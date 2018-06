Börse Dax nimmt 12.800 Punkte in den Blick - trotz Italien

Zur Großbildansicht AFP Lautsprecher: Lega-Chef und Euro-Gegner Matteo Salvini ist jetzt Innenminister in Italien

Der Dax notiert knapp unter 12.800 Punkten - trotz des Handelstreits mit den USA und trotz der Unsicherheit in Italien. In Asien legen die Indizes am Montag wieder zu. Das Dax-Schwergewicht Bayer hat eine Kapitalerhöhung beschlossen, um die Monsanto-Übernahme zu finanzieren.

Dem Dax Börsen-Chart zeigen stehen in der neuen Woche weitere Handelstage mit starken Kursschwankungen bevor. Dabei dürften Anleger weiterhin skeptisch und zurückhaltend bleiben - - ungeachtet der jüngsten Erleichterung darüber, dass in Italien nun doch eine reguläre Regierung gebildet worden ist. Auch die gelassene Reaktion der Anleger auf die am Freitag in Kraft getretenen US-Strafzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte könnte sich als wenig dauerhaft erweisen.

Am Montag dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen dennoch mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Brokerhäuser rechnen zum Handelsauftakt mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 12.770 Punkte.

Auch in Asien waren die Indizes auf Grund der positiven Vorgaben aus den USA überwiegend gestiegen. In Japan legte der Nikkei Börsen-Chart zeigen 1,3 Prozent zu, und der MSCI Asia verzeichnete Gewinne von rund 1 Prozent.

Bayer nimmt mit Kapitalerhöhung 6 Milliarden Euro ein

Das Dax-Schwergewicht Bayer Börsen-Chart zeigen hat derweil die erwartete Kapitalerhöhung für die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto beschlossen. Mit 74,6 Millionen neuen Stückaktien wird ein Erlös von 6,0 Milliarden Euro erwartet.

In Italien kam am Freitag eine Regierung aus europakritischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtspopulistischer Lega ans Ruder. Staatspräsident Sergio Mattarella vereidigte in Rom Regierungschef Giuseppe Conte und die Minister.

"Die Hoffnung der Marktteilnehmer ruht nun darauf, dass sich die Euroskeptiker mit der Regierungsverantwortung soweit abarbeiten, dass sie die Zustimmung in der Bevölkerung verlieren", schreibt Claudia Windt von der Landesbank Helaba. Sie verweist auf Umfragen, denen zufolge eine große Mehrheit der Italiener für den Verbleib im Euroraum ist. Diese Hoffnung sei zwar nicht unbegründet, doch "die Tage europäischer Entspanntheit dürften erst einmal vorüber sein".

Neue Regierung auch in Spanien

Derweil brachte in Spanien ein Misstrauensvotum den konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zu Fall. Sein Nachfolger ist Sozialistenchef Pedro Sánchez, der das Votum initiiert und genügend Abgeordnete der anderen Oppositionsparteien auf seine Seite gebracht hatte.

Damit schienen Neuwahlen vom Tisch und die politische Stabilität wiederhergestellt, was dem Madrider Aktienindex Ibex 35zusätzlich Auftrieb gegeben habe, schrieb Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Abzuwarten bleibt allerdings, ob es Sánchez gelingt, eine handlungsfähige Regierung auf die Beine zu stellen.

G7 Gipfel bringt keine Entspannung im Handelsstreit

Ein Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankenchefs vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Wochenende brachte keine Entspannung - im Gegenteil. Im Streit um Strafzölle wollen die EU und Kanada US-Präsident Donald Trump Seite an Seite die Stirn bieten. Wenige Tage vor dem G7-Gipfel habe US-Finanzminister Steven Mnuchin eine unmissverständliche Botschaft mit auf den Weg bekommen, berichteten Teilnehmer. Sechs der sieben G7-Staaten forderten eine rasche Reaktion der USA.

Unternehmensseitig sind wenig Nachrichten zu erwarten: Auf der Agenda stehen lediglich Investorenveranstaltungen des Immobilienunternehmens Vonovia , des Autobauers Daimler Börsen-Chart zeigen und des Medizinkonzerns Fresenius aus dem Dax Börsen-Chart zeigen sowie des Online-Modehändlers Zalando aus dem MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen.

Als Konjunktur-Highlights der neuen Woche nennen die Experten der Postbank die deutsche Industrieproduktion am Freitag sowie einen Tag früher die endgültigen Zahlen zum europäischen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Die hiesige Industrie dürfte nach dem starken Vormonat im April erneut gewachsen sein - wenn auch schwächer. Die Aussichten für die kommenden Monate seien jedoch gut. Derweil könnte das Wachstum für einzelne europäische Länder zum Jahresauftakt nach unten revidiert werden.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen des Euro ist am Montag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1689 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1669 Dollar festgelegt.

Zuletzt hat sich die Lage auf dem Markt für europäische Staatsanleihen wieder spürbar beruhigt. Die Risikoaufschläge für italienische Papiere waren deutlich gesunken und Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Die neue populistische Regierung in Italien sendete zuletzt gemischte Signale in Richtung Deutschland und Europa. Nach den Irritationen der letzten Wochen zwischen Berlin und Rom wird der neue Regierungschef Giuseppe Conte im Verlauf der Woche Kanzlerin Angela Merkel treffen.

Im weiteren Tagesverlauf rücken Konjunkturdaten wieder etwas stärker in den Fokus der Anleger. Am Vormittag wird mit dem Sentix-Index der erste Indikator zur Stimmung in den Unternehmen der Eurozone für den Monat Juni veröffentlicht.