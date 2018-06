Kursrutsch an der Börse Dax, MDax und TecDax brechen ein - Anleger fliehen

Zur Großbildansicht REUTERS Abwärts: Der Dax beschleunigt seinen Kursrutsch

US-Präsident Donald Trump setzt im Handelskonflikt mit China weiter auf Eskalation. Anleger bringen Geld in Sicherheit. Dax, MDax und TecDax brechen am Dienstag weiter ein.

Der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die internationalen Börsen im Griff und hat am Dienstag auch den Dax Börsen-Chart zeigen weiter belastet. Am Dienstag Vormittag rutschte der deutsche Leitindex um weitere 1,8 Prozent ab und fiel zeitweise unter die Marke von 12.600 Punkten.

Binnen drei Handelstagen hat der deutsche Leitindex damit mehr als 500 Punkte verloren. Noch am vergangenen Freitag hatte der Dax in der Spitze bei 13.170 Punkten notiert.

Damit bewegt sich das Barometer wieder klar unter der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Tage, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

Sämtliche Dax-Werte notierten im Minus. Zu den größten Verlierern gehörten Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen, Infineon Börsen-Chart zeigen und Volkswagen Börsen-Chart zeigen, die jeweils rund 2 Prozent an Wert verloren.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen ging es im frühen Dienstagshandel um 1,6 Prozent runter auf 26.332 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen sackte um 1,9 Prozent auf 2801 Zähler ab. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone verlor 1,40 Prozent auf 3418,22 Punkte.

US-Präsident Donald Trump drohte nun China mit weiteren Strafzöllen auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar (172,3 Milliarden Euro). Daraufhin tauchten am Dienstag die asiatischen Börsen ab. Auch an der Wall Street hatte es am Vortag Verluste gegeben.

"Es bekriegen sich hier die beiden Lokomotiven der Weltwirtschaft", schrieb Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar. Er befürchtet gar eine Rezession für die Weltwirtschaft. Investoren verkauften risikoreiche Aktien und kauften sichere Staatsanleihen und krisenfeste Währungen, so Altmann.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Asiens Börsen tauchen ab, Börse in Hongkong auf Viermonatstief

Die Gefahr einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börsen in Asien am Dienstag in die Knie gezwungen. Die jüngste Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump rüttele am Nervenkostüm der Anleger, sagte Shintaro Ikeshima, Chef-Analyst beim Broker Mitsubishi UFJ.

Der Nikkei Börsen-Chart zeigen in Tokio schloss 1,8 Prozent schwächer bei 22.278 Punkten und damit auf dem tiefsten Stand seit zweieinhalb Wochen. Die Börse in Shanghai sackte um 3,5 Prozent ab. Der chinesische Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor ebenfalls rund drei Prozent.

Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans rutschte um 1,8 Prozent ab auf den tiefsten Stand seit mehr als einem halben Jahr. Trump hatte kurz vor Handelsbeginn in Japan neue Zölle auf chinesische Waren mit einem Volumen von 200 Milliarden Dollar angedroht, sollte die Regierung in Peking ihre geplanten Vergeltungszölle für US-Zöllee umsetzen. Die Regierung in Peking sprach von Erpressung und kündigte Gegenmaßnahmen an, wenn die USA die Ankündigung wahr machen.

Euro gibt zum Dollar wieder nach

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag Vormittag zum Dollar wieder nachgegeben und ist erneut unter die Marke von 1,16 US-Dollar gerutscht. Am Vorabend hatte der Euro noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1613 (Freitag: 1,1596) Dollar festgesetzt.

Gegenüber allen wichtigen Währungen zugelegt hat der japanische Yen. Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump bewegen sich China und die USA auf einen handfesten Handelskrieg zu. Dies treibt die Anleger in den als sicher geltenden Yen. Peking kündigte am Dienstag Vergeltung an, kurz nachdem das Weiße Haus die Prüfung von weiteren Zöllen in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar (172,3 Milliarden Euro) in Auftrag gab.

Weitere Zuspitzung im Handelskonflikt belastet Ölpreise

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,87 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli fiel um 42 Cent auf 65,43 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise durch die Zuspitzung im Handelskonflikt zwischen China und den USA. Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump bewegen sich China und die USA auf einen Handelskrieg zu. Peking kündigte am Dienstag Vergeltung an, kurz nachdem das Weiße Haus die Prüfung von weiteren Zöllen in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar in Auftrag gab. Sollte die Konjunktur durch den Konflikt belastet werden, dann würde auch die Öl-Nachfrage gedämpft werden.

Am Montag hatten die Ölpreise noch zugelegt. Medienberichten laut denen die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und andere Förderländer wie Russland auf ihrem Treffen an diesem Freitag nur über eine Förderanhebung von 300.000 bis 600.000 Barrel diskutieren werden, hatten die Preise gestützt. Dies wäre deutlich weniger als die von Russlands Energieminister Alexander Nowak ins Spiel gebrachte Größenordnung von 1,5 Millionen Barrel.

mit Nachrichtenagenturen