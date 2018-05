Börse Schwacher Euro stützt den Dax

Der Dax pendelt um die Marke von 13.000 Punkten. Der schwache Euro stützt den deutschen Leitindex. Aktien von Merck setzen zu einer Erholung an.

Der Kampf des Dax mit der viel beachteten 13 000-Punkte-Marke setzt sich am Donnerstag fort. Der Index eröffnete 0,1 Prozent schwächer bei 12.988 Zählern.

Während der schwache Euro den Dax stützt, gibt es weiterhin Gegenwind durch politische Risiken sowie die steigenden Anleiherenditen in den USA. Zudem liegen für den Dax Börsen-Chart zeigen um die 13 000 Punkte, wo er sich nach einer wochenlangen Erholungsrally zuletzt festgebissen hatte, gleich mehrere Widerstände.

In der hiesigen Berichtssaison zeichnet sich am Donnerstag ein weiterer eher ruhiger Tag ab: Vereinzelte Quartalszahlen gibt es - wie schon zur Wochenmitte - nur aus der zweiten und dritten Börsenreihe.

Trainer-Entlassung mindert Gewinn bei RTL

Aus dem MDax der mittelgroßen Unternehmen berichtete RTL über ein zum Jahresauftakt halbwegs rund laufendes Fernsehgeschäft. Derweil sorgte die teure Trainerentlassung beim über den Sender M6 zum Konzern gehörenden Fußballclub Girondins Bordeaux für einen leichten Rückgang des operativen Gewinns. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die RTL-Aktien vorbörslich rund 3 Prozent.

Ceconomy nach Zahlen gefragt

Für Ceconomy-Titel ging es hingegen um knapp dreieinhalb Prozent bergauf. Der Elektronikhändler machte im zweiten Geschäftsquartal operativ weitere Fortschritte: Nachdem im Weihnachtsgeschäft noch Rabattschlachten und hohe Kosten belastet hatten, wirkten sich nun die eingeleiteten Sparmaßnahmen sowie höhere Service-Erträge und wegfallende Einmaleffekte positiv aus. Die Zahlen seien angesichts etlicher Sondereffekte schwer einzuschätzen, sähen auf den ersten Blick aber besser als vorher befürchtet aus, sagte ein Händler.

Daneben legten mit dem Onlinehändler für Heimtierbedarf Zooplus , dem Logistik-Unternehmen VTG und dem Saatgutproduzenten KWS Saat gleich drei Vertreter aus dem SDax der geringer kapitalisierten Firmen Zahlen vor

Wall Street: Dow Jones und Nasdaq leicht im Plus

An der Wall Street haben die Anleger am Mittwoch Aktien nur mit Vorsicht angefasst. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss leicht im Plus. In New York war der Dow-Jones-Index mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen. Die US-Einzelhändler hatten der Wall Street am Mittwoch zu leichten Gewinnen verholfen.

Alle Augen richteten sich auf den Anleihenmarkt, sagten Börsianer. Dort verharrte die Verzinsung der zehnjährigen US-Staatsanleihen über drei Prozent, nachdem sie am Dienstag bis auf 3,09 Prozent - so hoch wie seit Juli 2011 nicht mehr - geklettert war.

Die Geldpolitik habe die Aktienmärkte wieder voll im Griff, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Nur sei es nicht wie in den vergangenen Jahren die Hoffnung auf noch mehr billiges Geld oder weitere Zinssenkungen. "Die große Frage, die zurzeit auf dem Parkett diskutiert wird, ist jene danach, was noch ein gesunder Zinsanstieg ist und ab wann sich steigende Zinsen negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken."

Nikkei schließt mit Gewinnen

Positive Vorgaben von der Wall Street haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag gestützt. Der Nikkei-Index gewann 0,5 Prozent auf 22.838 Punkte. Der breiter angelegte Topix-Index stieg um 0,5 Prozent auf 1808 Zähler.

Gefragt waren in Japan Finanzwerte. So legten die Papiere von Mitsubishi UFJ Financial Group 1,2 Prozent und die von Sumitomo Mitsui Financial Group 1,4 Prozent zu

Euro unter 1,19 US-Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag im frühen Handel zunächst nicht an die Vortagesverluste angeknüpft. Am Morgen lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1824 US-Dollar und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1784 (Dienstag: 1,1883) Dollar festgesetzt.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Vortag hatte die laut Medienberichten wahrscheinlicher werdende Bildung einer eurokritischen neuen italienischen Regierung den Euro Börsen-Chart zeigen unter Druck gesetzt und auf den tiefsten Stand in diesem Jahr bei 1,1764 Dollar getrieben. Die mögliche Regierung zwischen Fünf Sterne und Lega plant enorme Ausgabensteigerungen und Steuerkürzungen. Vor allem ein sehr eurofeindlicher Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen den beiden Parteien sorgte für Turbulenzen.

Im weiteren Tagesverlauf stehen erst am Nachmittag Konjunkturdaten an, die für Bewegung sorgen könnten. In den USA werden Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, der Sammelindex der Frühindikatoren sowie der Phily-Fed-Index veröffentlicht, der die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia misst.