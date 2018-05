Börse Autowerte bremsen Dax, ThyssenKrupp steigt deutlich

Der Dax findet auch nach dem Kursrutsch vom Vortag keinen Halt. Trump droht mit Strafzöllen auf Auto-Importe und setzt damit VW, BMW und Daimler unter Druck. Dagegen profitiert ThyssenKrupp vom Einstieg des US-Hedgefonds Elliott.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat nach dem Kursrutsch vom Vortag seine Talfahrt zunächst fortgesetzt. Im frühen Handel notierte der Dax weiterhin unter der Marke von 13.000 Zählern. Auch MDax und TecDax kamen kaum von der Stelle. Zu den größten Verlierern im Dax zählten die Autowerte Volkswagen Börsen-Chart zeigen , Daimler Börsen-Chart zeigen und BMW Börsen-Chart zeigen, während die Aktien von Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen nach dem Einstieg des US-Hedgefonds Elliott deutlich zulegten.

Am Mittwoch noch war der Dax von mehreren Unsicherheitsfaktoren belastet worden. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen konnte am Mittwoch seine anfänglichen Verluste zuletzt sogar mehr als ausgleichen, nachdem das am Vorabend vorgelegte Sitzungsprotokoll der Notenbank (Fed) den Passus enthielt, dass ein moderater Anstieg der Inflation über das Ziel hinaus hilfreich sein könnte, um die langfristigen Inflationserwartungen zu festigen.

In Europa jedoch bleibt es bei der Unsicherheit um Italien, wo der Weg für die erste Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechtspopulistischer Lega endgültig frei ist.

Autowerte unter Druck - Trump droht mit Strafzöllen

Am Donnerstag fielen Autowerte wie BMW , Daimler und Volkswagen an das Dax-Ende, weil US-Präsident Donald Trump Einfuhrzölle auf ausländische Autos prüfen lässt. Im frühen Handel verloren die drei deutschen Branchenvertreter bereits jeweils zwischen 1,5 und 2 Prozent an Wert.

Deutsche Bank will 7000 Stellen streichen

Unter den weiteren, im Dax Börsen-Chart zeigen notierten Aktien steht die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen im Fokus. Das Finanzinstitut verschärft mit dem Abbau von Tausenden weiteren Jobs seinen Sparkurs. Nach drei Verlustjahren in Folge will der Konzern unter seinem neuen Vorstandschef Christian Sewing die Zahl der Vollzeitstellen von derzeit mehr als 97 000 auf deutlich unter 90 000 verringern. Im frühen Handel gewannen die Papiere mehr als 1 Prozent hinzu.

Die Deutsche Telekom will in den kommenden Jahren ihr Wachstumstempo halten. Die Dividende wird der Telekomkonzern künftig an die Entwicklung des Gewinns je Aktie koppeln. Für die T-Aktien ging es auf Tradegate minimal nach oben.

Barclays empfiehlt BASF

Zu BASF hingegen gab es einen positiven Kommentar der britischen Investmentbank Barclays. Die hohen Kursverluste der Aktien legten nahe, dass der Markt mit sinkenden Ergebnissen rechne, schrieb Analyst Sebastian Satz. Er allerdings glaubt, dass den Ludwigshafenern eine weitere Wachstumsphase bevorsteht - geprägt von steigenden Produktmengen, einer Margenerholung und auch Zu- und Verkäufen. Die Anteilsscheine legten auf Tradegate moderat zu

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

ThyssenKrupp: Singer bestätigt Einstieg

Der Hedgefonds Elliott hat eine Beteiligung an dem Industriekonzern Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen bestätigt. Der Anteil überschreite dabei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die meldepflichtige Schwelle, teilte Elliott am Donnerstag mit. Es handele sich aber um eine "signifikante" Beteiligung. Der Dax-Konzern habe einen erheblichen Spielraum für operative Verbesserungen. Der Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer kündigte zudem einen "konstruktiven" Dialog mit allen Beteiligten an, inklusive Aufsichtsrat und Management.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über einen Einstieg Elliotts berichtet. Ein Ziel sei es, den Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger zu ersetzen. Thyssenkrupp befindet sich im Umbruch: Hiesinger konzentriert sich derzeit auf die Zusammenführung des Stahlgeschäfts mit den europäischen Aktivitäten von Tata Steel. Der Konzern will sich von dem schwankungsanfälligen Stahlgeschäft trennen und stärker auf Industriegütergeschäfte wie Aufzüge oder Komponenten für die Autoindustrie setzen.

21





An den Börsen in China und vor allem Japan ist es auch am Donnerstag abwärts gegangen. Die anhaltende Yen-Erholung wog schwer. Die japanische Landeswährung profitiert insbesondere vom Hin-und-her im internationalen Handelsstreit. Nach der jüngsten Annäherung zwischen den USA und China goss US-Präsident Trump mit dem Auftrag zur Prüfung von Einfuhrzöllen auf ausländische Autos wieder Öl ins Feuer.

Autowerte gerieten besonders unter Druck - allen voran Mazda Motors mit einem Abschlag von mehr als fünf Prozent. In Tokio sackte der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen um 1,11 Prozent ab auf 22 437,01 Punkte.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland verlor eine gute halbe Stunde vor Handelsende 0,56 Prozent auf 3833,10 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong büßte 0,17 Prozent auf 30 614,02 Punkte ein

Euro-Kurs kaum verändert

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag nach dem Regierungsauftrag populistischer Parteien in Italien vorerst nicht weiter gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1710 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1708 Dollar festgesetzt.

Zuletzt hatte immer wieder die Sorge vor einer Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischer Lega den Euro belastet, und der Kurs rutschte zur Wochenmitte zeitweise knapp unter 1,17 Dollar. Dies ist der tiefste Stand seit vergangenen November. Auf dem Weg zu einer neuen Regierung in Rom ist die Suche nach den passenden Ministern in vollem Gange. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte am Mittwoch dem Juristen Giuseppe Conte den Regierungsauftrag gegeben.

mit dpa und Reuters