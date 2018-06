Börse BMW, Daimler und Volkswagen unter Druck

Der Dax dürfte kaum verändert in den Handel starten. Vor dem Treffen zwischen Kim Jong Un und Donald Trump am Dienstag notieren die asiatischen Börsen kaum verändert. Die Autowerte BMW, Daimler und Volkswagen geraten wegen des Handelsstreits unter Abgabedruck.

Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern kaum verändert in die neue Handelswoche starten. Am Freitag hatte er 0,4 Prozent auf 12.766 Punkten verloren.

Für Anleger enttäuschend ist der Rückzug von US-Präsident Donald Trump von der gemeinsamen Abschlusserklärung der G7-Staaten. "Der G7-Gipfel hat deutlich gezeigt, dass die USA für Europa kein zuverlässiger Handelspartner mehr sind", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Vernünftig planen können die exportabhängigen deutschen Unternehmen so nicht. Dieses Vorgehen hemmt Investitionen."

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Am Dienstag trifft sich Trump in Singapur mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, wenn alles wie geplant verläuft. Ob es allerdings einen Durchbruch im Atomstreit geben wird, muss abgewartet werden.

Spannend bleibt es auch, da am Mittwoch zur Leitzinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) Aussagen über das weitere geldpolitische Straffungstempo erhofft werden und am Freitag dann der große Verfall an den Terminmärkten - der "Hexensabbat" - ansteht.

Autowerte im Blick: VW, BMW und Daimler unter Druck

Unter den Einzelwerten könnten Autowerte wieder einmal das Interesse auf sich ziehen, denn der Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und Europa ist weiter ungelöst. Da dürfte auch eine positive Studie der britischen Bank Barclays zu VW und BMW kaum stützen.

Daimler steht zudem wegen der Abgas-Vorwürfe weiter im Blick. An diesem Tag nun sollen konkrete Zahlen auf den Tisch kommen, nachdem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Vorstandschef Dieter Zetsche bereits vor zwei Wochen zu diesem Thema erstmals getroffen hat. Zudem berichtete "Bild am Sonntag", dass das KBA inzwischen fünf "unzulässige Abschaltfunktionen" bei Modellen von Daimler entdeckt habe. Fast eine Million Fahrzeuge soll betroffen seien. Die Papiere von Daimler Börsen-Chart zeigen, Volkswagen Vz. Börsen-Chart zeigen und BMW Börsen-Chart zeigen standen unter Druck.

Dialog Semiconductor profitiert von Fusionsphantasien

Vorbörslich um rund 3 Prozent aufwärts ging es indes für die Aktie von Dialog Semiconductor . Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, führt der Chiphersteller Gespräche mit dem US-Spezialisten Synapticsüber ein Zusammengehen. Es sei aber nicht sicher, ob die Gespräche auch zu einer Vereinbarung führten, hieß es. Der Touchscreen-Hersteller aus San Jose in den USA kommt am Markt auf eine Bewertung von rund 1,6 Milliarden Dollar, während Dialog auf etwas weniger kommt

Ansonsten ist der Datenkalender weitgehend leer. In Hannover öffnet die IT-Branchenmesse Cebit ihre Pforten.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Gewinne etwas ausgebaut. Der Dow-Jones-Index beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher bei 25.316 Punkten. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 7645 Punkte. Der S&P500 schloss 0,3 Prozent fester bei 2779 Zählern.

In Tokio zog der Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index am Montag um 0,5 Prozent auf 22.819 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3057 Punkte.

mit Reuters und dpa-afx