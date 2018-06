Börse Dax droht Sturz unter 12.400 Punkte, Deutsche Bank taumelt

Es war der größte Wochenverlust seit drei Monaten, trotzdem baut der Dax am Montag seine Verluste aus. Vor allem Auto- und Bankenwerte geraten erneut unter Druck. Der Euro zeigt sich stabil, die türkische Lira legt nach der Wahl zu.

Nach dem größten Wochenverlust seit drei Monaten geht es für den Dax Börsen-Chart zeigen am Montag weiter abwärts: Zuletzt baute der deutsche Leitindex seine Verluste auf 1,3 Prozent aus und fiel auf 12 410 Punkte zurück. Nun droht dem Dax der Sturz unter die Marke von 12.400 Zählern: Binnen zwei Wochen hat der deutsche Leitindex mehr als 700 Punkte an Wert verloren.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor ähnlich deutlich. Der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten auf der einen und China sowie der EU auf der anderen Seite treibt die Anleger immer weiter in die Defensive.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,52 Prozent nach unten auf 26 262,77 Punkte. Der TecDax büßte 0,55 Prozent ein auf 2783,79 Punkte.

Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump nach Vergeltungszöllen der EU den europäischen Autoherstellern erneut mit Sonderzöllen gedroht. Er verschärfte auch den Ton Richtung China und will chinesische Investitionen in US-Technologiefirmen unterbinden. Ein Ende der "Wie Du mir, so ich Dir-Politik" ist laut dem Chefstratege Robert Greil von Merck Finck Privatbankiers nicht absehbar.

Ifo-Index fällt deutlich - "Der Boom ist vorbei"

Auf die Stimmung der Aktionäre drückte auch der rückläufige Ifo-Geschäftsklimaindex. Dieser von der Börse viel beachtete Stimmungsindikator in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft fiel angesichts des Handelsstreits mit den USA so schlecht aus wie seit über einem Jahr nicht mehr. "Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft sinkt", erklärte Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba. "Damit verdichten sich Hinweise, dass die konjunkturelle Dynamik nachlässt." Jedoch gebe es keine Anzeichen für eine starke Wirtschaftsabkühlung.

Finanz- und Autowerte unter Druck, Deutsche Bank nahe Zehnjahrestief

Besonders deutlich bergab ging es europaweit für Finanzwerte. Am deutschen Markt zeigte sich dies mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei der Commerzbank und 1,6 Prozent bei der Deutschen Bank . Die Aktie der Deutschen Bank notierte zuletzt nur noch bei 9,30 Euro und damit auf dem tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren.

Südzucker rutschten im Nebenwerteindex SDax Börsen-Chart zeigen um mehr als 4 Prozent ab. Auslöser ist eine Verkaufsempfehlung der Investmentbank Goldman Sachs.

Deutsche Post im Blick

Die Aktien der Deutschen Post sind am Montagmorgen nach einem Artikel im "Handelsblatt" über zunehmende Konkurrenz durch Amazon unter Druck geraten. Sie fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,14 Prozent auf 29,23 Euro. Nach der jüngsten Gewinnwarnung des Paketversenders könnte dieser Artikel die trübe Stimmung der Anleger weiter belasten.

Vor dem Wochenende waren die Post-Aktien im Handelsverlauf unter die Marke von 29 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit Ende 2016 gerutscht, bevor sie sich ein wenig berappelten. Im bisherigen Jahresverlauf sind die Papiere mit einem Minus von mehr als 26 Prozent unter den größten Verlierern im Dax Börsen-Chart zeigen.

Wall Street wackelt

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa einen Teil ihrer Gewinne abgegeben. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,5 Prozent höher bei 24.580 Punkten, während der Nasdaq 0,3 Prozent auf 7692 verlor. In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Montag um 0,6 Prozent auf 22.377 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 2886 Punkte.

Im Technologieindex TecDax gewannen die Titel von Nordex Börsen-Chart zeigen zwei Prozent. Der Windturbinenbauer erhielt einen Großauftrag aus Brasilien, er soll dort einen Windpark mit einer Kapazität von 123 Megawatt bauen. Die ebenfalls im TecDax notierten Titel von Evotec Börsen-Chart zeigen rückten knapp ein halbes Prozent vor. Der Biotechkonzern erhielt eine zweite Meilensteinzahlung von seinem französischen Partner Sanofi im Volumen von drei Millionen Euro.

Doch nicht nur aus den USA droht dem Markt Ungemach: Helaba-Experte Ralf Umlauf schließt einen deutlichen Stimmungsdämpfer in den Unternehmen nicht aus. Veröffentlicht werden die Daten zum ifo-Geschäftsklima eine Stunde nach Handelsstart. Erst in der Vorwoche hatte das Ifo-Institut die Wachstumsprognose für Deutschland im laufenden Jahr deutlich gesenkt.

Euro stabil - Yen und Lira legen zu

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Montag weitgehend stabil präsentiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1650 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1648 Dollar festgesetzt.

Kursgewinne verzeichnete am Montagmorgen der als sicherer Hafen geltende japanische Yen. Auslöser war ein Medienbericht, wonach die US-Regierung plant, verschärft gegen chinesische Investitionen in den USA vorzugehen. Sollten die Pläne wahr werden, würde sich der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter verschärfen.

Auftrieb erhielt auch die türkische Lira. Gegenüber US-Dollar und Euro legte die Landeswährung der Türkei um jeweils knapp ein Prozent zu. Am Markt wurde als Grund der eindeutige Ausgang der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom Wochenende genannt. Nach Angaben der Wahlkommission hat Präsident Recep Tayyip Erdogan die Präsidentenwahl gewonnen, während seine Partei AKP eine absolute Mehrheit der Mandate im Parlament erringen konnte.

Ölpreise fallen nach Opec-Entscheidung

Die Ölpreise sind am Montag gefallen, wenn auch unterschiedlich stark. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee gab deutlich nach, während für amerikanisches Leichtöl nur etwas weniger bezahlt werden musste. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im August 74,14 US-Dollar. Das waren 1,41 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank dagegen nur um 23 Cent auf 68,35 Dollar.

Marktbeobachter begründeten die unterschiedlich starke Preisreaktion der beiden wichtigsten Ölsorten der Welt mit dem absehbaren Angebot. Am Wochenende hatte das Bündnis Opec+, bestehend aus dem Ölkartell Opec und anderen großen Förderern wie Russland, eine Ausweitung der Tagesförderung um etwa eine Million Barrel beschlossen. Der Großteil des zusätzlichen Öls geht aufgrund von Handelsbeziehungen nach Europa und Asien. Der US-Ölpreis ist daher weniger von der Ausweitung betroffen.

