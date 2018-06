Nach dem massiven Kursrutsch Dax setzt zur Erholung an

Nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn setzt der Dax am Mittwoch zur Erholung an. Der Handelsstreit zwischen den USA und China hatte die Kurse zuletzt belastet. Der Euro steht allerdings weiter unter Druck.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat sich zum Börsenstart am Mittwoch von seinen zuletzt hohen Kursverlusten etwas erholt. Für den deutschen Leitindex ging es wenige Minuten nach der Eröffnung um 0,48 Prozent auf 12.738,29 Punkte hoch. Am Dienstag hatte der Dax wegen der Eskalation im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit 1,2 Prozent niedriger bei 12.677,97 Punkten geschlossen.

Noch am vergangenen Freitag war der Dax in der Spitze bis auf 13.170 Punkte gestiegen, in dieser Woche aber im Zuge des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China zeitweise unter die Marke von 12.600 Punkten gerutscht.

Zum Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es zunächst nichts Neues. Anleger dürften jedoch weiterhin Vorsicht walten lassen. Denn der Streit birgt Gefahren für das Wirtschaftswachstum. Panik gebe es derzeit nicht, aber doch eine ordentliche Portion Verunsicherung, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen rückte im frühen Mittwochshandel um 0,45 Prozent auf 26.564,70 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen gewann 0,96 Prozent auf 2827,90 Punkte. Beim EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone stand ein Plus von 0,55 Prozent auf 3454,05 Punkten auf der Kurstafel.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 1,1 Prozent und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen0,3 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 0,4 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 1,1 Prozent auf 22.516 Zähler an. Nach den jüngsten Kursrückgängen waren hier Schnäppchenjäger unterwegs. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 2911 Punkte.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen mit einen Kursplus von 3 Prozent. Der Chipdesigner prüft eine Übernahme der US-Technologiefirma Synaptics. Für Dialog wäre das die Chance, die Abhängigkeit vom iPhone-Hersteller und Großkunden Apple Börsen-Chart zeigen zu verringern, sagte ein Börsianer. Ein in Medienberichten genannter Preis von 59 Dollar je Synaptics-Aktie könnte von Anlegern aber als zu hoch gewertet werden.

Aktien von SAP Börsen-Chart zeigen stehen nach den am Vorabend von US-Konkurrent Oracle Börsen-Chart zeigen vorgelegten Zahlen im Blick. Oracle hatte mit den Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten zwar übertroffen, mit dem Ausblick aber enttäuscht.

Nach den jüngsten Geschäftszahlen des US-Paketdienstes FedEx Börsen-Chart zeigen stehen auch die Aktien der Deutschen Post Börsen-Chart zeigen im Blick. Fedex hatte besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Anleger sorgten sich bei Logistikern derzeit aber mehr um mögliche Folgen der weltweiten Handelsspannungen, sagte ein Börsianer.

Der Elektronikhändler Media-Saturn ist sein verlustreiches Russland-Geschäft losgeworden. Der bereits Ende vergangener Woche angekündigte Verkauf an den russischen Konzern Safmar sei jetzt besiegelt worden. Zudem sollen zur Finanzierung der Transaktion neue Aktien ausgegeben werden. Dies hatte den Kurs der Ceconomy-Aktie Börsen-Chart zeigen um rund 13 Prozent gedrückt.

Handelsstreit zwischen China und USA belastet Euro

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch im frühen Handel etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1571 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro noch knapp unter der Marke von 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1534 (Montag: 1,1613) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8670 (0,8611) Euro.

Der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgt weiter für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Am Dienstag hatte vor allem der japanische Yen davon profitiert. Aber auch der US-Dollar legte zu. Am Mittwoch würden die Anleger zunächst abwarten, sagten Händler.

Der Markt dürfte im weiteren Handelsverlauf auch auf das Notenbanktreffen der EZB im portugiesischen Sintra schauen. So werden am Nachmittag die Chefs der EZB, der US-Notenbank, der japanischen Notenbank und der australischen Notenbank an einer Gesprächsrunde teilnehmen.

Ölpreise steigen, Streit über Erhöhung der Fördermenge

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im August 75,42 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August stieg um 43 Cent auf 65,33 Dollar.

Die Ölpreise profitierten von einem Agenturbericht, laut dem die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und andere Förderländer wie Russland noch keine Einigung über die künftige Entwicklung der Fördermenge erreicht hätten. Die russische Nachrichtenagentur "Tass" zitierte anonyme Teilnehmer eines technischen "Opec+"-Treffens.

Der Ölmarkt blickt weiter gespannt auf diesen Freitag, wenn in Wien die Mitglieder des Ölkartells Opec und andere Förderländer wie Russland zusammenkommen. Das sogenannte "Opec+"-Bündnis hat seit Anfang 2017 eine Fördergrenze installiert, die zu einem deutlichen Anstieg der Ölpreise geführt hatte. Saudi-Arabien und Russland wollen diese Grenze jedoch lockern. Der Iran, Irak und Venezuela haben sich jedoch dagegen ausgesprochen.

Am Dienstag hatte die Zuspitzung im Handelskonflikt zwischen China und den USA noch auf die Kurse gedrückt. Sollte die Konjunktur durch den Konflikt belastet werden, dann würde auch die Ölnachfrage gedämpft werden.

dpa-afx, rtr