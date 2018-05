Kursgewinne an der Börse Dax klettert weiter - Hoffnung auf Einigung im Handelsstreit

Zur Großbildansicht DPA Börse Frankfurt: Händler rechnen am Freitag mit weiteren Kursgewinnen

Der Dax hält sich über 13.000 Zählern und behält sein Rekordhoch im Blick. Der schwache Euro und die Hoffnung auf eine Einigung zwischen USA und China im Handelsstreit stützen. Der Ölpreis hält sich über 80 Dollar.

Die Erholung an der Börse geht weiter: Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Freitag zum Handelsstart um 0,1 Prozent auf die Marke von 13.120 Punkten geklettert. Damit behält er sein Rekordhoch von 13.590 Punkten im Blick. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen startete ebenfalls behauptet. Dem Dax winkt der achte Wochengewinn in Folge, der Nikkei hatte bereits am Morgen den achten Wochengewinn in Folge verzeichnet.

Am Donnerstag hatte die seit Anfang April laufende Erholung des Dax noch einmal Fahrt aufgenommen. Vor allem der zuletzt schwächere Euro hatte dem Dax Rückenwind verliehen. Zugleich behalten Anleger jedoch die jüngst gestiegenen Renditen am US-Anleihenmarkt im Auge. Höhere Zinsen können die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen schmälern.

BMW und Telekom ex Dividende

Zu den Gewinnern im Dax zählten am Freitag die Aktien von Covestro und von Fresenius. Die Aktien von BMW Börsen-Chart zeigen und Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen notieren heute mit einem Dividendenabschlag: Beide Unternehmen zahlen heute, am Tag nach der Hauptversammlung, ihre Dividenden an die Aktionäre aus. Die Höhe der Dividende wird entsprechend vom Aktienkurs abgezogen.

China kommt USA im Handelsstreit entgegen

In der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China steigen Anleger wieder in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,4 Prozent auf 22.930 Punkte, und die Börse Shanghai gewann 0,6 Prozent.

Insidern zufolge hat China den USA angeboten, das von US-Präsident Donald Trump vielfach kritisierte Handelsdefizit seines Landes jährlich um rund 200 Milliarden Dollar zu reduzieren. "Gemessen an der bisherigen Entwicklung der Verhandlungen ist die Chance für einen Kompromiss größer als das Risiko eines Scheiterns", sagte Volkswirt Kota Hirayama vom Vermögensverwalter SMBC Nikko Securities.

Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Die Papiere von Uniper Börsen-Chart zeigen büßten auf Tradegate rund 1 Prozent ein. Die Aussichten für den Kraftwerksbetreiber hätten sich verschlechtert, nicht zuletzt nach den enttäuschenden Ergebnissen des ersten Quartals, schrieb Ahmed Farman vom Analysehaus Jefferies. Die Aktien von Ströer Börsen-Chart zeigen hingegen stiegen auf Tradegate um gut 1,5 Prozent. In Zeiten von Umbrüchen und strukturellen Sorgen mit Blick auf verschiedene Konzerne der Werbe- und Medienbranche sei er weiter positiv gestimmt für europäische Außenwerbeunternehmen, meinte Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan.

Der ebenfalls im Index der mittelgroßen Werte MDax Börsen-Chart zeigen notierte Wohnungsvermieter Grand City Properties startete derweil mit deutlichen Zuwächsen in das neue Jahr. Für die Anteilsscheine ging es auf Tradegate um knapp 1 Prozent nach oben.

Schließlich werden zum Wochenschluss einige Aktien mit Dividendenabschlag gehandelt. Dazu zählen der Autobauer BMW Börsen-Chart zeigen sowie aus der Telekom- und Mobilfunkbranche die Unternehmen Deutsche Telekom , Freenet Börsen-Chart zeigen und Telefonica Deutschland Börsen-Chart zeigen.

Euro stabil bei 1,18 US-Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Freitag an der Marke von 1,18 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1807 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1805 Dollar festgesetzt.

Die Ölpreise haben sich am Freitag in der Nähe der am Vortag erreichten mehrjährigen Höchststände gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 79,53 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als zum Handelsschluss an Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni stieg um 12 Cent auf 71,61 Dollar.

Ölpreise weiter über 80 Dollar

Am Donnerstag war der Preis für Brent Rohöl Börsen-Chart zeigenerstmals seit November 2014 über die Marke von 80 Dollar geklettert, während US-Rohöl bis zu 72,30 Dollar gekostet hatte. Rohstoffanalysten nennen gleich mehrere Preistreiber am Ölmarkt. Dazu gehören neue US-Sanktionen gegen den Iran, die stark gefallene Rohölförderung in dem Krisenstaat Venezuela sowie die anhaltende Angebotsverknappung durch das Ölkartell Opec und andere große Produzenten wie Russland.

Hierzulande dürften Analystenkommentare für Aufmerksamkeit sorgen. So empfahl die Privatbank Berenberg einen Verkauf der Aktien der Deutschen Börse Börsen-Chart zeigen . Analyst Chris Turner verwies auf den im Jahresvergleich sinkenden Trend bei den Handelsvolumina. Anleger sollten Gewinne mitnehmen. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Anteilsscheine um mehr als 1 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Donnerstag.