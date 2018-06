Dax, MDax und Co. Italien und Spanien drücken die Stimmung an der Börse

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt wagen sich am Dienstag zunächst nicht aus der Deckung. Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor am Morgen 0,09 Prozent auf 12.758 Punkte. Am Montag war er mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 12.770,75 Zählern aus dem Handel gegangen.

Aktuell pendelt der Dax auf Richtungssuche um die als längerfristiger Trendindikator geltende 200-Tage-Linie bei 12.737 Punkten. Sie läuft derzeit seitwärts und zeugt - trotz teils heftiger Schwankungen - von einem grundsätzlich richtungslosen Markt.

"Die Lage an den Finanzmärkten scheint sich zunächst weiter zu beruhigen", erklärte Experte Ralf Umlauf von der Helaba. "Abwarten heißt wohl die Devise, denn die neue Regierung in Rom birgt Konfliktpotenzial für die Eurozone und der Regierungswechsel in Madrid sorgt zudem für Verunsicherung über den zukünftigen Kurs Spaniens." Am Vormittag stehen die Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungssektors auf der Agenda. Laut Umlauf sind dabei vor allem die Daten aus Spanien und Italien von Interesse.

Vorgaben aus Übersee positiv

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen beendeten ihre Sitzungen jeweils 0,7 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Dienstag um 0,1 Prozent auf 22.505 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,4 Prozent auf 3103 Punkte.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte Takkt. Die Aktien des Versandhändlers stiegen um 5,3 Prozent auf 18,38 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank stuften die Papiere auf "Buy" von "Hold" hoch, senkten allerdings das Kursziel von 23,50 auf 22,50 Euro.

Einen Blick wert sein könnten auch die Aktien von Evonik Börsen-Chart zeigen. Der Spezialchemiekonzern wolle bis Jahresende einen Käufer für sein Methacrylat-Geschäft gefunden haben, selbst wenn die Transaktion bis dahin noch nicht abgeschlossen sein sollte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich auf Aussagen Vizechef Harald Schwager. Anfang März hatte Evonik angekündigt, alle Optionen für diesen Geschäftsbereich zu prüfen. Der Deal habe einen Wert von rund 2,3 Milliarden Euro, sagte ein Händler am Morgen und brachte Covestro Börsen-Chart zeigen als möglichen Kaufinteressenten ins Spiel.

Euro mit Verlusten

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1688 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1737 Dollar festgesetzt.

Seit vergangenem Freitag hat sich die Gemeinschaftswährung vorerst stabilisieren können, nachdem zuvor die Sorge vor politischen Querelen in Italien den Euro stark belastet hatte. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern ist es aber noch zu früh für eine Entwarnung. Die neue Regierung in Rom aus populistischen Parteien bleibe eines der beherrschenden Themen am Devisenmarkt.

Im weiteren Tagesverlauf könnten außerdem Konjunkturdaten für neue Impulse im Handel mit dem Euro sorgen. Am Vormittag stehen Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen in der Eurozone auf dem Programm. Am Nachmittag folgen die entsprechenden Daten aus den USA, die am Markt stark beachtet werden.

Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise sind am Dienstag vorerst nicht weiter gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im August 75,43 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 29 Cent auf 65,04 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Ölpreise seit vergangenen Donnerstag deutlich gefallen waren. Nach wie vor sorge die Aussicht auf eine höhere Fördermenge durch wichtige Opec-Staaten und Russland für Druck bei den Ölpreisen. Vor dem Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) mit anderen wichtigen Förderländern am 22. Juni in Wien werden stärkere Schwankungen bei den Ölpreisen nicht ausgeschlossen.

Noch halten sich die Opec-Staaten an eine zuvor beschlossene Kürzung der Fördermenge, wie jüngste Daten zeigen. Eine Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg ergab für Mai eine durchschnittliche Produktion in den Mitgliedsstaaten des Kartells von 31,9 Millionen Barrel pro Tag. Damit verharrte die Fördermenge auf dem Niveau vom April und damit auf dem niedrigsten Niveau in diesem Jahr.

mg/dpa-afx/rtr