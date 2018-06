Börse Nasdaq-Rekord stützt Dax, Daimler unter Druck

Gestützt von einem neuen Rekord an der US-Technologiebörse Nasdaq startet auch der deutsche Leitindex mit leichten Gewinnen in den Handel. Im Blick stehen nach einer Gewinnwarnung Aktien des Autobauers Daimler. Der Euro steht wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China weiter unter Druck.

Kräftige Kurseinbußen bei Automobilaktien nach einer Gewinnwarnung von Daimler haben am Donnerstag größere Gewinne im Dax Börsen-Chart zeigen verhindert. Der deutsche Leitindex stand wenige Minuten nach der Eröffnung um 0,03 Prozent höher bei 12.698,47 Punkten. Die Daimler-Papiere verloren nach einer Gewinnwarnung 2,5 Prozent. Am Mittwoch war der deutsche Leitindex bei 12.695 Punkten 0,1 Prozent fester aus dem Handel gegangen.

Die zur Wochenmitte erreichten neuen Rekorde an der US-Technologiebörse Nasdaq gaben indes Technologiewerten Rückenwind. Der TecDax Börsen-Chart zeigen gewann 0,45 Prozent auf 2843,56 Punkte. Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,16 Prozent auf 26.572,86 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone verbuchte ein Plus von 0,30 Prozent auf 3450,07 Punkte.

An der Wall Street hinterließ der Zollstreit zwischen den USA und China seine Spuren. Der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen schloss 0,2 Prozent im Minus. Der Technologieindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen stieg dagegen auf ein Rekordhoch und schloss 0,7 Prozent fester. An den asiatischen Börsen gab es am Donnerstag keine einheitliche Tendenz: In Japan gab es Gewinne, während die Börsen in China, Hongkong und Südkorea Verluste meldeten.

Im US-chinesischen Handelsstreit hatte der amerikanische Präsident Donald Trump am Montagabend mit neuen Zöllen gedroht, China kündigte seinerseits für diesen Fall neue Vergeltungsmaßnahmen an. Laut staatlich kontrollierten Medien könnte China amerikanische Unternehmen aus dem Dow-Jones-Index ins Visier nehmen.

Am Nachmittag rücken Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus. Dabei dürften Investoren vor allem darauf schauen, ob sich der Handelskonflikt mit China negativ niederschlägt.

Bei Daimler Börsen-Chart zeigen hinterlassen der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die Dieselaffäre Spuren. Im laufenden Jahr wird nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) leicht unter Vorjahresniveau erwartet. Bisher war ein Ebit leicht über dem 2017er Wert von 14,7 Milliarden Euro angepeilt worden. Der Konzern rechnet mit einer Kaufzurückhaltung chinesischer Autofahrer und verwies am Mittwochabend zudem auf Kosten wegen des Rückrufs hunderttausender Dieselfahrzeuge in Europa.

Die Daimler-Aktien befinden sich bereits seit ihrem Ende Januar erreichten Jahreshoch bei etwas über 76 Euro in einem Abwärtstrend. Im Dax zählen sie mit einem Abschlag von mehr als 15 Prozent seit Jahresbeginn zu den schwächsten Werten.

Halbleiterwerte wie Infineon Börsen-Chart zeigen stehen ebenfalls im Blick. Ein starker Ausblick des US-Chipherstellers Micron Technology gebe der Branche Auftrieb, sagten Händler.

Euro wegen Handelsstreit weiter unter Druck

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1557 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1578 (Dienstag: 1,1534) Dollar festgesetzt.

Weiterhin dürfte der Devisenmarkt im Bann des schwelenden Handelskonfliktes zwischen China und den USA stehen. Zuletzt entspannte sich die Lage an den Märkten etwas. In der Eurozone beraten die Finanzminister über den Abschluss der Hilfen für Griechenland. Entschieden werden soll über die letzte Rate aus dem seit 2015 laufenden dritten Rettungsprogramm sowie über mögliche weitere Schuldenerleichterungen.

Beachtet werden dürfte im weiteren Handelsverlauf das britische Pfund. Die britische Notenbank wird ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Es wird aber keine Änderung des Leitzinses erwartet. In den USA stehen am Nachmittag unter anderen noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und der Hauspreisentwicklung auf dem Kalender.

Ölpreise fallen, Einigung im Opec-Streit naht

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im August 74,24 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 27 Cent auf 65,44 Dollar.

Vor dem Treffen des Ölkartells Opec und anderen wichtigen Förderländer wie Russland an diesem Freitag haben sich die Einigungschancen offenbar verbessert. Vor allem das mächtige Opec-Land Saudi-Arabien will zusammen mit Russland eine höhere Förderung durchsetzen. Die Opec-Länder Iran, Irak, und Venezuela sperrten sich zuletzt dagegen. Der iranische Energieminister Bijan Namdar Zanganeh sagte am Mittwoch jedoch, er sei optimistisch, dass es zu einer Einigung kommen könne. Zuvor hatte er noch mit einem Veto gedroht.

Derzeit werde eine Anhebung der Fördermenge von 300.000 bis 1,5 Millionen Barrel täglich diskutiert, erklärt Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. "Ein Anstieg um mehr als eine Million wäre aber völlig unrealistisch."

Hintergrund des Treffens ist die seit Anfang 2017 eingerichtete Fördergrenze durch das sogenannte "Opec+"-Bündnis. Dieses besteht aus den Opec-Ländern und weiteren großen Ölproduzenten wie Russland. Offenbar gibt es Bestrebungen, das eigentlich auf Zeit angelegte Bündnis zu einem dauerhaften Bund umzuwandeln.

