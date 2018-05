Börse Dax startet Erholungsversuch

Zur Großbildansicht DPA Leicht steigende Kurse: Das erwarten Händler zum Wochenschluss für den Leitindex Dax

Nach dem Rücksetzer vom Vortag startet der Dax mit Gewinnen in den Tag. Auch die US-Börsen hatten am Vorabend im späten Handel ihre Verluste deutlich reduziert.

Erholungsversuch an der Börse: Der Dax Börsen-Chart zeigen startete am Freitag mit Gewinnen in den Handel und kletterte wieder über die Marke von 12.900 Punkten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex nach der Absage des amerikanisch-nordkoreanischen Gipfeltreffens noch knapp 1 Prozent verloren.

Im frühen Handel legte der Dax um 0,5 Prozent auf 12.921 Punkte zu. Dass sich Nordkorea daraufhin weiter offen für Gespräche gezeigt habe, habe die Gemüter der Anleger beruhigt, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Allerdings werde die Erholung an den Börsen durch die Italien-Krise und durch Unsicherheiten über Trumps Handelspolitik gebremst, sagte Investmentanalyst Wolfgang Albrecht von der LBBW.

Rückenwind erhielt der Dax Börsen-Chart zeigen vom Euro, der auf 1,1693 Dollar nachgab. Eine schwächere Gemeinschaftswährung macht Waren aus der Euro-Zone im Welthandel günstiger und Aktionäre spekulieren darauf, dass sich dadurch für Unternehmen die Wettbewerbschancen verbessern.

Deutsche Bank ex Dividende: Aktie nur noch knapp über 10 Euro Marke

Gegen den Trend gab die Aktie der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen weiter nach und fiel um weitere 22 Cent auf 10,32 Euro. Zwar notiert die Aktie heute ex Dividende, da heute eine Dividende von 11 Cent pro Aktie an die Anleger ausgeschüttet wird. Doch die Kursverluste der Aktie waren am Freitag größer als die ausgeschüttete Dividende, die Aktie rückt damit nahe an die Marke von 10 Euro heran. Bereits am Vortag, während der Hauptversammlung der Deutschen Bank, war das Papier um mehr als 4 Prozent abgestürzt. Die Aktie notiert inzwischen auf dem niedrigsten Niveau seit 18 Monaten. Im Herbst 2016, als Investoren den Kollaps des Instituts fürchteten, war die Aktie zeitweise unter 10 Euro gestürzt.

Auf der Verliererseite im Dax standen außerdem die Autobauer, nachdem Trump höhere Zölle auf Import-Autos angedroht hat. Daimler gaben 0,4 Prozent nach, BMW lagen 0,2 Prozent im Minus.

Der Handelsstreit und die Sorgen über den künftigen Europa-Kurs der neuen italienischen Regierung dürften auch zum Wochenschluss die Anleger in Atem halten. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwoch sein für Juni geplantes Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un absagte, ist auch das Thema Korea wieder auf dem Tisch. Anleger dürften daher vorsichtig bleiben. Banken und Broker sagten für die Eröffnung nur ein leichtes Plus voraus.

Die Wall Street grenzte ihre Verluste nach Handelsschluss in Europa ein und schloss leicht im Minus. Dabei dürften die nach der überraschenden Gipfelabsage wieder etwas versöhnlicheren Töne sowohl aus Pjöngjang als auch aus Washington zu der vorbörslichen Erholung beigetragen haben.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Auf der Konjunkturseite steht der Ifo-Geschäftsklimaindex für Mai auf den Terminkalendern. Von Reuters befragte Analysten rechnen mit einem minimalen Rückgang. Zudem steht eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Stockholm an. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung, die überwiegend im Juni erwartet wird.

Auf der Unternehmensseite hat Bayer Börsen-Chart zeigen seine Aktionäre geladen. Die geplante Übernahme von Monsanto dürfte zur Sprache kommen. Von zahlreichen Kartellbehörden wie der EU-Kommission und den Wettbewerbshütern aus Brasilien, Indien und China hat die Transaktion bereits unter Auflagen grünes Licht erhalten. Noch steht aber die wichtige Zustimmung der Kartellwächter in den USA aus.

Euro fällt unter 1,17 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1689 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1728 Dollar festgesetzt.

Damit konnte der Euro an die Stabilisierung vom Vortag anknüpfen. Zuvor hatte die Sorge vor der politischen Entwicklung im Euroland Italien die Gemeinschaftswährung stark belastet. Zur Wochenmitte war der Euro noch knapp unter 1,17 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit vergangenen November.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Freitag erneut etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juli kostete am Morgen 78,65 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um zehn Cent auf 70,61 Dollar.

Auf Wochensicht ist der US-Ölpreis um fast drei Prozent und der Brentpreis um etwa einen Prozent gefallen. Damit ist der jüngste Höhenflug der Ölpreise vorerst beendet. Zuvor hatte unter anderem die Sorge vor neuen Sanktionen der USA gegen das wichtige Förderland Iran die Ölpreise beflügelt. Der US-Ölpreis hatte am Dienstag den höchsten Stand seit November 2014 erreicht.

rei/la mit Nachrichtenagenturen