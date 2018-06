Börse Dax fällt zurück, Handelsstreit belastet

Zur Großbildansicht REUTERS Euro: Größter Wochenverlust zum Dollar seit fast zwei Jahren

Der Dax ist zum Wochenstart am Montag wieder unter die Marke von 13.000 Punkten gefallen. Auch in Asien nehmen Investoren wegen der Zuspitzung im Handelsstreit Geld vom Tisch.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet die Börsen weiterhin. Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet und wieder unter die Marke von 13.000 Punkten gefallen. Am Freitag hatte er bereits 0,7 Prozent auf 13.010 Punkte verloren. Auch die Nebenwerte-Indizes MDax und TecDax starteten mit Verlusten in den Tag.

"Der Handelskrieg zwischen den USA und China geht in die nächste Runde", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Spirale aus Sanktionen und Gegen-Sanktionen nimmt jetzt richtig Fahrt auf." Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verkündete am Freitag eine zweite Welle von Zöllen auf chinesische Waren.

Abseits vom Handelskonflikt dürften Anleger beim Autobauer Volkswagen Börsen-Chart zeigen genau hinschauen. Der Aufsichtsrat will Insidern zufolge über die Betrugsermittlungen gegen Audi-Chef Rupert Stadler im Dieselskandal informieren.

Beim Wohnungskonzern Vonovia Börsen-Chart zeigen endet die Angebots-Nachfrist für die Übernahme der österreichischen Buwog und der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub lädt Investoren zum Capital Markets Day.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste eingegrenzt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,3 Prozent schwächer bei 25.090 Punkten, während der Nasdaq 0,2 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,8 Prozent auf 22.667 Zähler nach. Die Börse Shanghai blieb wegen eines Feiertages geschlossen.

Euro gibt etwas nach

Der Eurokurs ist am Montag im frühen Handel etwas gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1592 US-Dollar. Am Freitag war der Euro noch über 1,16 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1596 (Donnerstag: 1,1730) Dollar festgesetzt.

Händler sprachen zunächst von einem impulsarmen Handel. Auch im weiteren Tagesverlauf werden keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. Allerdings könnte der Streit in der deutschen Bundesregierung über die Asylpolitik für Kursausschläge sorgen. Schließlich gilt die Zukunft der Regierung als gefährdet - und damit der Regierung der größten Volkswirtschaft der EU.