fallen nach starken Gewinnen wieder

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach starken Zuwächsen am Vortag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im August kostete am Morgen 77,40 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 35 Cent auf 72,42 Dollar.

Am Mittwochabend hatten die Rohölpreise stark zugelegt. Der US-Ölpreis war sogar auf den höchsten Stand seit Anfang 2015 gestiegen. Auslöser des Preissprungs waren neue Lagerdaten aus den USA. Nach Angaben des US-Energieministeriums sind die Rohölvorräte der Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche so stark gefallen wie seit September 2016 nicht mehr. Dies spricht für ein knapper werdendes Angebot, was die Preise steigen lässt.

mit Nachrichtenagenturen