Börse Schnäppchenjäger ziehen Dax ins Plus

Nach dem Abwärtsstrudel der vergangenen Tagen sind Börsianer wieder zum Luftholen aufgetaucht. Der Dax Börsen-Chart zeigen startete den Handel am Dienstag 0,5 Prozent fester bei 12.336 Punkten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen stieg um 0,34 Prozent auf 3379 Zähler.

"Die Stimmung auf dem Börsenparkett bleibt trotzdem angespannt", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Der globale Handelskonflikt werde Börsianer weiterhin beschäftigen. Zudem rücke der Asylstreit wieder in den Mittelpunkt angesichts des bevorstehenden Gipfels der Europäischen Union (EU). Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,50 Prozent nach oben auf 25 976,55 Punkte. Der TecDax Börsen-Chart zeigen erholte sich um 0,54 Prozent auf 2748,27 Punkte.

Tags zuvor hatte der Dax nach einem Rutsch um knapp 2,5 Prozent am Tagestief auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte April geschlossen. Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets sprach von immer stärkerer Risikoscheu der Anleger im Zuge der Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA auf der einen sowie China und der EU auf der anderen Seite.

Zuletzt sorgte der Chef des Nationalen Handelsrats der USA, Peter Navarro, aber für etwas Beruhigung. Er dämpfte Befürchtungen, wonach der Handelskonflikt die US-Wirtschaft schädigen werde. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen konnte seine Verluste daraufhin zum Ende eindämmen und auch die zwischenzeitlich gerissene 200-Tage-Linie noch verteidigen. Sie gilt als längerfristiges Trendbarometer.

Nach den herben Verlusten zum Wochenbeginn nannte Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel den Dax "deutlich angeschlagen". Der Index entferne sich immer mehr von der 200-Tage-Linie nach unten.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa am Montag ihre Verluste etwas eingedämmt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 1,3 Prozent tiefer bei 24.252 Punkte, während der Nasdaq 2,1 Prozent verlor auf 7532 Zähler. Der S&P500 fiel um 1,4 Prozent auf 2717 Stellen.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,1 Prozent auf 22.356 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,5 Prozent auf 2845 Punkte.

Euro und Ölpreise gestiegen

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1716 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1700 (Freitag: 1,1648) Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte ein nur leichter Rückgang beim Ifo-Geschäftsklima für Deutschland den Euro gestützt, weil manch ein Experte schlechtere Zahlen erwartet hatte.

Nach deutlicheren Kursschwankungen seit Freitag haben sich die Preise inzwischen wieder in etwa auf ihrem vorherigen Niveau stabilisiert. Am Wochenende hatte das Bündnis Opec+, bestehend aus dem Ölkartell Opec und anderen großen Förderern wie Russland, eine Ausweitung der Tagesförderung um etwa eine Million Barrel beschlossen.

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Morgen 74,79 US-Dollar. Das waren 6 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 68,27 Dollar.