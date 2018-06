Börse Wall Street stützt Dax

Der schwelende Handelsstreit dürfte die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch zur Wochenmitte beschäftigen. Zudem haben die Börsen den Koalitionsstreit in Berlin fest im Blick. Banken und Brokern zufolge dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen dank positiver Vorgaben der Wall Street am Mittwoch aber etwas höher starten. Am Dienstag hatte er 0,3 Prozent im Minus bei 12.234 Punkten geschlossen.

In New York hatten vor allem Technologie- und Energie-Werte zugelegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss mit 0,1 Prozent im Plus bei 24.283 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,2 Prozent zu auf 2723 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,4 Prozent auf 7561 Zähler. In Tokio lag der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Mittwoch 0,2 Prozent im Minus.

Auf der Unternehmensseite sind die Terminkalender recht leer. Zur Hauptversammlung laden die im Nebenwerteindex MDax Börsen-Chart zeigen vertretenen Immobilienfirmen Aroundtown und Grand City Properties. Konjunkturseitig stehen nur Indikatoren aus der zweiten und dritten Reihe an.

Euro weiter unter 1,17 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1645 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1672 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen sowohl in der Eurozone als auch in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Im Euroraum dürften Daten der EZB zur Geld- und Kreditmenge auf Interesse stoßen. In den Vereinigten Staaten werden Auftragszahlen zu langlebigen Gütern veröffentlicht, die einen Hinweis auf die Investitionsfreude amerikanischer Unternehmen geben. Außerdem melden sich dies- wie jenseits des Atlantiks einige Notenbanker zu Wort.

Ölpreise steigen weiter

Der US-Ölpreis liegt aktuell auf dem höchsten Stand seit etwa einem Monat. Am Dienstagabend waren die Rohölpreise kräftig gestiegen. Auslöser war die Nachricht, dass die USA andere Länder zur Beendigung ihrer Erdöleinfuhren aus dem Iran auffordern. Dies soll bis zum 4. November erfolgen. Hintergrund ist die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die Vereinigten Staaten. Dies lässt Sanktionen der USA gegen den drittgrößten Produzenten des Ölkartells Opec wieder aufleben.

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Morgen 76,57 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 20 Cent auf 70,73 Dollar.